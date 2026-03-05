Crimen y Justicia

Mataron a un soldado del Ejército a la salida de un boliche en Jujuy y detuvieron al principal sospechoso en Bolivia

La víctima se encontraba junto a su hermano, quien resultó herido. La madre señaló: “Lo dejaron tirado como un perro”. La tragedia de la familia no terminó con el crimen, puesto que, durante el velorio, colapsó el techo debido a un temporal de granizo

Alejandro Tolaba tenía 20 años
Alejandro Tolaba tenía 20 años (Foto: Diario de Cuyo)

Tras el asesinato de un soldado del Ejército Argentino, en la localidad jujeña de Abra Pampa, las autoridades detuvieron a un sospechoso que se había fugado a Bolivia en las horas posteriores al hecho. La víctima, Alejandro Tolaba, fue atacado junto a su hermano y unos primos a la salida de un boliche durante la madrugada del lunes.

El joven, de 20 años, murió de una puñalada mientras que su hermano de 17 resultó herido de gravedad. Ahora, se encuentra internado, pero fuera depeligro. Los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de personas cuando se retiraban del local bailable tras los festejos del Carnaval de Flores, en el predio de la Feria El Huancar. Los atacaron por la espalda y, durante el episodio, uno de los agresores extrajo un arma blanca que posteriormente terminaría con la vida del soldado por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con lo informado por El Litoral, la madre de los dos chicos descartó la posibilidad de que haya sido un robo. “Solo quisieron hacer daño. Si hubieran querido robarle, le hubieran sacado el celular o la billetera”, aseguró y explicó que “no se imaginaban lo que les iba a pasar. De repente, los agarraron y me lo dejaron tirado como un perro”.

El fiscal del caso confirmó
El fiscal del caso confirmó que trabajaron en conjunto con las autoridades de Bolivia (Google maps)

El principal sospechoso del crimen, R. R. D., de 30 años, y oriundo de Palpalá, fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón tras un operativo binacional. Según la investigación, luego del ataque, el sospechoso cruzó a Bolivia por un paso ilegal para evitar los controles oficiales.

La Policía argentina, en colaboración con las autoridades bolivianas, localizó al acusado -quien se encontraba con su hermano- luego de que cambiara dinero en una casa de cambio de Villazón, según explicó Jujuy al momento. El hombre fue arrestado y quedó a disposición de las autoridades locales.

Equipos trabajaban en la remoción
Equipos trabajaban en la remoción de escombros y granizo tras el colapso del techo durante el velatorio (Foto: Jujuy al Momento)

Tras reunir los datos requeridos para avanzar en la investigación, se pidió la detención del sospechoso y se desplegó un operativo especial con controles en las rutas hacia el norte y el sur, junto con la participación de Gendarmería en los pasos fronterizos de La Quiaca y Tres Cruces. El fiscal Alberto Mendivil, a cargo de la causa, imputó al detenido por homicidio simple y tentativa de homicidio, y añadió que el avance de la investigación se logró gracias al testimonio de más de 20 personas y el despliegue de alrededor de 80 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad.

“Ya fue localizado y será expulsado del Estado Plurinacional de Bolivia para quedar formalmente detenido en territorio argentino", expresaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, pese a que el hermano de la víctima se encuentra fuera de peligro, está emocionalmente afectado por el asesinato. “No acepta lo que pasó con su hermanito, está muy triste y me suplica que no lo deje”, expresó la mamá en declaraciones a Somos Jujuy.

Colapsó el techo durante el velatorio

Varias personas resultaron heridas (Foto:
Varias personas resultaron heridas (Foto: Jujuy al momento)

Este miércoles, mientras se realizaba la misa y el velorio de Tolaba en el salón del barrio 23 de Agosto de la localidad jujeña, un fuerte temporal de granizo provocó el colapso del techo del recinto.

Las imágenes mostraron el estado en que quedó la estructura al momento en que el Ejército Argentino le rendía un homenaje al soldado y entregaba una bandera nacional a la madre.

Según el portal Todo Jujuy, el féretro sufrió daños considerables y debió ser trasladado a Humahuaca para continuar con el velatorio. Además, cinco personas mayores resultaron con heridas leves durante el incidente.

El temporal de granizo provocó a su vez el colapso de otros dos salones, además del utilizado para la despedida del soldado, debido a la acumulación de hielo sobre los techos que terminaron cediendo. Los habitantes de los barrios más afectados por el temporal indicaron que hubo voladuras parciales de techos, filtraciones y la presencia de una importante cantidad de hielo en las calles y viviendas.

El fenómeno se produjo en un contexto de alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que advertían sobre la posibilidad de tormentas intensas y caída de granizo en la región. Las autoridades locales realizan relevamientos y brindan asistencia a los damnificados.

