Atacaron a puñaladas a un luchador de kickboxing en la puerta de un gimnasio de Mendoza

El luchado de kickboxing atacado

Un joven luchador de kickboxing fue brutalmente apuñalado en la puerta de un gimnasio de Tunuyán, provincia de Mendoza. El agresor, cuya identidad permanece desconocida, abandonó el lugar caminando y aún no ha sido detenido.

El ataque ocurrió cerca de las 22.20 del martes, en las inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado en Pellegrini 150. Las primeras informaciones indican que la víctima, identificada como I. G. A., acababa de terminar su jornada de entrenamiento cuando fue abordado por un hombre que lo agredió con un arma blanca. El hecho fue reportado inicialmente por personal de Cuerpos Especiales, que recorría la zona y observó la huida de un vehículo con una persona herida en su interior.

I. G. A., de 21 años, es reconocido en el circuito deportivo del Valle de Uco. El pasado 20 de diciembre, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán, se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta -64 kg, tras una pelea por el título disputada en la ciudad de Tupungato.

Testigos y personas presentes en el lugar asistieron rápidamente al joven herido. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, el joven fue trasladado de urgencia en un Renault 11 hasta el hospital Scaravelli. Los médicos de la guardia constataron que el deportista presentaba siete heridas de arma blanca, distribuidas en el tórax, la espalda y el brazo izquierdo.

La zona en la que el luchador de kickboxing fue brutalmente apuñalado en Tunuyán, Mendoza

La víctima ingresó al centro de salud con un cuadro de neumotórax causado por una perforación pulmonar, motivo por el cual se procedió a una cirugía inmediata. Posteriormente, quedó internado en sala común y, actualmente, se encuentra estable.

La escena del ataque fue preservada por efectivos policiales, quienes detectaron manchas de sangre en la vía pública. Se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizó pericias para recolectar pruebas que permitan avanzar en la investigación. Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, se desplegaron rastrillajes y patrullajes en las inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas cercanas, en busca del presunto agresor.

Fuentes de la investigación indicaron que el atacante sería un hombre joven, que vestía un buzo al momento del hecho y que tras la agresión se retiró del lugar sin utilizar ningún tipo de vehículo. Hasta el momento, no se han producido detenciones y no trascendieron hipótesis oficiales sobre el móvil del ataque.

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que el operativo de rastreo se mantiene activo y que se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan identificar al responsable.

La Fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos, según confirmaron autoridades judiciales.

Apuñalaron a un joven en La Plata

A mediados del mes pasado, un joven de 24 años fue apuñalado durante una paliza en patota, que tuvo lugar en Los Hornos, partido de La Plata. El ataque, perpetrado por al menos cuatro personas, incluyó la participación de dos menores de edad, y derivó en la detención de todo el grupo.

La víctima —de nacionalidad uruguaya— fue trasladada de urgencia a la UPA de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con lo informado por los familiares, el joven ingresó al hospital “desangrado, casi se muere”, como resultado de las heridas: dos en la espalda, otra en la entrepierna y una más, de carácter grave, en una pierna. La intervención quirúrgica en la pierna derecha permitió estabilizarlo, aunque los médicos decidieron mantenerlo intubado tras la operación.

Los testimonios recabados por la Policía permitieron la rápida identificación de los responsables, que tras el incidente huyeron de la escena en la intersección de las calles 142 y 57. Tras un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO), agentes lograron la captura de dos jóvenes de 16 años y de dos mujeres, de 19 y 20 años, todas residentes del barrio.

La causa quedó caratulada como “lesiones graves”, según lo dispuso la fiscal Virginia Bravo, que dirige la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata.

Las imputadas adultas quedaron detenidas a disposición de la UFI N.º 7, mientras que los menores permanecen alojados en un instituto correspondiente hasta que la Fiscalía del Joven determine su situación procesal. En las próximas horas, los detenidos deberán prestar declaración indagatoria, mientras la instrucción avanza en esclarecer los motivos del violento ataque del sábado en Los Hornos.