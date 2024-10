El intendente de Funes descartó la idea del barrio privado donde tiene su casa Messi de independizarse: “Cero chances”

Rolvider Santacroce junto a Messi en la casa del astro mundial en el barrio Kentucky: "Es una falta de respeto utilizarlo a él para esto", dijo el jefe comunal de Funes

“Cero chances”. Lacónico y tajante, Rolvider Antonio Santacroce, intendente de la comuna de Funes, provincia de Santa Fe, sonrió detrás del auricular del teléfono y sintetizó en dos palabras el futuro que le ve al proyecto de algunos vecinos del barrio cerrado donde tiene una de sus casas el genio del fútbol mundial Lionel Andrés Messi para conseguir la autonomía que les permita dejar de pagar las “altas tasas” que les cobra la administración local del propio Santacroce.

Un grupo de no más de diez propietarios de terrenos y viviendas en Kentucky Club de Campo difundió ayer la pretensión de independizarse de Funes ante lo que consideran una “desmesurada presión fiscal”. Lo hizo al divulgar el escrito de un abogado, Pablo Abdón Torres Barthe, al que contrataron para que escriba la factibilidad del proyecto y quien, lógicamente, consideró “jurídicamente viable”. Santacroce cree que es una aventura impracticable de una o dos personas, motivadas por razones políticas e ideológicas.

El documento, fechado el 25 de agosto pasado, sostiene que la acción beneficiaría a los habitantes del Kentucky, ya que les otorgaría el control sobre los tributos a pagar y les permitiría recibir directamente los impuestos coparticipados. La propuesta también contempla la inclusión de terrenos aledaños a lo que sería una nueva comuna.

Funes es una tranquila población de las afueras de Rosario (ubicada a 20 kilómetros de la ciudad, a la vera de la ruta nacional 9). Y el Kentucky Club de Campo es conocido por ser uno de los desarrollos más exclusivos de la región. Es el lugar donde viven o tienen casas empresarios, políticos y muchos futbolistas santafesinos. Además de Messi, allí habita otro campeón del mundo, Ricardo “Gringo” Giusti, además de Cristian “Kily” González, Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze, Javier Mascherano o José “Pepe” Basualdo. Ninguno se manifestó públicamente al respecto pero uno de ellos comentó a este medio, bajo el pedido de reservar su identidad: “Me enteré por los medios, en principio me parece una idea poco feliz”.

En Kentucky viven de manera estable unas 600 familias con una población aproximada de 2.500 personas

“Es un proyecto que tiene cero probabilidades de viabilidad”, insistió Santacroce ante la consulta de Infobae. Y avanzó con un ejemplo: “Es como que Chubut diga que le gustaría agrandar la provincia y sacarle territorio a Río Negro”. No obstante, la decisión no depende de la autoridad comunal. En el caso de que esta iniciativa avance con un acuerdo con el resto de propietarios -decisión que está lejos de concretarse, según pudo averiguar este medio- y redactan un proyecto, la ley debería entrar al Senado de la provincia y primero debatirse ahí.

“Pero no hay antecedentes. Es una idea de un personaje que fundó estos barrios, nada más. Yo comencé a gobernar la ciudad en 2019 y fui reelecto por el 78% de los votos, es decir que en el barrio Kentucky también me votaron siete de cada diez personas”, remarcó Santacroce, antes de disparar contra el mentor de la iniciativa y fundador del barrio cerrado, Juan Félix Rosetti: “Es un conflicto que viene de hace mucho tiempo, que tiene él con él mismo. Es una persona verborrágica que fue echada hasta de la administración de su propio barrio. No es más de él el barrio, es el hazmerreír de toda la región”.

Rosetti era dueño original de las tierras (que fueron un campo de explotación agrícola ganadera) y a mediados de los ‘90 hizo un loteo de 680 parcelas con las que armó el barrio Kentucky alrededor del casco de la vieja estancia, una obra maestra de la arquitectura, y único exponente en el país diseñado por Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), un arquitecto escocés que lideró la corriente Art Nouveau en su variante británica.

