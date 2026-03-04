Crimen y Justicia

Encontraron un arsenal enterrado en barriles dentro un baldío vinculado con la banda narco Los Menores

El procedimiento fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe. Se secuestraron cuatro fusiles, pistolas, un revólver y cartuchos de distintos calibres. Hay tres detenidos

En seguimiento a un allanamiento por narcomenudeo llevado a cabo el pasado lunes en el barrio 7 de Septiembre de Rosario contra la presunta banda narco conocida como Los Menores, este martes la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe secuestró un arsenal enterrado en barriles dentro de un baldío ubicado en la ciudad de Roldán. Tres sospechosos que llegaron al terreno en pleno procedimiento y terminaron detenidos.

Las armas y los cartuchos estaban dentro de dos mochilas que encontraron los agentes de la CIOPE en dos barriles enterrados en un baldío repleto de yuyos altos que estaba delimitado por tapiales de una altura de dos metros aproximadamente. Con la pista de que allí se podría hallar material debajo de la tierra ingresaron –por solicitud del fiscal Patricio Saldutti– con palas, una retroexcavadora y detectores de metales.

En María Teresa al 700, los policías primero encontraron un barril vacío. A los pocos metros dieron con el otro, que contenía un fusil 5.56 marca Nórdico, un fusil semi automático .22 Mossberg con mira marca Shilba, un fusil semi automático Kalashnikov, un fusil Colt calibre .223 con mira holográfica, un revólver Taurus calibre .357, cuatro pistolas calibre 9 milímetros (Tanfoglio, Bersa Thunder y Glock) y cartuchos.

Mientras se hacían las tareas en el terreno, los agentes observaron que una Amarok frenó en las inmediaciones y los tres ocupantes comenzaron a observar sobre el tapial qué estaba pasando allí. Rápidamente, los investigadores los identificaron y demoraron por varias cuestiones.

La principal es que uno de los tres es pariente de un presunto miembro de Los Menores que cayó el año pasado en un operativo de inteligencia. La otra es que incurrieron en contradicciones en sus declaraciones de qué hacían allí y adónde se dirigían. A eso se sumó un dato curioso, y es que en la camioneta trasladaban frazadas y sábanas.

Después de haber demorado a los tres ocupantes de la Amarok, con la autorización del fiscal Saldutti, se allanaron sus domicilios particulares, donde se incautaron elementos de interés para la investigación.

En total fueron ocho los operativos. Uno de ellos se hizo en una zona rural de Ibarlucea, donde se secuestraron rifles de aire comprimido, una carabina calibre .22, dos escopetas, cinco miras telescópicas, una lancha, una moto, cartuchos de diferentes calibres y fundas de pistola. Al momento de la irrupción no había nadie en el inmueble.

Otro procedimiento se realizó en una vivienda del complejo Fonavi de Schweitzer al 7700, en el barrio 7 de Septiembre, donde vive un referente de la barra brava de Rosario Central. Ahí se hallaron diez millones de pesos, 500 dólares, una pulsera de oro y ocho celulares.

