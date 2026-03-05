Crimen y Justicia

Video: así merodeaban ladrones una casa de Barracas para robarle a una pareja de jubilados

Las víctimas tienen 87 y 83 años. Los delincuentes fueron capturados con más de un millón y medio de pesos, bijouterie y objetos de valor. Hay un prófugo

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones, uno con antecedentes, que realizaron una entradera en Barracas

Dos delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras llevar adelante una entradera en una casa del barrio de Barracas, donde viven dos jubilados de 87 y 83 años. Uno de los sospechosos tiene varios antecedentes.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el asalto ocurrió en un domicilio de la calle Domingo Azcuénaga, donde las víctimas fueron abordadas y despojadas de varios objetos de valor.

Un cámara de seguridad es clave en el caso. El dispositivo de vigilancia capto el momento previo al ingreso al domicilio de las víctimas. En el video de la secuencia, al que tuvo acceso Infobae, puede observarse a tres hombres que merodean la casa de los jubilados. Dos de ellos ingresan y un tercero queda por fuera de la propiedad, como campana, es decir, quien avisa a sus cómplices de la presencia policial o algún movimiento que los ponga en riesgo.

Fue un transeúnte quien alertó a personal de la Comisaría Vecinal 4D, que patrullaba la zona, sobre los delincuentes que huían tras el robo. De inmediato, se desplegó un operativo que permitió detener a dos de los sospechosos: uno en la calle Vélez Sarsfield al 1600 y al otro en Santo Domingo al 3100. El tercero es intensamente buscado por los efectivos.

Los ladrones detenidos luego de
Los ladrones detenidos luego de la entradera en el barrio porteño de Barracas

Durante el procedimiento, indicaron las fuentes, la Policía porteña secuestró llaves de automóvil, dinero en efectivo por 1.600.000 pesos, bijouterie, documentación bancaria, una cartera, una billetera y otras pertenencias que luego fueron restituidas a los damnificados.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ordenó la detención de los imputados bajo los cargos de robo en poblado y en banda agravado y lesiones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Uno de los detenidos tenía antecedentes penales por tenencia de estupefacientes, tenencia de arma de guerra, encubrimiento y lesiones leves.

El dinero incautado por la
El dinero incautado por la Policía

<br>