Según el intendente de Funes las tasas no son altas. “Es falso. Pagan entre $ 80 y 100 mil mensuales con lotes de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados”, aclaró, y agregó: “Y la ciudad la utilizan permanentemente, si están todo el día en la ciudad. Es como que un porteño diga ‘yo no quiero pagar la luz de la avenida Libertador porque no la uso’”.

El Kily González junto a Lionel Messi y Ángel Di María dentro de Kentucky, el día que los jugadores regresaron del triunfo en Qatar (@TomasDvoretzky)

Otro propietario del Kentucky consultado por este medio rechazó la propuesta de Rosetti: “Es una idea de una persona, no de un barrio o urbanización, ni de sus residentes. Jamás los copropietarios opinamos o pensamos algo de este calibre”. El hombre, que prefirió resguardar su nombre y apellido opinó igual que el intendente de Funes respecto del trasfondo de la iniciativa: “Por lo que veo, es una disputa personal de una persona, que si bien fue el desarrollador hace 25 años es un vecino más y no es dueño del predio, ni hoy administra al barrio”.

Rosetti y Torres Barthe se juntaron semanas atrás con la diputada provincial y presidenta del Partido Libertario santafesino, Silvia Malfesi y la titular de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi. “Dentro de una agenda abierta de temas, naturalmente surgió el resonante caso de la rebelión fiscal contra el municipio santafesino de Villa Saralegui, que tuvo a Abdón como protagonista”, informó el medio local El Occidental.

Tanto el abogado como Rosetti no ocultan su activa militancia por La Libertad Avanza. “La desnaturalización de las tasas municipales atentan contra las instituciones republicanas y democráticas porque lo recaudado es la materia prima del clientelismo electoral local que convierte a los municipios en feudos y antros de corrupción inexpungables por vía del voto”, escribió Abdón Torres Barthe en su cuenta de X este domingo. Y fue más allá, con la idea de comparar el proyecto del barrio cerrado con la gesta independentista de los Estados Unidos de América, más de dos siglos atrás: “Cuando los padres fundadores de EEUU propusieron la independencia y una nueva forma de gobierno nunca antes probada en el mundo tambien tuvieron su resistencia. Hoy ese territorio es potencia mundial y la forma de gobierno que crearon se aplica en un monton de paises” (SIC).

Rosetti, en tanto escribió en la red social X que el proyecto independentista es “la respuesta libertaria ante el saqueo de un intendente Massista Kirchnerista. VLLC!”.

El casco de la estancia de Kentucky, una pieza del Art Nouveau británico en medio del corazón productivo de Santa Fe: hace dos años se incendió

“Es un tema netamente político”, consideró Santacroce, quien se autodefinió como “peronista pero nunca kirchnerista”. “Él (por Rosetti) es una persona que siempre actúa de esta forma. Tiene estos altos y bajos en su vida personal, difícil de evaluar psicológicamente”.

Respecto de los impuestos, el jefe comunal de Funes agregó: “Nosotros tenemos una escala de tasas desde hace cinco años que es la misma. Cuando aumenta el combustible (consumimos 30 mil litros mensuales) el mismo porcentaje aumentamos la tasa. Es una escala entre el aumento salarial y el combustible. Cuando había inflación aumentaba un poco más”.

En el documento escrito por Abdón, se acusa al municipio de Funes de no ser transparentes con sus cuentas. “Ellos no son transparentes. Se les prendió fuego el clubhouse y los vecinos de ahí tienen más de un millón de pesos de gastos. Ya pasaron cuatro arquitectos diferentes. La realidad es otra”, cerró el intendente de Funes, quien arriesgó que “los propietarios no van a votar una idea así”.

Abdón Torres Barthe difundió la iniciativa emancipadora en X con una pregunta que incluía al jugador del Inter Miami y la Selección argentina: “Quien me acompaña a liberar a Messi de la presión tributaria de Funes?”. Para el jefe comunal se cruzó un límite. “Es una falta de respeto ponerlo a Messi, nuestro gran campeón del mundo. No es serio utilizar a Messi. No comparto esa forma de hacer política”.