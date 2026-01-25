Crimen y Justicia

Detuvieron a otro integrante de Los Menores en Rosario: estaba prófugo e intentaba escapar a una isla

Se trata de un hombre de 21 años, sobre quien se pasaba una orden de captura emitida en agosto de 2025. Entre sus antecedentes penales, figuraban robos y un homicidio

Guardar
El joven de 21 años
El joven de 21 años era buscado por asociación ilícita (Gentileza: Rosario3)

A cinco meses de que la Justicia emitiera una orden de captura en su contra, C. A. T., un joven de 21 años, fue arrestado en un intento de escapar hacia la zona de las islas de Rosario. Según trascendió, el prófugo había sido señalado como uno de los presuntos integrantes de la banda de “Los Menores”.

La detención fue concretada este sábado en la zona norte de Rosario, donde la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lograron ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Según la información publicada por Rosario3, el joven era buscado por asociación ilícita. De hecho, sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la fiscal Georgina Pairola el 18 de agosto de 2025, tras establecerse un vínculo entre él y la banda de “Los Menores”.

Por otro lado, de acuerdo con los registros, el sospechoso enfrenta antecedentes por robo, portación de armas y conexión con un homicidio. Además, en enero de 2024 ya había sido imputado por abuso de arma de fuego junto a otros hombres.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Al momento de ser arrestado, indicaron que se hallaba con dos hombres y dos mujeres que fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia para definir su situación legal. Asimismo, confirmaron que una de las jóvenes era menor de edad.

El prófugo fue detenido en
El prófugo fue detenido en la Rambla Catalunya, en la zona norte de Rosario (Instagram: La Florida Rosario)

Previo a que fuera capturado antes de partir rumbo hacia las islas, las fuerzas de seguridad lo habían detectado en el barrio 7 de Septiembre. Tras constatarse que se trataba de C. A. T., los efectivos comenzaron a seguirlo hasta el muelle de la Rambla Catalunya.

En ese momento, los agentes coartaron su plan al haberlo interceptado justo antes de que pudiera subir a un taxi lancha con destino a la zona de islas. De esta manera, se ordenó que fuera trasladado por la Tropa de Operaciones Especiales, mientras se aguarda que se defina en qué unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe permanecerá alejado.

En diciembre del año pasado, también habían detenido a otro peligroso delincuente vinculado a Los Menores

La detención de Luis Daniel Palavecino, de 40 años, acusado de integrar Los Menores, una de las organizaciones narcocriminales más activas y violentas de la región de Rosario, marcó un avance en la estrategia de inteligencia criminal impulsada por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.

La operación se inscribió en un contexto de creciente preocupación institucional, ya que la investigación actual no solo profundiza sobre el tráfico de estupefacientes, sino también sobre la articulación entre bandas delictivas y grupos radicalizados vinculados a clubes deportivos.

La detención de Palavecino, concretada el sábado 13 de diciembre en una localidad cercana a Rosario, se produjo antes de formalizar un ofrecimiento de recompensa nacional. Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron a Rosario3 que la decisión de no incorporar su nombre al listado de “Los más buscados” permitió mantener la vigilancia sin alertar a cómplices sobre los movimientos de la fuerza.

En el expediente, el detenido figuraba como responsable de funciones logísticas y operativas, con foco directo en la distribución de drogas y posibles nexos con otros delitos asociados. En su historial, incluyeron antecedentes por delitos contra la propiedad y episodios de violencia, agravantes en el marco de la actual investigación.

El momento en el que
El momento en el que Palavecino fue detenido

Por otro lado, los informes policiales y judiciales sostienen que Los Menores actúan con base operativa en la zona sur de Rosario, con ramificaciones hacia localidades vecinas y capacidad de influencia territorial consolidada.

No obstante, la estructura de la banda permanece bajo pesquisa. El principal líder, Matías Ignacio Gazzani, sigue prófugo, con pedido de captura activo, junto a otros presuntos integrantes, lo que alimenta la presión judicial por desarticular los núcleos de violencia que operan en el sur santafesino.

La causa abierta por asociación ilícita y tráfico de drogas incluye otras detenciones recientes, ya que a principios de diciembre, el juez Gustavo Salvador de la Cámara de Apelaciones en lo Penal había ratificado las imputaciones y prisiones preventivas de siete presuntos miembros de la banda, entre los que figura Lautaro “Laucha” Ghiselli, reconocido por liderar la barra brava de Rosario Central.

Desde ese momento, todos permanecen en la Unidad Penitenciaria de Piñero, un establecimiento señalizado por alojar internos considerados de alto perfil criminal. El mismo tribunal rechazó los recursos de apelación interpuestos por Lucas Ezequiel Medina, Germán Matías Hermosín, Diego Andrea Aguirre, Mirko Nicolás Benítez, Kevin Tomás De Los Santos y Ezequiel Sebastián Dilascio.

De la misma forma, los elementos finales de la pesquisa judicial evidenciaron la convergencia entre criminalidad organizada y la barra brava del club, una estructura que, en palabras del juez Salvador, “otorga a las bandas recursos logísticos, capacidad de intimidación y presencia territorial”. Estas conexiones, remarcó, configuran un patrón de violencia que trasciende la seguridad pública e impacta en la vida institucional de entidades deportivas.

