Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables del crimen de un hombre en City Bell

Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en City Bell tras ser identificados como presuntos responsables del homicidio de Claudio Gastón González, un hombre de 48 años que fue apuñalado en el Barrio Savoia durante la madrugada del viernes.

La investigación policial apunta a un posible conflicto previo entre la víctima y familiares de los acusados, lo que habría desencadenado una discusión en las inmediaciones de la vivienda de González. El incidente se registró en la calle 479 entre 8 y 10, donde, de acuerdo con testigos, se produjo un enfrentamiento durante el cual uno de los menores sufrió una lesión en la cabeza y González recibió la puñalada mortal, de acuerdo con el medio 0221.

Según fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911 de un vecino que escuchó los pedidos de auxilio y alertó sobre la presencia del hombre herido. Minutos despues, el personal del SAME encontró a González con una lesión en el pecho y múltiples heridas. Allí mismo, constataron el fallecimiento.

El testimonio del vecino resultó clave para la investigación, ya que, tras escuchar los gritos y acercarse, la propia víctima le alcanzó a decir lo ocurrido. El testigo comentó que González identificó al agresor como un joven conocido del barrio, quien lo apuñaló con un cuchillo mientras estaba compañado junto a otro menor.

Los adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables por el homicidio de Claudio Gastón González (Fuente: 0221)

A partir de esta información, la policia realizó un rastrillaje en la zona y a pocas cuadras lograron identificar a los adolecentes, ubicados en Florencio Varela. Los jovenes de 15 y 17 años fueron iterceptados gracias a la descripción aportada. Uno de ellos tenía manchas de sangre en las zapatillas, según el reporte difundido.

La UFI del Joven N°1, encabezada por la fiscal Carmen Ibarra, avaló la aprehensión de los sospechosos y estableció que el mayor quede privado de su libertad por ser punible, mientras que el menor fue puesto bajo medida de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio” y surge la hipótesis de que los jóvenes y la víctima de conocían de antemano y tuvieron un enfrentamiento.

Otro asesinato en La Plata

El asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de79 años, sucedió el 6 de abril en su vivienda en Villa Elisa, en la ciudad de La Plata. Actualmente, el detenido por el crimen es el jardinero que e niega a declarar. Esta decisión del principal sospechoso, Lionel Gonzalo Maciel, de 31 años, deja abierta la investigación quien fue encontrado sin vida con signos evidentes de violencia. La causa se circunscribe a un contexto de robo y violencia fatal, agravando el escenario delictivo presentado ante la justicia.

El informe de la autopsia resultó determinante para la causa: Copoletti falleció a raíz de un traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas en el cráneo y rostro, así como una segunda hemorragia en la base del cráneo. Esta información figura entre las pruebas centrales recabadas por la investigación judicial, bajo la dirección de la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta. La autopsia también detectó lesiones en una mano, compatibles con un intento defensivo de la víctima.

Cámaras de seguridad y allanamientos permitieron precisar la implicación del jardinero. Maciel fue arrestado el 8 de abril por la noche en la calle 48, a pocas cuadras del domicilio donde ocurrió el asesinato. La detención fue efectuada por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata (DDI La Plata), luego de que el fiscal Condomí Alcorta solicitara un allanamiento de urgencia. La investigación arrojó que el sospechoso habría descartado ropa tras el crimen en otra vivienda, donde se realizó un segundo operativo judicial.