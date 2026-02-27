Pidieron que la madre de Johana Ramallo vuelva a declarar en el jucio contra los ocho imputados

La joven tenía 23 años cuando desapareció

El juicio oral por los delitos paralelos a la muerte de de Johana Ramallo en La Plata tuvo un reciente episodio que generó malestares entre los implicados en el debate. La nueva representación legal de la madre de la víctima, Marta Ramallo, hizo dos pedidos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

Por un lado, las defensas de los acusados rechazaron la solicitud para que la mujer declare nuevamente en esta etapa del proceso y también se opusieron al pedido de revisión del desistimiento del testimonio de un testigo clave, según publicó el portal 0221. El tribunal aún no resolvió sobre ninguno de estos puntos y la definición sobre ambos pedidos se espera para las próximas jornadas.

Durante la audiencia número 16, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, recientemente incorporados como representantes de la madre de Johana, argumentaron que la mujer puede aportar información relevante vinculada a lo que atravesó durante la investigación y a hechos que, según su criterio, no se encuentran abarcados por las declaraciones previas.

Pidieron que la mamá de la víctima vuelva a declarar (Facebook)

En oposición a este pedido, el resto de los representantes legales argumentaron que ya ha declarado en reiteradas oportunidades durante la instrucción y que no corresponde habilitar una nueva declaración en este tramo del juicio por el cual se busca determinar qué pasó con la joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció en partes al tiempo de haber desaparecido en julio de 2017.

Respecto al segundo planteo que generó controversia, la querella anterior había decidido prescindir del testimonio de Javier Novarini, uno de los sospechosos en los inicios de la investigación, pero los nuevos patrocinantes consideran que esa estrategia fue errónea y pidieron que esa decisión sea revertida.

Los acusados

“Cabezón” y “El Ruso” tenían un rol central en la red, ya que explotaban sexualmente a sus parejas

El debate judicial se da en el marco de la investigación de una presunta red criminal que operaba en la zona conocida como Zona Roja de La Plata, en el momento de la desaparición de Ramallo. En el banquillo de los acusados figuran Carlos Rodríguez (alias “El Cabezón”), Hernán D’Uva Razzari (alias “El Ruso”), Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza.

Según la acusación, “Cabezón” y “El Ruso” tenían un rol central en la red, ya que explotaban sexualmente a sus parejas. El primero lo hacía con Ramallo y D’Uva Razzari con quien era su pareja al momento de los hechos. Además, ambos habrían proporcionado información falsa durante la búsqueda de la joven y ejercido presión sobre terceros para desviar la investigación.

El debate judicial no logró hasta el momento aportar pruebas directas que permitan determinar con certeza qué ocurrió con la joven ni establecer las causas concretas de su muerte. Sus restos parciales aparecieron en 2018 en la costa del Río de la Plata, en Berisso, y recién en 2019 se confirmó su identidad mediante estudios de ADN.

El debate continuará el 6 de marzo

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, la última vez que se vio a Johana fue la tarde del 26 de julio de 2017, cuando caminaba por la intersección de las calles 1 y 63 de la capital bonaerense y entró al baño de una estación de servicio. Antes de desaparecer, le había dicho a su madre y a su hija pequeña que regresaría cerca de las 20:30, pero nunca volvió.

El proceso continuará el viernes 6 de marzo, con audiencias ya previstas también para los días 13 y 20 de ese mes. A casi nueve años de la desaparición y posterior crimen, todavía no se logró esclarecer las principales incógnitas del caso.