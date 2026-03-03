Ordenaron prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años

La zona donde fue detenido el acusado

A casi tres meses del episodio, la Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual N°1 de Córdoba ordenó que quede detenido con prisión preventiva Luis Agustín Azas, el hombre acusado de robarle a una mujer de 75 años en diciembre pasado, abusarla y luego escapar por los techos.

La orden la dictó Juan Avila Echenique, quien decidió que el acusado permanezca bajo arresto por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso material con robo calificado por escalamiento.

El hecho ocurrió en barrio General Paz a principios de diciembre, cuando el imputado habría ingresado a un departamento ubicado en un primer piso. Era la vivienda de al víctima, de 75 años, a quien abusó después de robarle objetos de valor y después se fugó.

Dos días después de que la mujer lo denunciara, la policía local confirmó la detención del acusado. Mientras permaneció prófugo, en las redes sociales había circulado una imagen de su rostro.

El arresto se produjo en la vía pública, en la avenida General Álvarez de Arenales al 520, en barrio Juniors, cerca de las 9 de la mañana, luego de un operativo policial que se activó gracias a la colaboración de los vecinos.

Según confirmaron las fuentes policiales, uno de los vecinos de la zona logró reconocerlo gracias a la fotografía difundida en las plataformas digitales. A raíz de esto, se comunicó con el 911, para poder dar la información precisa de donde se encontraba el acusado.

Todo ocurrió el jueves 4 de diciembre por la mañana, cerca de las 07:00 horas, en un departamento situado en la intersección de Catamarca y Ovidio Lagos. Al momento de ser interceptada, la víctima se encontraba sola. Por esto, uno de los residentes relató que la situación se desencadenó cuando los gritos de la mujer alertaron a los habitantes del edificio.

“Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató un vecino durante un diálogo con El Doce.tv. Incluso, planteó que el agresor ingresó a la propiedad con la intención de cometer una violación y, además, sustrajo dinero antes de huir.

“La intención fue violar, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”, afirmó otro de los vecinos. Luego de que las autoridades se presentaran en el lugar de los hechos, los testigos señalaron que el sospechoso había intentado escapar por la planta baja.

Sin embargo, al notar la presencia policial en el exterior, regresó al departamento y, finalmente, logró huir por el contrafrente y los techos de las viviendas aledañas. Fue así que, durante la fuga, un testigo logró capturar una imagen del sospechoso con su teléfono móvil, fotografía que comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, facilitando la identificación del presunto autor.

Luego de que las autoridades ingresaran al domicilio, la víctima fue asistida por el Polo de la Mujer, donde se le practicaron estudios médicos y recibió el acompañamiento de sus familiares. Además, varios vecinos expresaron su disposición a declarar como testigos en la investigación.