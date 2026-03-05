Detuvieron a un joven por colgar un cartel con amenazas de tinte mafioso contra la banda Los Menores en Rosario

Un cartel con amenazas de la banda Los Menores fue colocado en un puente de Rosario, en el marco de la detención de un adolescente vinculado a estas intimidaciones (Rosario3)

Un joven de 18 años fue detenido tras ser identificado como uno de los autores de una pancarta mafiosa con mensajes dirigidos a la banda criminal de Rosario “Los Menores”.

El hecho, que tuvo lugar en la mañana del 26 de febrero pasado, generó inquietud en los vecinos por el contenido del mensaje y la exposición pública de nombres ligados a bandas delictivas que operan en la ciudad.

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad municipales. Las imágenes muestran a U. M., acompañado de otras dos personas, colgando una sábana pintada en la esquina de Uriburu y Circunvalación, una zona de alta circulación. El registro audiovisual permitió a los investigadores reconstruir el recorrido de los implicados y, mediante el sistema Lince, asistido por inteligencia artificial, identificar al joven.

Según informó el portal Rosario3, U. M. fue localizado y detenido en su vivienda sobre la avenida Grandoli, a poca distancia del lugar donde fue exhibida la pancarta. La Policía ingresó al domicilio días después del incidente.

El cartel contenía mensajes de tinte mafioso, con referencias directas a la Banda de Los Menores, uno de los grupos criminales que cobraron notoriedad en las crónicas policiales recientes de Rosario.

El mensaje, según precisó el fiscal David Carizza, apuntaba contra integrantes de la banda, a quienes acusaba de “apretar a gente inocente”. La Fiscalía sostuvo que la exhibición del trapo constituyó un acto destinado a generar “temor” y “zozobra social”.

El fiscal también explicó que la investigación se centró en determinar si el mensaje buscaba advertir sobre posibles represalias o disputas internas en el mapa delictivo local y consideró que la maniobra podría derivar en la “factible comisión de delitos que involucren a la seguridad común”.

El mensaje, según fuentes de la investigación, incluía nombres propios y apodos de miembros de Los Menores, entre ellos el de Lautaro “Wifi” Brest. La referencia al joven no fue menor: Brest fue aprehendido al día siguiente en Rouillón al 3500, en la zona oeste, en medio de un incidente con su pareja.

En este contexto, la Fiscalía imputó a Uriel M. por intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones ante acciones que generen alarma o alteren el orden social a través de amenazas o advertencias de posibles hechos delictivos. El joven permanece detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar la participación de sus acompañantes, quienes aún no han sido identificados formalmente.

Los investigadores no descartan que la maniobra haya tenido repercusiones en el entramado de relaciones entre los distintos grupos criminales que operan en Rosario. El contenido del mensaje y la referencia explícita a Los Menores abren interrogantes sobre posibles disputas internas y el reacomodamiento de fuerzas en el territorio.

Detuvieron a un joven prófugo relacionado con la banda Los Menores

Días atrás, un joven, sindicado como uno de los integrantes de la banda delictiva Los Menores, fue detenido durante un operativo desarrollado en el barrio Echesortu, en Rosario.

La intervención se produjo tras varias semanas de tareas de seguimiento en el contexto de una causa por asociación ilícita. El procedimiento fue coordinado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

Agentes de la CIOPPE detuvieron a Roco, un prófugo vinculado a la banda 'Los Menores' (Foto: Rosario3)

La investigación se centraba en la localización de uno de los presuntos sicarios de la organización criminal, quien permanecía prófugo de la Justicia.

Las fuerzas de seguridad identificaron un automóvil que, según las pesquisas, era utilizado por el sospechoso para sus desplazamientos. A partir de ese dato, se organizó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de calle Alsina al 1100, un sector residencial de Echesortu que ha sido foco de diversas intervenciones policiales en los últimos meses.

Más tarde, los agentes observaron salir de un edificio a dos personas que abordaron el vehículo en cuestión. De inmediato, el personal policial rodeó el automóvil y procedió a la identificación de sus ocupantes. El operativo permitió confirmar que uno de los jóvenes era el fugitivo buscado: R. A. R., alias “Roco”, de 22 años. Junto a él, también fue detenido M. T., de 18 años, quien lo acompañaba en el momento del arresto.

Los efectivos secuestraron dos celulares, una suma de dinero en efectivo y el automóvil utilizado por los detenidos.

Una vez finalizados los trámites judiciales de rigor, Roco fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, quedando a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, que lleva adelante la instrucción sobre los hechos atribuidos al detenido en el marco de la mencionada asociación ilícita.