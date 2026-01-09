Le robó a un jubilado en plena avenida de Vicente López, lo vieron por las cámaras de seguridad y terminó preso

El episodio ocurrió en horas de la mañana, en una de las zonas más transitadas del distrito, la intersección de la avenida Maipú y San Martín, cuando un hombre de 78 años fue abordado mientras subía a un colectivo

Las cámaras de seguridad de Vicente López registraron el asalto a un jubilado sobre avenida Maipú, que terminó con la detención del presunto autor en cuestión de minutos. La coordinación entre la central de monitoreo municipal, la Patrulla municipal y la Policía bonaerense posibilitó una respuesta inmediata que resultó en la recuperación de un objeto robado y el traslado del sospechoso a la comisaría.

Todo comenzó cuando en horas de la mañana de este jueves, un hombre de 78 años se disponía a subir a un colectivo en la esquina de Maipú y San Martín cuando fue interceptado por un individuo que, en apenas unos segundos, le arrebató una cadena de oro con una cruz y un dije que contenía una fecha significativa para la víctima.

El atacante, de 33 años, escapó entre los peatones justo después de cometer el robo, mientras las cámaras de la central de monitoreo municipal ya seguían sus movimientos. Los operadores detectaron de inmediato a un hombre que merodeaba la zona con conductas sospechosas, lo que permitió iniciar un seguimiento visual en tiempo real.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia documentaron tanto el momento del robo como la posterior huida. El sospechoso intentó evadir el reconocimiento cambiando su prenda superior, pero la vigilancia constante permitió mantenerlo identificado.

Las cámaras de seguridad registraron el recorrido del sospechoso antes y después del robo en Vicente López

En simultáneo, personal de la patrulla municipal entrevistó a la víctima, quien aportó información clave sobre el asaltante y las circunstancias del hecho. Los datos precisos brindados desde la central de monitoreo permitieron interceptar al sospechoso minutos más tarde en la intersección de Maipú y Santa Rosa.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Florida, donde quedó a disposición de la Justicia. En el operativo, los agentes recuperaron el dije sustraído, lo que permitió avanzar con rapidez en el expediente judicial.

La articulación entre monitoreo, patrullaje y policía posibilitó una reacción veloz en una de las zonas más transitadas de Vicente López.

Cinematográfica persecución en General Paz: atraparon a dos ladrones con antecedentes que habían robado una camioneta

El Anillo Digital detectó una Toyota SW4 robada circulando junto a un Peugeot 208, lo que desencadenó un operativo policial que terminó con la detención de dos jóvenes con antecedentes por diversos delitos

Una alerta del Anillo Digital activó un operativo sobre la avenida General Paz tras detectar el robo de una camioneta Toyota SW4, que circulaba junto a un Peugeot 208 que oficiaba de vehículo de apoyo. La Policía de la Ciudad desplegó un seguimiento que desencadenó una persecución por varios tramos de la ciudad y la provincia, con cortes preventivos coordinados en diversos accesos clave.

Todo comenzó horas antes, con el robo de la camioneta blanca en la zona de Comuna 12A. Una vez hecha la denuncia, el sistema de monitoreo la identificó desplazándose a la altura de General Paz y 2 de Abril, acompañada por el otro auto.

Los ocupantes de la Toyota intentaron evadir los controles, conduciendo de manera peligrosa y, en una secuencia de tensión, intentaron embestir a los agentes que participaban del operativo.

El despliegue conjunto del personal de la División Anillo Digital con la Patrulla Control de Accesos Sur permitió que, luego de varios kilómetros, la persecución concluyera con la detención de la camioneta en la intersección de General Paz y Alberdi. Ambos ocupantes fueron aprehendidos en ese punto, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso.

La identidad de los detenidos sorprendió a los agentes: se trataba de dos jóvenes, uno de 20 años y otro de 19 años, ambos con antecedentes por diferentes delitos cometidos en los últimos años.

El conductor, de 20 años, acumulaba causas por robo (28 de noviembre de 2024), tenencia simple de arma de guerra (28 de diciembre de 2024), infracción a la Ley de Estupefacientes (25 de septiembre de 2025) y encubrimiento agravado (23 de noviembre de 2025).

Su acompañante, de 19 años, figuraba con registros por tenencia de estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves (9 de mayo de 2021), robo (28 de octubre de 2021), robo agravado por uso de arma (16 de junio de 2022), robo (24 de enero de 2023) e infracciones a la Ley de Estupefacientes en tres ocasiones durante 2024.