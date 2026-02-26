Crimen y Justicia

“Te robaste el cielo guachín”: la despedida tumbera al ladrón de 14 años abatido por un policía en Lanús

Alejo Jairo Zahir Mesa formaba parte de la banda que intentó robarle a un francotirador de la Policía Federal Argentina. Sus cómplices continúan prófugos

Guardar
Despedida al ladrón de 14 años que murió baleado por un policía en Lanús

Alejo Jairo Zahir Mesa (14) murió este lunes por la tarde tras ser baleado por un fracontirador de la Policía Federal Argentina (PFA) que, al ser abordado por el menor y sus tres cómplices, se defendió a los tiros para evitar el robo de su moto.

Este miércoles, familiares y amigos del adolescente le dieron el último adiós al estilo “tumbero”: con disparos al aire y una caravana de motos, cuyos conductores hicieron resonar sus motores a lo largo de todo el recorrido, recordaron al delincuente por las calles de Monte Chingolo, su barrio.

“Mal ahí Zahir, compañero, te fuiste. Ni me imaginé que un guacho así como vos se iba a ir, mal ahí guachín. Cuidá a tu familia y te robaste el cielo guachín. Con solo 14 años no caigo todavía Zahir, descansá en paz ranchito”, reza el mensaje que Agustín, un amigo de Zahir, posteó en Instagram Stories.

El mensaje fue acompañado por la imagen de una remera que la familia del delincuente fallecido confeccionó para darle el último adiós, con una foto de Zahir subido a una moto de color rojo.

La remera que la familia
La remera que la familia de Zahir confeccionó para su último adiós.

“Así festejan la muerte de un chorrito. Después los chorritos van a festejar la muerte de un policía y usando su pistola. Todo vuelve, manga de antichorros. La concha de toda la Policía bien puta. Y de la gente sin vida”, fue otra de las historias que circularon por redes sociales, en la que apuntaron contra aquellos que celebraron el trágico final de Zahir.

Por su parte Brian, otro amigo de Zahir, posteó una foto con dos armas de fuego y un sentido mensaje para su “hermano”. “Te voy a extrañar toda mi vida no lo puedo creer hermanito todavía. Por qué si era una re persona guacho”, escribió.

Otro de los mensajes de
Otro de los mensajes de despedida para Zahir.

En el video que encabeza esta nota se observan detalles de la caravana con la que familiares y amigos despidieron a Zahir. Entre disparos al aire y el ruido incesante de los motores de las motos que acompañaban la columna, su círculo más cercano se hizo sentir en Monte Chingolo, de donde el menor era oriundo.

Fanático del fútbol, Zahir jugaba en el Club Atlético Juventud de Lanús, desde donde difundieron un emotivo mensaje de despedida. “El club juventud Lanús se encuentra de luto por la partida un gran jugador, acompañamos a toda su familia en los sentimientos. Te vamos a recordar siempre como un gran jugador y un gran chico que daba todo en cada partido. Zahir Por Siempre”, reza la publicación.

Zahir jugaba al fútbol en
Zahir jugaba al fútbol en el Club Atlético Juventud de Lanús.

El caso

En medio de un enfrentamiento entre un miembro del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA, y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, Zahir murió tras recibir un disparo.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como Vías Muertas.. A través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

Zahir murió momentos después de
Zahir murió momentos después de recibir el balazo.

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido de gravedad a Zahir, uno de los ladrones. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y testimonios. De esta manera, secuestraron el arma de fuego del policía involucrado, al tiempo que incautaron el arma utilziada por los delincuentes.

El fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, interviene en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Temas Relacionados

Alejo Jairo Zahir MesaMenores de edadrobosLanúsPolicía Federal Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Isidro Casanova: motochorros atacaron a balazos al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta

Ocurrió este miércoles en la esquina de la calle Albarellos y la avenida Juan Manuel de Rosas. El salvaje asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. El relato de la víctima

Isidro Casanova: motochorros atacaron a

Se hundió un buque pesquero en Río Negro y buscan a un tripulante desaparecido

Una embarcación que navegaba a la par pudo rescatar a cuatro sobrevivientes. Desplegaron un intenso operativo por agua y aire. El “Heleno A”, como se llama, iba a ser desmantelado en Quequén, provincia de Buenos Aires

Se hundió un buque pesquero

Extraditaron a un ex gerente de un casino turco acusado de integrar una red de lavado de activos y apuestas ilegales

Tenía pedido de captura internacional emitido por Interpol. Se trata de una causa que se originó en 2021, tras detectar movimientos sospechosos desde una billetera virtual cripto por más de 3 millones de dólares

Extraditaron a un ex gerente

La historia de los ladrillos de cocaína con la cara de “El Mencho” que partieron del puerto de Zárate

El cargamento de 165 kilos de drogas, con destino a Tenerife, llevaba la imagen del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que murió en un operativo destinado a capturarlo

La historia de los ladrillos

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su papá denunció que “sigue funcionando una estructura de impunidad”

En la previa del comienzo del juicio —que podría volver a postergarse—, Alberto Lebbos cuestionó: “Hacen todo a la sombra”. Uno de los acusados es hijo de quien fue secretario de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual

A 20 años del crimen
DEPORTES
El Chacho Coudet habló sobre

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Martín Demichelis llegó a un acuerdo con un club de España y aseguran que debutará este fin de semana

Brilló en los Lakers con Kobe Bryant, pero el abuso de drogas destrozó su carrera y su vida: “Estás hablando con un adicto de verdad”

TELESHOW
Luisana Lopilato reveló la actividad

Luisana Lopilato reveló la actividad que comparte con Michel Bublé y sus hijos en Canadá: “Somos fans”

Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

Emilia Attias falló al preparar sushi y recibió un fuerte reto de Germán Martitegui: “Me enoja y tengo razón”

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Hijas de Fernando Villavicencio rechazaron

Hijas de Fernando Villavicencio rechazaron acusaciones de “Pipo” contra Daniel Noboa por el magnicidio de 2023

El portaaviones estadounidense Gerald Ford abandonó Grecia y puso rumbo a la costa de Israel

Guerra comercial: Ecuador aumentó la tasa de seguridad para importaciones colombianas al 50%

La NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió el problema médico que obligó a la evacuación de la EEI

Ocho años después del crimen de la concejala brasileña Marielle Franco, la Corte Suprema condenó a los autores intelectuales