Crimen y Justicia

Mató a su pareja a puñaladas tras una discusión en Misiones y cayó horas después

En la escena, los peritos secuestraron un cuchillo como posible arma del crimen. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo con rastrillajes

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Vista trasera de un hombre con el torso descubierto siendo custodiado por dos agentes de negro, con gorra, frente a un cartel con la palabra 'Panambí'
El hombre acusado del femicidio de su pareja en Panambí, Misiones, es custodiado por agentes tras su detención (Primera Edición)

Una mujer fue brutalmente asesinada por su pareja en el asentamiento conocido como Panambí, en la provincia de Misiones. El femicida fue detenido horas después tras darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Silvana Báez, de 35 años, quien fue apuñalada por su novio, individualizado como J. R. V., de 59 años. Ambos habrían mantenido una discusión y esto fue lo que motivó el desenlace fatal.

El crimen ocurrió el sábado cerca de las de las 17:30, cuando efectivos policiales fueron notificados de lo que sucedía y acudieron al asentamiento ubicado en el kilómetro 2 de la Ruta Provincial N.º 5. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de Báez, tendido en el suelo y con varias lesiones compatibles con un arma blanca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición.

El sospechoso y presunto femicida se dio a la fuga en su moto tras concretar el crimen. En la escena, los peritos secuestraron un cuchillo como posible arma del crimen. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo con rastrillajes, controles y la participación de distintas dependencias policiales para cortar las vías de escape del hombre.

Una vista aérea de una carretera de dos carriles, marcada como RP5, que se extiende a través de un paisaje rural con vegetación verde y un cielo nublado
Vista de la Ruta Provincial 5 en Misiones, la zona donde ocurrió el femicidio

A partir de testimonios y tareas investigativas, los uniformados lo ubicaron en una zona de cultivo a unos tres kilómetros del lugar del hecho. Tras ser examinado por el médico policial, J. R. V. fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra.

Este no es el primer caso que se registra en Misiones en lo que va del mes, puesto que el 8 de abril una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y, por el hecho, la Policía detuvo a tres jóvenes.

El crimen ocurrió el 2 de abril, cuando encontraron a Claudia Gabriela Gómez, conocida como “Caí”, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad en una zona de eucaliptal de la reserva municipal sobre avenida Libertad de Puerto Iguazú.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el ataque habría ocurrido en el marco de un intento de robo, hipótesis que las autoridades aún evalúan.

Tras el hallazgo de Caí, se realizaron allanamientos simultáneos dispuestos por el Juzgado de Instrucción N.º 3. De esta manera, detuvieron a Axel Facundo M., alias “Chana”, de 20 años, y Bruno D., apodado “Nene”, de 18 años, a los que se sumó la demora de un menor de 17 años. Los tres fueron señalados como presuntos implicados en el hecho y quedaron a disposición de la Justicia. El adolescente fue derivado al Ce.Mo.A.S de Eldorado bajo resguardo institucional.

La víctima fue identificada, a partir de la documentación que portaba, una mujer trans, de 33 años y nacionalidad paraguaya. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital SAMIC local, donde permaneció internada en estado crítico durante varios días hasta que el 8 de abril, a las 13:30, murió a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

En consecuencia, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por odio a la identidad de género, en el marco de un transfemicidio, según la información oficial de la Policía de Misiones.

Desde el primer momento, la fuerza desplegó un operativo a cargo de la Unidad Regional V, con la participación de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el área de Cibercrimen, para relevar la zona, analizar testimonios y reconstruir los momentos previos al ataque. El cuerpo médico legal practicó la autopsia correspondiente para aportar nuevos elementos a la causa.

La Policía de Misiones confirmó que la investigación continúa con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del caso, que generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de los organismos judiciales de la provincia.

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