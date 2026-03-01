Crimen y Justicia

Un intendente en Santa Fe fue denunciado por su esposa por malos tratos e intimidación

La mujer se presentó en la Comisaría 23 de la ciudad santafesina de Funes. Qué más dijo

Guardar
Rolvider Antonio Santacroce
Rolvider Antonio Santacroce

La esposa del intendente de la ciudad de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, se presentó en las últimas horas en la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe para denunciar a su marido por malos tratos e intimidaciones frente a sus hijos de 14 años. “Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía”, les dijo a los policías la mujer de 51 años, médica de profesión, según pudo saber Infobae.

Pero no habló sólo de cuestiones inherentes a la denuncia por violencia de género, sino que también dio detalles de reuniones de su esposo.

Fuentes del caso explicaron a este medio que la denuncia la presentó este sábado después del mediodía. La mujer relató que Santacroce “en reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal” hacia ella y “sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas” de la convivencia.

Por eso, la médica manifestó: “Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años”.

Santacroce ya dejó su hogar
Santacroce ya dejó su hogar

Y siguió: “Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía. Es por ello que vine a dejar asentada esta situación y a realizar los trámites correspondientes ante los poderes del Estado”.

Sin embargo, no fue todo lo que dijo la esposa del intendente de Funes. “Quiero dejar asentado que en los días de semana hace ingresar a un quincho que tenemos en el fondo de la propiedad a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche”, describió.

Y continuó: “Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa”. Para sumar a la denuncia que, siempre según los dichos de la mujer, su esposo “se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija”. Y detalló que esa plata era del fondo familiar.

Por último, avisó que Santacroce se fue de la propiedad que compartía con ella y sus hijos: “No quiero que vuelva al domicilio”.

Santacroce fue noticia en octubre de 2024 cuando rechazó el proyecto de algunos vecinos del barrio cerrado donde tiene una de sus casas Lionel Messi, en el que se pedía la autonomía para dejar de pagar las “altas tasas” que les cobra su administración.

Todo sucedió cuando allá por el último trimestre de 2024 un grupo de no más de diez propietarios de terrenos y viviendas en Kentucky Club de Campo difundió la pretensión de independizarse de Funes ante lo que consideran una “desmesurada presión fiscal”.

El documento, fechado el 25 de agosto de ese año, sostiene que la acción beneficiaría a los habitantes del Kentucky, ya que les otorgaría el control sobre los tributos a pagar y les permitiría recibir directamente los impuestos coparticipados. La propuesta también contemplaba la inclusión de terrenos aledaños a lo que sería una nueva comuna.

“Es un proyecto que tiene cero probabilidades de viabilidad”, insistió Santacroce.

Funes es una tranquila población de las afueras de Rosario: está ubicada a 20 kilómetros de la ciudad, a la vera de la ruta nacional 9. Y el Kentucky Club de Campo es conocido por ser uno de los desarrollos más exclusivos de la región. Es el lugar donde viven o tienen casas empresarios, políticos y muchos futbolistas santafesinos.

Además de Messi, por ese entonces allí vivía otro campeón del mundo: Ricardo “Gringo” Giusti. Además de Cristian “Kily” González, Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze, Javier Mascherano o José “Pepe” Basualdo.

Temas Relacionados

Rolvider SantacroceFunesSanta FeViolencia de géneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

La impactante imagen del acusado del femicidio de Natalia Cruz, oculto en una cueva de la precordillera

Daniel Orlando Serapio permaneció 11 días prófugo y fue hallado tras un intenso operativo en Salta. Fue imputado y se negó a declarar

La impactante imagen del acusado

Allanamientos en cinco barrios porteños: varios detenidos y decomiso de armas y drogas

Entre ocho de las personas apresadas suman 64 antecedentes. Una de ellas llevaba tobillera por un homicidio

Allanamientos en cinco barrios porteños:

Un motociclista murió al chocar contra una soga que cortaba la calle en Quilmes

Ocurrió en avenida 12 de Octubre y la calle 390, donde se desarrollaba un corso. El hijo de la víctima, que viajaba como acompañante, resultó herido

Un motociclista murió al chocar

Hallaron casi media tonelada de cocaína con el sello de un animal sagrado

Tras persecución de 30 kilómetros, Gendarmería dio con el cargamento en una camioneta que fue abandonada por sus ocupantes

Hallaron casi media tonelada de

Se derrumbó la estructura del escenario de un boliche en Costanera Norte: al menos 9 heridos y 700 evacuados

Según los primeros reportes, el sistema de luces se cayó sobre un sector de mesas de la discoteca Archi. El SAME desplegó un importante operativo

Se derrumbó la estructura del
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

Faustino Oro salvó su invicto en el Open de Moscú y mantiene el sueño de convertirse en gran maestro

El accidente que casi termina en tragedia en el Autódromo de La Plata: despiste y tres personas que se salvaron de milagro

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

TELESHOW
El sentido mensaje de Catherine

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor video que muestra

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa