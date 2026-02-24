Estaba prófugo por un robo armado en La Plata y lo capturaron después de un año de ser condenado

La intersección en Gonnet donde atraparon al hombre que estaba prófugo

Detuvieron a un hombre en la localidad de Gonnet, La Plata, que tenía un pedido de captura por evasión desde el año pasado. Se trata de un sujeto que había sido condenado en 2023 por un robo en poblado.

El personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 13ra. ejecutó el procedimiento este lunes en la intersección de calle 508 y 19. El detenido de 27 años, fue identificado como F. R. L., de Villa Elvira. El segundo de los delitos databa del 14 de febrero de 2025, en el marco de una causa penal con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el operativo se llevó a cabo mientras el personal policial realizaba tareas de patrullaje en la zona y observaron a un hombre caminando cerca de las inmediaciones del hospital de Gonnet. Al identificarlo y consultar sus datos personales a través del sistema informático, confirmaron que se trataba de una persona buscada intensamente, con una orden de detención vigente por encontrarse prófugo de la Justicia.

Este procedimiento responde a una orden emitida en el marco de una causa penal por la que fue condenado tras ser declarado coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma blanca, cometido con efracción y en poblado y en banda. La pena se fue impuesta el 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata. En febrero del año pasado, fue declarado en evasión.

Al momento de la detención y trasladado a la Comisaría 13ra. de Gonnet, el individuo no portaba elementos de interés para la causa y no se registraron incidentes adicionales en la vía pública. El juez de la causa dispuso que el detenido permanezca alojado en la seccional policial hasta que se disponga su traslado.

Los registros oficiales señalaron que el detenido estuvo involucrado en diversas causas judiciales en la zona de La Plata. Entre ellas, se destaca una medida de captura por un legajo de ejecución penal a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata. También consta una imputación por robo agravado en el año 2021 y antecedentes de salidas transitorias en diciembre de 2024, según consta en el sistema de información judicial.

Con respecto a la condena vigente, se sabe que el delito fue cometido mediante el uso de arma blanca, con ingreso forzado a la propiedad y en banda, lo que agravó la calificación penal y resultó en una condena efectiva dictada por el tribunal competente.

Estaba prófugo tras matar a una menor

La semana anterior, un hombre prófugo desde 2022 por el asesinato de su sobrina de dos años quedó detenido en Merlo, tras permanecer oculto en la vivienda de su hermana, quien es madre de la víctima. La Justicia realizó el allanamiento luego de recibir informes que vinculaban al acusado con ese domicilio, donde fue rápidamente interceptado cuando intentó huir.

Este es el hombre investigado por el disparo que hirió a su sobrina de dos años. (Facebook)

La investigación recayó en la fiscal Luisa Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba, desde la UFI N°3 de Moreno, quienes desde el 18 de diciembre de 2022 buscaban a Cristian Gabriel Tejerina, señalado como autor del crimen de su sobrina Oriana Naomí Gómez Tejerina, ocurrido en el barrio Rififí, zona sur de Moreno. La niña tenía apenas dos años, y perdió la vida al recibir un disparo en el pecho, mientras estaba en brazos de su padre.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Tejerina, de 29 años, intervino en una discusión en la que su hermana (madre de la víctima) fue agredida por su pareja, padre de la menor. Según el relato, tras la pelea, el hombre abandonó el domicilio con su hija en brazos y ambos fueron interceptados en la calle Cornelio Saavedra y Espronceda por Tejerina y un cómplice en moto.

Sin mediar palabra, Tejerina efectuó cuatro disparos con un arma calibre 9 milímetros. Aunque no apuntó directamente a la niña, uno de los proyectiles impactó fatalmente en el pecho de la menor. Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga en el vehículo.