Revés para el ex Gran Hermano Marcelo Corazza, juzgado por integrar una banda de explotación sexual infantil

Marcelo Corazza

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el último recurso presentado por la defensa de Marcelo Corazza, el exproductor de televisión y primer ganador de Gran Hermano, que es juzgado por integrar una organización criminal de explotación sexual de menores.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible la presentación y dejó firme el proceso que lo mantiene en el banquillo.

El reclamo negado por la Corte apuntaba particularmente contra la decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que no solo amplió el procesamiento de Corazza, sino que modificó la calificación legal para agravarla y ordenó su detención.

La defensa protestó alegando “arbitrariedad” y sostuvo que Corazza es ajeno a los hechos, pero sus planteos tampoco prosperaron en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Así fue detenido Marcelo Corazza

Corazza llegó al Tribunal Supremo tras agotar todos los recursos previos, en un recurso extraordinario presentado en queja, pero la Corte lo desestimó apelando al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que permite rechazar apelaciones sin expresión de motivo cuando no cumplen los requisitos formales.

La Corte Suprema despejó así el último obstáculo que tenía el Tribunal Oral Federal 3 para avanzar con el juicio oral contra Corazza y los otros cuatro acusados. La causa investiga presuntos delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual infantil, cometidos —según la investigación— durante más de dos décadas.

El proceso judicial y la acusación

La acusación surgió a partir de la hipótesis construida por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes describieron a la banda como una estructura dedicada a captar adolescentes varones para someterlos, mediante engaños, a distintas prácticas sexuales con adultos, fomentando además su corrupción y prostitución.

Para los fiscales, estos hechos se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, desde 1999 hasta marzo de 2023.

El origen del expediente data del 24 de octubre de 2022, cuando la denuncia de una víctima ante la PROTEX —la fiscalía especializada en trata de personas— derivó en la intervención de la justicia ordinaria y, poco después, en la federal.

El acusado Fernando Charpenet (a la izquierda, de remera verde), junto a sus abogados (fiscales.gob.ar)

Una vez federalizada la investigación a través del tribunal de Comodoro Py 2002, la fiscalía graficó la magnitud: “Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

Las detenciones y el giro judicial

Corazza fue arrestado inicialmente el 20 de marzo de 2023, tras ser acusado de encontrarse en 2001 con un menor de 14 años en su automóvil, episodio en el que se le imputa haberse masturbado delante del adolescente.

Con él cayeron otros cuatro hombres, imputados por cargos aún más graves relacionados con trata de personas y abuso sexual. Tras un mes, Corazza recuperó la libertad porque la calificación en su contra aún no alcanzaba la figura más severa, aunque la Cámara de Apelaciones incluyó posteriormente la acusación de integrar una “asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil” para todos los imputados.

El productor fue detenido otra vez el 31 de mayo de ese año y quedó alojado en la Unidad Penal de Ezeiza hasta noviembre, ya con el caso radicado de forma definitiva en los tribunales federales.

Los roles definidos por la investigación

La pesquisa identificó a Francisco Rolando Angelotti como el supuesto líder de la banda. Se lo acusa por tratar de personas con agravantes (engaño, aprovechamiento de vulnerabilidad, reiteración en más de tres víctimas y hechos consumados en cinco ocasiones), promoción de la prostitución, abuso sexual continuado con acceso carnal y tenencia de imágenes de abuso infantil.

La fiscalía afirmó: “Hemos visto las diversas estrategias utilizadas por el líder de esta organización delictiva, destinadas a reclutar jóvenes varones menores de edad. Comenzaban por ganarse su respeto, admiración, confianza y dominar así su voluntad para luego someterlos a todo tipo de actos sexuales, tanto para su satisfacción personal como para la de otros adultos”.

Junto a Angelotti, la acusación señala a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar como integrantes activos de la organización. En particular, atribuyen a Angelotti y Aguiar el rol de captar a los menores usando aplicaciones de citas, aprovechando su falta de madurez y situaciones precarias. Según la investigación, los adolescentes eran después persuadidos para mantener relaciones con adultos, entre ellos los propios coimputados Mermet y Charpenet.

En la fase previa al juicio oral, Corazza se mantuvo firme en su postura de inocencia. En declaraciones públicas sostuvo: “Soy inocente”. Cuando fue consultado sobre cómo se prepara para defenderse, aseguró: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. Añadió que solo busca ser escuchado “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y expresó que espera que “termine todo este mal momento ya”.

El Tribunal Oral Federal 3, encabezado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, tiene ahora vía libre para completar el juicio por uno de los casos de explotación sexual infantil más extensos bajo análisis en la justicia federal argentina.