Crimen y Justicia

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables del crimen de un hombre en City Bell

La captura de dos jóvenes ocurrió luego de que un vecino señalara su implicación en la muerte de Claudio Gastón González tras una confrontación ocurrida en el Barrio Savoia en la madrugada del viernes

Guardar
Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)
Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en City Bell tras ser identificados como presuntos responsables del homicidio de Claudio Gastón González, un hombre de 48 años que fue apuñalado en el Barrio Savoia durante la madrugada del viernes.

La investigación policial apunta a un posible conflicto previo entre la víctima y familiares de los acusados, lo que habría desencadenado una discusión en las inmediaciones de la vivienda de González. El incidente se registró en la calle 479 entre 8 y 10, donde, de acuerdo con testigos, se produjo un enfrentamiento durante el cual uno de los menores sufrió una lesión en la cabeza y González recibió la puñalada mortal, de acuerdo con el medio 0221.

Según fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911 de un vecino que escuchó los pedidos de auxilio y alertó sobre la presencia del hombre herido. Minutos despues, el personal del SAME encontró a González con una lesión en el pecho y múltiples heridas. Allí mismo, constataron el fallecimiento.

El testimonio del vecino resultó clave para la investigación, ya que, tras escuchar los gritos y acercarse, la propia víctima le alcanzó a decir lo ocurrido. El testigo comentó que González identificó al agresor como un joven conocido del barrio, quien lo apuñaló con un cuchillo mientras estaba compañado junto a otro menor.

Los adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables por el homicidio de Claudio Gastón González (Fuente: 0221)
Los adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables por el homicidio de Claudio Gastón González (Fuente: 0221)

A partir de esta información, la policia realizó un rastrillaje en la zona y a pocas cuadras lograron identificar a los adolecentes, ubicados en Florencio Varela. Los jovenes de 15 y 17 años fueron iterceptados gracias a la descripción aportada. Uno de ellos tenía manchas de sangre en las zapatillas, según el reporte difundido.

La UFI del Joven N°1, encabezada por la fiscal Carmen Ibarra, avaló la aprehensión de los sospechosos y estableció que el mayor quede privado de su libertad por ser punible, mientras que el menor fue puesto bajo medida de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio” y surge la hipótesis de que los jóvenes y la víctima de conocían de antemano y tuvieron un enfrentamiento.

Otro asesinato en La Plata

El asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de79 años, sucedió el 6 de abril en su vivienda en Villa Elisa, en la ciudad de La Plata. Actualmente, el detenido por el crimen es el jardinero que e niega a declarar. Esta decisión del principal sospechoso, Lionel Gonzalo Maciel, de 31 años, deja abierta la investigación quien fue encontrado sin vida con signos evidentes de violencia. La causa se circunscribe a un contexto de robo y violencia fatal, agravando el escenario delictivo presentado ante la justicia.

El informe de la autopsia resultó determinante para la causa: Copoletti falleció a raíz de un traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas en el cráneo y rostro, así como una segunda hemorragia en la base del cráneo. Esta información figura entre las pruebas centrales recabadas por la investigación judicial, bajo la dirección de la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta. La autopsia también detectó lesiones en una mano, compatibles con un intento defensivo de la víctima.

Cámaras de seguridad y allanamientos permitieron precisar la implicación del jardinero. Maciel fue arrestado el 8 de abril por la noche en la calle 48, a pocas cuadras del domicilio donde ocurrió el asesinato. La detención fue efectuada por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata (DDI La Plata), luego de que el fiscal Condomí Alcorta solicitara un allanamiento de urgencia. La investigación arrojó que el sospechoso habría descartado ropa tras el crimen en otra vivienda, donde se realizó un segundo operativo judicial.

Temas Relacionados

La PlataCity Bellcrimenhomicidioadolescentesúltimas noticias

Últimas Noticias

Inesperada primera semana del juicio por Maradona: los imputados están confiados y Luque se fue “muy conforme”

Las defensas tuvieron un papel protagónico en el reinicio del debate oral en San Isidro. Los fiscales aseguran que sus embates no los harán “bajar los brazos”

Inesperada primera semana del juicio por Maradona: los imputados están confiados y Luque se fue “muy conforme”

Allanaron la casa de un chico de 16 años tras amenazas de tiroteo en una escuela de San Miguel: tenía una réplica de pistola

El menor había publicado mensajes intimidatorios en redes sociales. Durante el allanamiento, la policía secuestró también municiones y celulares

Allanaron la casa de un chico de 16 años tras amenazas de tiroteo en una escuela de San Miguel: tenía una réplica de pistola

La Justicia de Mar del Plata dispuso que los padres de alumnos que amenacen escuelas deberán pagar los operativos policiales

La medida busca frenar la seguidilla de amenazas en escuelas que se repiten en todo el país. Hasta el momento en la región se registraron al menos 10 episodios y ya fue imputado un adolescente de 17 años

La Justicia de Mar del Plata dispuso que los padres de alumnos que amenacen escuelas deberán pagar los operativos policiales

Rosario: mató a su novia de una puñalada, horas después fue a la casa de una amiga y se suicidó

El joven relató que su novia acababa de matarse. Minutos después, la Policía encontró el cuerpo de la joven con un puntazo en el cuello

Rosario: mató a su novia de una puñalada, horas después fue a la casa de una amiga y se suicidó

Caso Báez Sosa: rechazaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El TOC N°1 de Dolores sostiene que persiste riesgo de fuga y que la medida resulta proporcional, pese a que la condena aún no está firme. La última instancia pendiente es la Corte Suprema

Caso Báez Sosa: rechazaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi
DEPORTES
Mbappé hace historia en la Champions League con un récord goleador sin precedentes

Mbappé hace historia en la Champions League con un récord goleador sin precedentes

Encuesta: la desafiante opinión de los hinchas de Boca Juniors frente a la levantada del River del Chacho Coudet

Por qué no pudo gritar los goles del Superclásico de la pelota naranja y quién debe atajar en River: mano a mano con Daniel Gazzaniga

Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

TELESHOW
Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

Juan Cabral, el director que hizo debutar a Cazzu en la pantalla grande: “Sentí que era ella”

INFOBAE AMÉRICA

León XIV continúa su gira por África: llegará a Angola con una agenda colmada de actividades religiosas

León XIV continúa su gira por África: llegará a Angola con una agenda colmada de actividades religiosas

Estados Unidos donará USD 10 millones y asistencia técnica a Bolivia para fortalecer su sistema de salud

La opción que maneja Uruguay para reubicar la megaplanta de hidrógeno verde y evitar tensiones con Argentina

Wojciech Solak, experto en manipulación e injerencia rusa: “La desinformación será una característica permanente del espacio informativo”

EN VIVO | El régimen iraní reabrió su espacio aéreo en medio de la tregua con Estados Unidos