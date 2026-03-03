Crimen y Justicia

Ordenaron prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años

El hecho ocurrió en diciembre en la provincia de Córdoba. Tras el hecho, el sospechoso se había dado a la fuga por los techos de los edificios linderos

Guardar
La zona donde fue detenido
La zona donde fue detenido el acusado

A casi tres meses del episodio, la Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual N°1 de Córdoba ordenó que quede detenido con prisión preventiva Luis Agustín Azas, el hombre acusado de robarle a una mujer de 75 años en diciembre pasado, abusarla y luego escapar por los techos.

La orden la dictó Juan Avila Echenique, quien decidió que el acusado permanezca bajo arresto por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso material con robo calificado por escalamiento.

El hecho ocurrió en barrio General Paz a principios de diciembre, cuando el imputado habría ingresado a un departamento ubicado en un primer piso. Era la vivienda de al víctima, de 75 años, a quien abusó después de robarle objetos de valor y después se fugó.

Dos días después de que la mujer lo denunciara, la policía local confirmó la detención del acusado. Mientras permaneció prófugo, en las redes sociales había circulado una imagen de su rostro.

El arresto se produjo en la vía pública, en la avenida General Álvarez de Arenales al 520, en barrio Juniors, cerca de las 9 de la mañana, luego de un operativo policial que se activó gracias a la colaboración de los vecinos.

Según confirmaron las fuentes policiales, uno de los vecinos de la zona logró reconocerlo gracias a la fotografía difundida en las plataformas digitales. A raíz de esto, se comunicó con el 911, para poder dar la información precisa de donde se encontraba el acusado.

Todo ocurrió el jueves 4 de diciembre por la mañana, cerca de las 07:00 horas, en un departamento situado en la intersección de Catamarca y Ovidio Lagos. Al momento de ser interceptada, la víctima se encontraba sola. Por esto, uno de los residentes relató que la situación se desencadenó cuando los gritos de la mujer alertaron a los habitantes del edificio.

“Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató un vecino durante un diálogo con El Doce.tv. Incluso, planteó que el agresor ingresó a la propiedad con la intención de cometer una violación y, además, sustrajo dinero antes de huir.

“La intención fue violar, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”, afirmó otro de los vecinos. Luego de que las autoridades se presentaran en el lugar de los hechos, los testigos señalaron que el sospechoso había intentado escapar por la planta baja.

Sin embargo, al notar la presencia policial en el exterior, regresó al departamento y, finalmente, logró huir por el contrafrente y los techos de las viviendas aledañas. Fue así que, durante la fuga, un testigo logró capturar una imagen del sospechoso con su teléfono móvil, fotografía que comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, facilitando la identificación del presunto autor.

Luego de que las autoridades ingresaran al domicilio, la víctima fue asistida por el Polo de la Mujer, donde se le practicaron estudios médicos y recibió el acompañamiento de sus familiares. Además, varios vecinos expresaron su disposición a declarar como testigos en la investigación.

Temas Relacionados

CórdobaMujerAbusos sexualesRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas

La Cámara Federal de San Martín ratificó lo hecho en el caso por el juez federal Adrián González Charvay en una causa contra Jorge D’ Onofrio por lavado de dinero

Confirmaron el procesamiento del ex

La Matanza: cayeron los ladrones que se enfrentaron a los tiros con un chofer de una aplicación de viajes

Uno fue herido por la víctima, que sacó su arma para defenderse del robo. Lo arrestaron horas después. Su cómplice fue detenido anoche. El video del violento enfrentamiento

La Matanza: cayeron los ladrones

Mendoza: persiguió, atropelló y mató con su camioneta a un ladrón que le había robado una bicicleta

El desenlace fatal tuvo lugar este martes en la localidad de Las Heras. Investigan al conductor del vehículo. La víctima tenía varios antecedentes por robo

Mendoza: persiguió, atropelló y mató

Horror en Misiones: un adolescente llevó un arma al colegio y se disparó frente a sus compañeros

El joven tiene 17 años y está internado con pronóstico reservado. Investigan si el hecho fue intencional o un accidente. La escuela suspendió las clases

Horror en Misiones: un adolescente

La intimidad de Nahuel Gallo en el Centinela: almuerzo con los jefes, análisis médicos y su futuro en Gendarmería

Tras el encierro en el centro de detención El Rodeo 1, en Venezuela, el gendarme se recupera en el edificio principal de la Fuerza Federal. Por qué no le sacan fotos

La intimidad de Nahuel Gallo
DEPORTES
La emoción de Oscar Ruggeri

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

El brutal rodillazo de Rudiger en el rostro de un rival durante la histórica caída del Real Madrid: “No sé para qué está el VAR”

El presidente de River Plate dio detalles de la salida de Marcelo Gallardo: “No le encontró la vuelta a la situación”

TELESHOW
El mueble que Wanda Nara

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

El inesperado intercambio de mensajes entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta luego de desmentir el romance

El llamativo video de Chayanne con una fanática: abrazos en el escenario y una selfie para el recuerdo

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador inició gestiones para actualizar

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni

Diputados de Costa Rica frenan iniciativa para eliminar pensiones vitalicias de expresidentes

Seis grupos presentan ofertas para ampliar la matriz energética renovable en Panamá