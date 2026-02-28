Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Las víctimas murieron al mediodía, pero sus familiares fueron informados varias horas después (Gentileza: Primer Plano Online)

Un trágico accidente tuvo como víctimas a una madre, de 22 años, y su bebé de 18 meses, luego de que fueran embestidos por una formación del tren Sarmiento que circulaba en el ramal entre las estaciones de Merlo y Lobos. Tras no regresar a su hogar, sus familiares comenzaron a buscarlos, hasta que descubrieron que habían muerto arrollados.

El incidente ocurrió durante el mediodía del jueves, cuando ambos cruzaban el paso a nivel de Ricardo Rojas, ubicado en la intersección de las calles Vidt y Democracia. Según relataron los testigos del hecho, la joven no habría detectado las señales de alerta antes de cruzar la barrera.

No obstante, el trágico desenlace fue descubierto por la familia recién en la madrugada del viernes. Luego de que el suegro y abuelo del pequeño notara que no habían regresado al domicilio, se dirigió hacia la garita policial de la avenida Ricardo Balbín y Pedernera.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el hombre se había enterado del accidente ferroviario, por lo que había acudido para pedir más información sobre las víctimas. A raíz de esto, lo trasladaron al Destacamento Pompeya, donde aportó datos de su nuera y nieto para cotejarlos con registros judiciales del Juzgado Federal N° 2 de Morón, bajo la supervisión del juez Jorge Rodríguez.

Testigos contaron que la joven y su bebé caminaban por las vías cuando fueron impactados

Después de que se elevara la solicitud, el titular de la Secretaría N° 8, Ignacio Calvi, autorizó a los familiares para que pudieran acceder a la morgue judicial. Fue así que se pudo confirmar la identidad y las edades de las víctimas. Además, les informaron que ambos murieron en el acto.

Un hombre murió luego de haber sido atropellado por un tren sin pasajeros que viajaba desde Rosario hacia Retiro

Un hombre de 36 años murió luego de haber sido arrollado el jueves 26 de enero por una formación de la empresa Trenes Argentinos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ferrocarril realizaba un recorrido de prueba entre Rosario Norte y Retiro, cuando el impacto se produjo cerca del cruce ferroviario de Flamnarion y Uriburu, en el sur de la ciudad santafesina.

La Fiscalía en turno había ordenado un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo otras causas que contribuyeron al accidente. Para esto, las autoridades recopilaron las grabaciones de videovigilancia para reconstruir la secuencia y confirmar la mecánica del siniestro.

La zona en donde murió el hombre

De acuerdo con la información a la que accedió La Capital, el episodio ocurrió poco antes de las 10:00 horas. Según los registros, a las 9:57 las barreras del paso a nivel estaban bajas cuando la víctima, reconocida por los vecinos de la zona como uno de los empleados de una pollería local, cruzó las vías con una remera naranja.

Tras el trágico hecho, varios testigos declararon a El Tres TV que el hombre era conocido por sus tareas en el comercio y por repartir productos en las casas de la zona. Asimismo, constataron que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó minutos después y constató la muerte del hombre en el lugar.

Por otro lado, las fuentes oficiales precisaron al medio local que, en el momento en que la formación pasaba, la víctima habría sido succionada a las vías, lo que habría provocado el impacto.

En línea con esta versión, un guarda de la empresa ferroviaria relató que “el tren se desplazaba a unos 30 o 40 kilómetros por hora. Solo noté una frenada brusca, no vi nada ni escuché golpes”. A pesar de esto, el trabajador remarcó que “en nuestro trabajo solemos ver estos accidentes”.