Salvaje asalto en González Catán: golpearon a una mujer y amenazaron con dispararle a una nena de 3 años

Así fue el robo en la concesionaria de González Catán

Una familia fue víctima de un violento asalto en una concesionaria de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, donde al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en el local, golpearon y patearon a una mujer y amenazaron con dispararle a su hija de tres años.

Una cámara de seguridad registró el ingreso de los agresores, que entraron a la oficina y apuntaron a una mujer y su esposo frente a su hija menor. En las imágenes se puede observar cómo uno de los asaltantes ordenó a la madre que se arrojara al suelo, mientras el padre ya se encontraba reducido y boca abajo. Luego, pese a que la mujer no le opuso resistencia, comenzó a golpearla.

En el medio, los delincuentes le exigieron dinero a las víctimas de manera intimidatoria. Uno de los asaltantes afirmó: “No me importa, quiero la plata”, mientras la víctima permanecía en el suelo suplicando y llorando para que no les hicieran daño. En ese momento, uno de los agresores la pateó y continuó con las amenazas.

“Dame la plata que te vuelo la cabeza”, le dijo uno de los asaltantes al padre de la niña, mientras este intentaba explicar que el dinero estaba en uno de los vehículos del playón.

Sin embargo, los ladrones hicieron caso omiso y continuaron con la búsqueda de dinero dentro de la oficina donde tenían reducidas a las víctimas. En el medio se ve también cómo la menor, sentada en el sillón observa a los delincuentes mientras actúan con total impunidad.

El video, que será analizado por los investigadores, constituye una prueba clave para identificar a los integrantes de la banda. Allí se les puede observar la cara a los sospechosos.

Las imágenes muestran el momento en el que la familia es reducida durante el robo a una concesionaria en González Catán

Banda narco en González Catán

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras que las pruebas recolectadas serán evaluadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes.