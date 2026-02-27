Crimen y Justicia

La Policía buscaba a un hombre por abuso sexual en Santa Fe y cayó en Córdoba

Los oficiales lo encontraron en un operativo realizado en un edificio abandonado de la localidad de La Laguna

Un agente policial detiene a
Un agente policial detiene a un joven en Córdoba, quien era buscado por abuso sexual con orden de captura emitida en Santa Fe, en un operativo que culminó con su arresto (Foto: Villa María Vivo)

El miércoles, agentes de la Policía de Córdoba llevaron a cabo la detención de un hombre con un pedido de captura vigente por delitos contra la integridad sexual en la localidad de La Laguna, situada en el departamento General San Martín.

El operativo se desplegó en el contexto de un control de identidad realizado en un edificio abandonado dentro del área urbana, donde se procedió a la verificación de datos personales del individuo. Al consultar la base de datos policial, los agentes confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura proveniente desde la provincia de Santa Fe.

La detención se concretó luego de que el sistema policial arrojara que el sujeto era buscado por la Fiscalía de San Cristóbal, según informó el portal El Doce.tv.

La solicitud de captura respondía a dos cargos graves: abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple. El hombre, cuya identidad no fue revelada oficialmente, fue inmediatamente trasladado bajo custodia hasta la Alcaidía de Villa María, donde permanece alojado.

Agentes de la Policía de
Agentes de la Policía de Córdoba detuvieron a un prófugo acusado de abuso sexual en Santa Fe (Télam)

Desde la Fiscalía de San Cristóbal, ya se notificó oficialmente sobre la captura. El proceso de extradición entre provincias implica el cumplimiento de una serie de trámites administrativos y judiciales, destinados a garantizar los derechos del detenido y la correcta aplicación de la ley.

Mientras tanto, el hombre permanece alojado en la alcaidía local, a disposición de la Justicia, a la espera de que se concrete su traslado a Santa Fe para que continúe el proceso en la jurisdicción donde se originó la causa.

Detuvieron a un prófugo en La Plata

Días atrás, detuvieron a un hombre en la localidad de Gonnet, La Plata, que tenía un pedido de captura por evasión desde el año pasado. Se trata de un sujeto que había sido condenado en 2023 por un robo en poblado.

El personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 13ra. ejecutó el procedimiento este lunes en la intersección de calle 508 y 19. El detenido de 27 años, fue identificado como F. R. L., de Villa Elvira. El segundo de los delitos databa del 14 de febrero de 2025, en el marco de una causa penal con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata.

El operativo se llevó a cabo mientras el personal policial realizaba tareas de patrullaje en la zona y observaron a un hombre caminando cerca de las inmediaciones del hospital de Gonnet. Al identificarlo y consultar sus datos personales a través del sistema informático, confirmaron que se trataba de una persona buscada intensamente, con una orden de detención vigente por encontrarse prófugo de la Justicia.

Este procedimiento responde a una orden emitida en el marco de una causa penal por la que fue condenado tras ser declarado coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma blanca, cometido con efracción y en poblado y en banda. La pena se fue impuesta el 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata. En febrero del año pasado, fue declarado en evasión.

Al momento de la detención y trasladado a la Comisaría 13ra. de Gonnet, el individuo no portaba elementos de interés para la causa y no se registraron incidentes adicionales en la vía pública. El juez de la causa dispuso que el detenido permanezca alojado en la seccional policial hasta que se disponga su traslado.

Los registros oficiales señalaron que el detenido estuvo involucrado en diversas causas judiciales en la zona de La Plata. Entre ellas, se destaca una medida de captura por un legajo de ejecución penal a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata. También consta una imputación por robo agravado en el año 2021 y antecedentes de salidas transitorias en diciembre de 2024, según consta en el sistema de información judicial.

Con respecto a la condena vigente, se sabe que el delito fue cometido mediante el uso de arma blanca, con ingreso forzado a la propiedad y en banda, lo que agravó la calificación penal y resultó en una condena efectiva dictada por el tribunal competente.

