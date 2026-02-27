Crimen y Justicia

Desmantelaron una banda narco que era dirigida por un preso y operaba en La Matanza

Durante los allanamientos, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

La Policía Federal Argentina (PFA)
La Policía Federal Argentina (PFA) incautó una gran cantidad de marihuana, partes de armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares durante un operativo antidrogas (Foto: Policía bonaerense)

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultaneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

Los allanamientos los realizó la Policía Federal Argentina (Foto: Policía bonaerense)

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron un considerable cargamento de marihuana prensada y otras sustancias ilícitas durante un operativo (Foto: Policía bonaerense)

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

También incautaron un bloque de marihuana y otros estupefacientes (Foto: Policía bonaerense)

La Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico destacó la importancia de la labor de inteligencia criminal, que incluyó tareas de campo y recolección de pruebas durante varias semanas.

El procedimiento recibió el respaldo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, que subrayó la relevancia de desarticular eslabones claves dentro de la cadena de distribución minorista.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras que las pruebas recolectadas serán evaluadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes. Las autoridades no descartan nuevas medidas vinculadas a la misma estructura criminal.

Un arma fue secuestrada por la Policía Federal Argentina durante un operativo en La Matanza (Foto: Policía bonaerense)

Dos detenidos en un búnker en Merlo

El lunes de esta semana se llevó a cabo un operativo policial que permitió la desarticulación de un búnker narco en Merlo, donde se detuvo a dos personas y se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta.

Los agentes, tras identificar el método de comercialización, lograron reunir pruebas audiovisuales de las transacciones que determinaron la autorización del allanamiento por parte del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El registro, realizado en la esquina de Manuel Alvarado y Doblas, derivó en el secuestro de dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar en la causa.

La investigación comenzó luego de que vecinos del barrio presentaran reiteradas denuncias por peleas entre vendedores y compradores de droga. Estas quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad local, llevaron a la intervención de la Fiscalía N° 9 de Morón, bajo la dirección de la fiscal Marisa Monti, y al despliegue de tareas encubiertas por parte de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

El domicilio funcionaba como un punto de venta permanente, lo que generaba un flujo sostenido de personas y vehículos en el barrio. Las dos personas detenidas fueron identificadas como los principales responsables de la organización que operaba allí. La cocaína secuestrada será sometida a análisis para determinar su pureza.

