Un intendente en Santa Fe fue denunciado por su esposa por malos tratos e intimidación

Rolvider Antonio Santacroce

La esposa del intendente de la ciudad de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, se presentó en las últimas horas en la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe para denunciar a su marido por malos tratos e intimidaciones frente a sus hijos de 14 años. “Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía”, les dijo a los policías la mujer de 51 años, médica de profesión, según pudo saber Infobae.

Pero no habló sólo de cuestiones inherentes a la denuncia por violencia de género, sino que también dio detalles de reuniones de su esposo.

Fuentes del caso explicaron a este medio que la denuncia la presentó este sábado después del mediodía. La mujer relató que Santacroce “en reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal” hacia ella y “sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas” de la convivencia.

Por eso, la médica manifestó: “Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años”.

Santacroce ya dejó su hogar

Y siguió: “Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía. Es por ello que vine a dejar asentada esta situación y a realizar los trámites correspondientes ante los poderes del Estado”.

Sin embargo, no fue todo lo que dijo la esposa del intendente de Funes. “Quiero dejar asentado que en los días de semana hace ingresar a un quincho que tenemos en el fondo de la propiedad a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche”, describió.

Y continuó: “Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa”. Para sumar a la denuncia que, siempre según los dichos de la mujer, su esposo “se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija”. Y detalló que esa plata era del fondo familiar.

Por último, avisó que Santacroce se fue de la propiedad que compartía con ella y sus hijos: “No quiero que vuelva al domicilio”.

Santacroce fue noticia en octubre de 2024 cuando rechazó el proyecto de algunos vecinos del barrio cerrado donde tiene una de sus casas Lionel Messi, en el que se pedía la autonomía para dejar de pagar las “altas tasas” que les cobra su administración.

Todo sucedió cuando allá por el último trimestre de 2024 un grupo de no más de diez propietarios de terrenos y viviendas en Kentucky Club de Campo difundió la pretensión de independizarse de Funes ante lo que consideran una “desmesurada presión fiscal”.

El documento, fechado el 25 de agosto de ese año, sostiene que la acción beneficiaría a los habitantes del Kentucky, ya que les otorgaría el control sobre los tributos a pagar y les permitiría recibir directamente los impuestos coparticipados. La propuesta también contemplaba la inclusión de terrenos aledaños a lo que sería una nueva comuna.

“Es un proyecto que tiene cero probabilidades de viabilidad”, insistió Santacroce.

Funes es una tranquila población de las afueras de Rosario: está ubicada a 20 kilómetros de la ciudad, a la vera de la ruta nacional 9. Y el Kentucky Club de Campo es conocido por ser uno de los desarrollos más exclusivos de la región. Es el lugar donde viven o tienen casas empresarios, políticos y muchos futbolistas santafesinos.

Además de Messi, por ese entonces allí vivía otro campeón del mundo: Ricardo “Gringo” Giusti. Además de Cristian “Kily” González, Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze, Javier Mascherano o José “Pepe” Basualdo.