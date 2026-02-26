Se hundió un buque pesquero en Río Negro y buscan a un tripulante desaparecido

Río Negro: Prefectura coordina un operativo de búsqueda tras el hundimiento de un pesquero

Un operativo de búsqueda de gran escala se desarrolla este jueves frente a las costas de Río Negro, tras el hundimiento del buque pesquero Heleno A, que provocó el rescate inmediato de cuatro marineros que sobrevivieron y dejó como saldo a un tripulante desaparecido.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 25 de febrero luego de que la embarcación partiera del puerto de San Antonio Oeste con rumbo a Quequén, adonde iba a ser desguazada. Poco después de zarpar, el Heleno A presentó problemas en altamar y en minutos se hundió en aguas del Atlántico argentino, a pesar de que navegaba en convoy junto a otro pesquero, el Marina Z.

Esta segunda embarcación alertó sobre la emergencia y rescató a los cuatro sobrevivientes, trasladándolos de inmediato al puerto rionegrino. Al mismo tiempo, alertaron la desaparición de uno de los tripulantes, el maquinista, a quien ahora buscan intensamente.

El operativo para encontrarlo se desarrolla en la zona del Golfo San Matías, mientras equipos de Prefectura Naval Argentina y varias embarcaciones continúan los rastrillajes intensivos en la zona del naufragio.

Los sobrevivientes, por su parte, fueron trasladados al muelle, donde ambulancias aguardaban a los rescatados. Allí recibieron asistencia médica preventiva en la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A.

Según informaron, todos fueron atendidos en el lugar y se encontraban en buen estado general de salud. Posteriormente, fueron derivados a un centro de salud para realizar exámenes más rigurosos.

La búsqueda del maquinista y el despliegue de recursos en el Golfo San Matías

Hasta el momento, la identidad del maquinista desaparecido no ha sido difundida oficialmente. Desde el inicio del operativo, Prefectura Naval Argentina coordinó el caso SAR (búsqueda y rescate), movilizando recursos marítimos y aéreos y así intensificar la localización del tripulante restante.

Las tareas de rastrillaje en el área del hundimiento contó con la participación del guardacostas GC-69 Río Paraná, que patrulla las aguas junto a un pesquero que operaba en las inmediaciones. También se sumaron un avión de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero institucional, ambos sobrevolando la zona para ampliar la búsqueda en superficie.

Debido a la magnitud de la emergencia, el operativo incorporó el desplazamiento del guardacostas GC-26 Thompson, que se dirigió al sitio para reforzar el despliegue. Las autoridades marítimas confirmaron que el caso permanece en condición pendiente, manteniéndose el despliegue activo de recursos y el rastreo en el área para dar con el tripulante desaparecido y determinar las causas del naufragio.

La investigación sobre el motivo del hundimiento sigue en curso y no se especificaron aún las causas que llevaron al siniestro.

Cifras de naufragios

Cerca de 44 naufragios de pesqueros y más de 100 muertes se han registrado en Argentina entre 2000 y 2019, impulsados por la expansión sin control del negocio del langostino en el país.

La incorporación de barcos modificados sin inspección adecuada para responder a la demanda de este crustáceo, conocida como la “fiebre del oro rojo”, provocó múltiples tragedias en la industria pesquera nacional.

La lucha de los familiares de las víctimas llevó a la creación de la agrupación Ningún Hundimiento Más, que impulsó avances como la implementación obligatoria de doble balsa salvavidas y trajes de exposición térmica para los trabajadores del sector, así como la conformación de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte.

Dichos equipos pueden mantener a flote a una persona y preservar su temperatura hasta por 6 horas, una diferencia crítica dada la temperatura de 3 grados bajo cero que presenta el agua en las zonas de naufragio, donde la supervivencia sin protección es de apenas 15 minutos.

El caso del hundimiento del Repunte el 17 de junio de 2017 frente a las costas de Rawson, en Chubut, permanece como un emblema. Esa madrugada, el buque navegaba bajo condiciones climáticas adversas, dejando solo 2 sobrevivientes y 7 desaparecidos.

El documental Barcos de Papel recoge la historia de la tragedia del Repunte y la lucha de los familiares. Las estadísticas reflejan la magnitud del problema: entre 2000 y 2019, se documentaron 65 siniestros en buques pesqueros, 44 de ellos hundimientos, y al menos 135 víctimas entre fallecidos y desaparecidos, dejando en evidencia los riesgos estructurales en el sector.

Los resultados de la autopsia a la joven ahogada en Puerto Madryn

Se conocieron los resultados de la autopsia realizado al cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años oriunda de Moreno, que murió mientras practicaba buceo a una profundidad de 20 metros en aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn.

El procedimiento forense confirmó que el fallecimiento se debió a “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La búsqueda del cuerpo de Devries se extendió durante dos días y finalizó cuando fue hallada cerca del Parque Submarino Hu Shun Yu 809, cuyas aguas fueron exploradas mediante operativos coordinados por especialistas de Prefectura a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García”, junto a un vehículo operado remotamente facilitado por Mariscope Argentina S.A.

El paso a paso de la búsqueda de Sofía Devries, quien falleció en las aguas de Puerto Madryn

Durante el ascenso a la superficie, la víctima sufrió una descompensación, según el fiscal Alex Williams, encargado de la investigación. Su pareja trató de asistirla dentro del agua, pero no logró rescatarla. Tres personas, incluido su novio, recibieron atención médica en el Hospital Andrés Ísola, y dos fueron ingresados a una cámara hiperbárica para favorecer la descompresión.

El accidente ocurrió en una práctica realizada en la zona de Punta Cuevas, bajo la organización de la empresa Freediving Patagonia y con supervisión de una escuela de buceo de Villa Ballester. Tras la desaparición, se activaron los protocolos de emergencia.

Por orden de la fiscalía, se incautaron los equipos, la documentación y otros elementos técnicos para un nuevo peritaje, y continuará la recolección de pruebas para determinar si existió alguna responsabilidad en quienes debían garantizar la seguridad de la excursión.

En redes sociales, la pareja de Devries calificó de insuficiente el operativo de Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

El perfil académico de la joven incluía estudios en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, y el título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Además de desempeñarse laboralmente en el rubro de comunicación, promocionaba su libro “Cuentos para mentes rebuscadas”, dedicado al género de terror, misterio, amor y muerte.