Detuvieron en Rosario a un prófugo de la Justicia vinculado a la banda Los Menores

Agentes de la CIOPPE detienen a Roco, un prófugo vinculado a la banda 'Los Menores', durante un operativo nocturno en Rosario. (Rosario3)

Un joven, sindicado como uno de los integrantes de la banda delictiva Los Menores, fue detenido este último sábado por la noche durante un operativo desarrollado en el barrio Echesortu, en Rosario.

La intervención se produjo tras varias semanas de tareas de seguimiento en el contexto de una causa por asociación ilícita. El procedimiento fue coordinado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

La investigación se centraba en la localización de uno de los presuntos sicarios de la organización criminal, quien permanecía prófugo de la Justicia, según informó el portal Rosario3.

Las fuerzas de seguridad identificaron un automóvil que, según las pesquisas, era utilizado por el sospechoso para sus desplazamientos. A partir de ese dato, se organizó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de calle Alsina al 1100, un sector residencial de Echesortu que ha sido foco de diversas intervenciones policiales en los últimos meses.

Hacia las 21.20, los agentes observaron salir de un edificio a dos personas que abordaron el vehículo en cuestión. De inmediato, el personal policial rodeó el automóvil y procedió a la identificación de sus ocupantes. El operativo permitió confirmar que uno de los jóvenes era el fugitivo buscado: R. A. R., alias “Roco”, de 22 años. Junto a él, también fue detenido M. T., de 18 años, quien lo acompañaba en el momento del arresto.

Los efectivos secuestraron dos celulares, una suma de dinero en efectivo y el automóvil utilizado por los detenidos.

Una vez finalizados los trámites judiciales de rigor, Roco fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, quedando a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, que lleva adelante la instrucción sobre los hechos atribuidos al detenido en el marco de la mencionada asociación ilícita.

Una persona, identificada como "Roco" y presuntamente vinculada a la banda "Los Menores", yace en el suelo tras ser detenida en Rosario (Rosario3)

Cayó otro integrante de “Los Menores”

A fines del mes de enero y a cinco meses de que la Justicia emitiera una orden de captura en su contra, C. A. T., un joven de 21 años, fue arrestado en un intento de escapar hacia la zona de las islas de Rosario. Según trascendió, el prófugo había sido señalado como uno de los presuntos integrantes de la banda de “Los Menores”.

La detención fue concretada en la zona norte de Rosario, donde la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lograron ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

El joven era buscado por asociación ilícita. De hecho, sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la fiscal Georgina Pairola el 18 de agosto de 2025, tras establecerse un vínculo entre él y la banda de “Los Menores”.

Por otro lado, de acuerdo con los registros, el sospechoso enfrenta antecedentes por robo, portación de armas y conexión con un homicidio. Además, en enero de 2024 ya había sido imputado por abuso de arma de fuego junto a otros hombres.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Al momento de ser arrestado, indicaron que se hallaba con dos hombres y dos mujeres que fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia para definir su situación legal. Asimismo, confirmaron que una de las jóvenes era menor de edad.

Previo a que fuera capturado antes de partir rumbo hacia las islas, las fuerzas de seguridad lo habían detectado en el barrio 7 de Septiembre. Tras constatarse que se trataba de C. A. T., los efectivos comenzaron a seguirlo hasta el muelle de la Rambla Catalunya.

En ese momento, los agentes coartaron su plan al haberlo interceptado justo antes de que pudiera subir a un taxi lancha con destino a la zona de islas. De esta manera, se ordenó que fuera trasladado por la Tropa de Operaciones Especiales, mientras se aguarda que se defina en qué unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe permanecerá alejado.