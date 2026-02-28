Crimen y Justicia

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Según relataron los testigos, el tren había intentado alertar a la joven madre de no cruzar, pero la formación la embistió a medio camino

Guardar
Las víctimas murieron al mediodía,
Las víctimas murieron al mediodía, pero sus familiares fueron informados varias horas después (Gentileza: Primer Plano Online)

Un trágico accidente tuvo como víctimas a una madre, de 22 años, y su bebé de 18 meses, luego de que fueran embestidos por una formación del tren Sarmiento que circulaba en el ramal entre las estaciones de Merlo y Lobos. Tras no regresar a su hogar, sus familiares comenzaron a buscarlos, hasta que descubrieron que habían muerto arrollados.

El incidente ocurrió durante el mediodía del jueves, cuando ambos cruzaban el paso a nivel de Ricardo Rojas, ubicado en la intersección de las calles Vidt y Democracia. Según relataron los testigos del hecho, la joven no habría detectado las señales de alerta antes de cruzar la barrera.

No obstante, el trágico desenlace fue descubierto por la familia recién en la madrugada del viernes. Luego de que el suegro y abuelo del pequeño notara que no habían regresado al domicilio, se dirigió hacia la garita policial de la avenida Ricardo Balbín y Pedernera.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el hombre se había enterado del accidente ferroviario, por lo que había acudido para pedir más información sobre las víctimas. A raíz de esto, lo trasladaron al Destacamento Pompeya, donde aportó datos de su nuera y nieto para cotejarlos con registros judiciales del Juzgado Federal N° 2 de Morón, bajo la supervisión del juez Jorge Rodríguez.

Testigos contaron que la joven
Testigos contaron que la joven y su bebé caminaban por las vías cuando fueron impactados

Después de que se elevara la solicitud, el titular de la Secretaría N° 8, Ignacio Calvi, autorizó a los familiares para que pudieran acceder a la morgue judicial. Fue así que se pudo confirmar la identidad y las edades de las víctimas. Además, les informaron que ambos murieron en el acto.

Un hombre murió luego de haber sido atropellado por un tren sin pasajeros que viajaba desde Rosario hacia Retiro

Un hombre de 36 años murió luego de haber sido arrollado el jueves 26 de enero por una formación de la empresa Trenes Argentinos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ferrocarril realizaba un recorrido de prueba entre Rosario Norte y Retiro, cuando el impacto se produjo cerca del cruce ferroviario de Flamnarion y Uriburu, en el sur de la ciudad santafesina.

La Fiscalía en turno había ordenado un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo otras causas que contribuyeron al accidente. Para esto, las autoridades recopilaron las grabaciones de videovigilancia para reconstruir la secuencia y confirmar la mecánica del siniestro.

La zona en donde murió
La zona en donde murió el hombre

De acuerdo con la información a la que accedió La Capital, el episodio ocurrió poco antes de las 10:00 horas. Según los registros, a las 9:57 las barreras del paso a nivel estaban bajas cuando la víctima, reconocida por los vecinos de la zona como uno de los empleados de una pollería local, cruzó las vías con una remera naranja.

Tras el trágico hecho, varios testigos declararon a El Tres TV que el hombre era conocido por sus tareas en el comercio y por repartir productos en las casas de la zona. Asimismo, constataron que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó minutos después y constató la muerte del hombre en el lugar.

Por otro lado, las fuentes oficiales precisaron al medio local que, en el momento en que la formación pasaba, la víctima habría sido succionada a las vías, lo que habría provocado el impacto.

En línea con esta versión, un guarda de la empresa ferroviaria relató que “el tren se desplazaba a unos 30 o 40 kilómetros por hora. Solo noté una frenada brusca, no vi nada ni escuché golpes”. A pesar de esto, el trabajador remarcó que “en nuestro trabajo solemos ver estos accidentes”.

Temas Relacionados

MerloTren SarmientoRamal Merlo-LobosMadreBebéAccidentesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

“Decí la verdad, no tengas

La trama de la narco boliviana de la Villa 1-11-14 que usó a su hermano discapacitado como mula de droga a París

Una mujer oriunda de La Paz fue condenada esta semana en la Justicia en lo penal económico, vinculada a dos casos de exportación con vuelos a la capital francesa y a India. ¿Quiénes esperaban la cocaína del otro lado del mundo?

La trama de la narco

Protestaba en el Congreso y lo detuvieron por el ataque con bombas molotov del 11 de febrero

Es el cuarto detenido por el hecho. Lograron dar con el sospechoso tras analizar registros fílmicos que lo muestran arrojando artefactos incendiarios

Protestaba en el Congreso y

Un hombre golpeó a una mujer en Vicente López, entró a su casa y le robó el celular y dinero: fue detenido

El sospechoso tenía antecedentes por delitos vinculados a robo de autos, cometidos durante los años 2024 y 2025

Un hombre golpeó a una

Caso Sofía Devries: habló por primera vez el dueño de la academia de buceo que había contratado la influencer en Puerto Madryn

La joven desapareció en medio de la actividad y la encontraron sin vida días después. Alejandro Andrés aseguró que aún recuerda el hecho y que lo “atormentará” para siempre

Caso Sofía Devries: habló por
DEPORTES
De Simone Biles a Michael

De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival

Las revelaciones de la serie documental de la F1: la áspera interna de Doohan en Alpine, la irrupción de Colapinto y la sentencia de Briatore

Quiénes son los cuatro futbolistas japoneses que entrenaron en River Plate: el joven que sorprendió y el que compararon con Vitinha

La selección argentina de básquet sufrió una dura derrota ante Uruguay por los Clasificatorios rumbo al Mundial 2027

TELESHOW
Hernán Piquín: “Hoy vivo entre

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

INFOBAE AMÉRICA

Las primeras imágenes de los

Las primeras imágenes de los ataques de Israel al régimen iraní

Un informe reveló una nueva muerte y otras de 59 violaciones de derechos humanos en las cárceles de Cuba

El régimen iraní aceptó no almacenar uranio enriquecido en medio de la tensión por el despliegue militar de EEUU

Emmanuel Macron anunciará la nueva estrategia nuclear francesa en una base militar submarina ante la mirada de Europa

EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos destruirá la industria de misiles y aniquilará a la Armada de Irán