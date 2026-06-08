El dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo precio máximo desde febrero

En 2026 el dólar mantiene una pérdida de $8,50 o 0,6%. (REUTERS/Sam Mircovich)

El dólar volvió a operar con ganancias en todos los segmentos del mercado. En la plaza mayorista ganó seis pesos o 0,4%, a $1.446,50, el precio más alto desde el 4 de febrero. El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 38,50 pesos o 2,7 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado sufrió una sensible baja de USD 262 millones o 38% respecto del viernes, a 427,6 millones de dólares.

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El Banco Central fijó un techo para sus bandas cambiarias en los $1.773,23. Así el dólar mayorista se mantiene a 326,73 pesos o 22,6% de ese límite.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 4 de febrero de este año. En lo que va de junio el dólar minorista se encareció en 35 pesos o 2,4 por ciento.

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El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.445, mientras que en la Bolsa, el “contado con liquidación” rozó los $1.520 por primera vez desde el 20 de enero.

“Continúa el gradual deslizamiento del dólar mayorista, en esta oportunidad hacia los $1.445, un proceso que no interrumpe la racha compradora del BCRA, más allá de ir ajustando el ritmo durante algunas jornadas según el volumen operado y la demanda privada. Dicha estrategia resulta bienvenida por los operadores, dado que reafirma el compromiso respecto a aprovechar esta etapa de sobreoferta para seguir avanzando con el objetivo de acumulación de reservas”, aseguró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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Para los analistas, la suba del dólar en mayo y el inicio de junio fue impulsada por varios factores. “En primer lugar, las monedas de la región se movieron de manera similar. Y finalmente se da la mayor demanda estacional de principios de mes junto con un Banco Central no ‘rolleando’ posiciones en futuros”, expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“Mientras sigan las liquidaciones de exportaciones no parece ser el inicio de una nueva tendencia, pero en el segundo semestre la dinámica exportadora suele ser menor”, añadió.

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“Cuando el Gobierno anunció a fines de 2025 que se proponía acumular USD 10.000 millones en reservas durante el año, el mercado dudó. Cien días después, el BCRA no solo cruzó esa línea, sino que lo hizo sin presionar el tipo de cambio. Detrás del resultado: una cosecha récord, un complejo energético y minero que aportó más de USD 8.200 millones en el primer cuatrimestre y colocaciones de deuda corporativa y provincial por USD 6.300 millones. Las reservas netas bajo metodología FMI pasaron de -USD 14.318 millones a -USD 5.977 millones y ya superan la meta del organismo para el 30 de junio”, señaló un informe de GMA Capital.

“La composición del flujo de divisas cuenta una historia más profunda. En abril, por primera vez, el sector minero-energético superó al agro en el aporte mensual de divisas: USD 2.928 millones versus USD 2.896 millones. En términos acumulados, la minería y la energía sumaron USD 16.671 millones en los últimos 12 meses. Con proyectos bajo el RIGI que comprometen inversiones por USD 31.400 millones y anuncios en carpeta que superan los USD 50.000 millones, la matriz exportadora argentina está cambiando de forma estructural”, sumó el reporte.

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Para el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano, “es interesante analizar el mercado cambiario del Banco Central para dimensionar el cambio que tuvo nuestra economía. En los primeros 29 meses de Javier Milei en el gobierno el superávit de cuenta corriente cambiaria fue de USD 2.705 millones, mientras que en los 29 meses anteriores a diciembre 2023 el déficit era de USD 3.258 millones. Argentina tiene superávit fiscal, de cuenta corriente y necesidades de financiamiento, no hay porque pensar en una devaluación del peso”.

“En el plano local, el Banco Central alcanzó el piso de la meta anual de acumulación de reservas tras compras que superaron los USD 10.000 millones durante el año. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional manifestó su respaldo al programa económico y a la agenda de desregulación”, comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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