Crimen y Justicia

Cayó el segundo sospechoso del crimen del hincha que caminaba con la camiseta de Midland por Ituzaingó

Se trata de Lautaro Cain Varela, acusado del homicidio del simpatizante por el simple hecho de vestir los colores de su equipo. Su cómplice ya estaba preso

Cayó el segundo sospechoso del crimen del hincha de Midland, asesinado por el absurdo hecho de ir caminando vestido con la camiseta del club de sus amores. Por el homicidio, ya había un barrabrava del club Ituzaingó detenido y, en las últimas horas, fue capturado su cómplice, que estaba prófugo.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, trata de Lautaro Cain Varela, de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia, en una causa por homicidio crimins causa que investiga el fiscal Marcelo Tavolaro y que ya tenía tras las rejas a Jonathan Ezequiel Suasnavar Gallucci (35).

El crimen ocurrió la madrugada del pasado 19 de febrero. Según la investigación, Jorge Luis Payare, de 40 años e hincha de Mildalan, caminaba junto a un conocido por Beltrán y Caaguazú, en el partido de Ituzaingó. Iban rumbo a la localidad de Libertad, donde vivían.

Payare estaba vestido con la remera y la gorra del club de sus amores cuando se cruzó con Suasnavar Gallucci y Varela. “Qué hacen por acá, ustedes son de Midland, vamos a darles que están regalados”, gritaron. Tomando palos y piedras, fueron directamente a agredirlos.

Payare y su conocido comenzaron a correr. Cinco cuadras después, la víctima era acorralada por sus agresores, mientras el hombre que caminaba junto a él escapaba, eludiendo a los agresores.

Payare intentó en vano saltar la reja de hierro de una casa a modo defensivo, pero al hacerlo se clavó una de las puntas en el muslo izquierdo: se cortó la arteria femoral y provocó una hemorragia mortal.

El propietario de la vivienda de Caaguazú al 2400 se encontraba en el interior de su domicilio, cuando escuchó gritos desde el frente de su terreno. Ahí vio a Payare colgado de la reja con su pierna izquierda lesionada. Luego, la víctima cayó al patio y le contó que había sido agredido por dos hombres. El dueño de casa llamó a las autoridades.

Cuando la Policía Bonaerense llegó a la escena, encontró a la víctima malherida y se la trasladó al Hospital Bicentenario, donde posteriormente falleció producto de un shock hipovolémico: se desangró.

La investigación del fiscal Tavolaro y la DDI de Morón determinó, en base a testimonios y cámaras de seguridad que mostraban la persecución, lo que había sucedido y entonces pidió el arresto de Suasnavar Gallucci, alias esKoky, y de Varela, de 21.

Las fuentes del caso dijeron a este medio que los primeros allanamientos para dar con los agresores dieron negativo: en los domicilios de ambos y también en los lugares donde suele reunirse la barra de Ituzaingó. Pero el 23 de febrero, cuatro días después del ataque por el que murió Payare, se entregó Suasnavar Galluci.

Ahora, dos semanas después, cayó Varela y los dos presuntos agresores de Payare están presos.

Ituzaingó y Midland juegan en categorías distintas, ya que el equipo del que era hincha Payare ascendió el año pasado y debutó esta temporada en la Primera Nacional; mientras que Ituzaingó sigue en la categoría inmediatamente inferior, la Primera B.

Pese a ello, la rivalidad entre ambas hinchadas es histórica. De hecho, aún se recuerda el tremendo enfrentamiento a balazos de 2013 donde murió atrapado por el tiroteo un comerciante de la zona de Merlo que nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo.

