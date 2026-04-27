Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de una jubilada en Córdoba

La policía de Córdoba detuvo a dos personas implicadas en el crimen de una anciana, tras una intensa investigación (La Voz)

La localidad de Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba, permanece conmocionada tras el avance de la investigación por la muerte de Vicenta López, una mujer de 82 años, que fue hallada sin vida en su domicilio. En las últimas horas, la causa dio un giro relevante con la detención de un hombre de 33 años y una mujer de 36, quienes fueron aprehendidos durante un operativo policial en el barrio Jardín.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Departamental Ischilín, quienes irrumpieron en una vivienda tras el seguimiento de diversas pistas. La investigación, en sus primeras etapas, ya había derivado en la detención de un joven de 30 años oriundo de Lucio V. Mansilla. Sin embargo, la acumulación de nuevas pruebas llevó a las autoridades a ampliar el número de sospechosos y profundizar en el análisis de los hechos.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, el caso se originó con el hallazgo del cuerpo de López en su vivienda de la calle Chubut al 140. La mujer fue encontrada sin signos vitales, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y el inicio de una causa por homicidio en ocasión de robo. El escenario del crimen y la ausencia de algunos objetos personales reforzaron la hipótesis de un ataque motivado por el interés económico.

La detención de los nuevos sospechosos se concretó luego de tareas investigativas que incluyeron el análisis de información y la vigilancia discreta de posibles implicados. Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir y un automóvil presuntamente utilizado por los detenidos para trasladarse al lugar del hecho.

Según fuentes policiales, los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el homicidio de López. El automóvil, en particular, es considerado una pieza central para reconstruir la mecánica de los desplazamientos de los involucrados antes y después del crimen.

Por el caso la Policía ya había detenido a un joven

Desde la Fiscalía de la Novena Circunscripción, encabezada por la fiscal Analía Cepede, se dispusieron diversas medidas para profundizar en el esclarecimiento del caso.

Pese a que la principal hipótesis sigue siendo que se trató de un homicidio en ocasión de robo, las autoridades investigan si los acusados tenían conocimiento previo de la existencia de dinero en la casa de López. Este dato resulta central para establecer si el hecho fue planificado de antemano o si se trató de una oportunidad improvisada. Además, se analiza la posibilidad de que al menos uno de los sospechosos hubiera mantenido contacto previo con la víctima, lo que podría haber facilitado el acceso al domicilio.

La Fiscalía mantiene reserva sobre los detalles más sensibles de la pesquisa, en tanto que la investigación sigue abierta a nuevas detenciones. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas, mientras se evalúa la consistencia de las pruebas en su contra.

Además, el dinero sustraído durante el hecho habría sido recuperado por los investigadores, aunque este aspecto permanece bajo análisis en las actuaciones en curso.

La fiscal Analía Cepede dispuso la continuidad de las medidas de prueba y el seguimiento de nuevas líneas investigativas. Mientras tanto, los detenidos aguardan su declaración indagatoria y la eventual imputación formal por homicidio en ocasión de robo. La causa, que se mantiene en plena etapa de instrucción, podría derivar en más detenciones si se corrobora la intervención de otras personas.