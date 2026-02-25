Robaron la camioneta de un ministro de Mendoza mientras estaba reunido con otro funcionario provincial

Víctor Fayad fue víctima del robo de su camioneta en Mendoza (Prensa Legislatura Mendoza)

El ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza, Víctor Fayad, fue víctima de un robo en el que le sustrajeron su camioneta mientras participaba de una reunión con otro alto funcionario de la Gobernación en Luján de Cuyo.

El episodio, confirmado tanto por los propios funcionarios como por las autoridades policiales, puso en el centro de la escena la problemática de la inseguridad, incluso en los círculos más cercanos al Poder Ejecutivo local.

Según informó el portal del diario Los Andes, Fayad acudió a la residencia de Natalio Mema, ministro de Gobierno mendocino, para mantener un encuentro privado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

Al salir de la vivienda, ubicada sobre la calle Juan H. de Coria, el titular de Hacienda advirtió la ausencia de su vehículo, una Toyota SW4.

Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo durante una reunión oficial

La situación fue confirmada por ambos funcionarios. Mema reconoció el hecho y especificó que el robo se produjo en la vía pública, descartando la posibilidad de un asalto violento dentro de la propiedad. Por su parte, Fayad subrayó que en ningún momento se registró un episodio de violencia física, sino que el robo se habría producido de manera silenciosa mientras transcurría la reunión.

Tras esto, el propio ministro de Hacienda realizó la denuncia policial esa misma noche y, hasta el momento, no ha logrado recuperar el vehículo.

Una vez notificados de lo que había sucedido, los efectivos se desplazaron hasta el lugar, donde constataron la sustracción de la camioneta Toyota SW4 perteneciente al funcionario. El reporte oficial también indica que, durante el mismo episodio, otra persona identificada como M. R. sufrió el robo de diversos objetos personales de su propio vehículo.

Entre los elementos sustraídos a esta segunda víctima figuran una billetera con documentación personal, un refractómetro color gris marca Atago, una mochila Kuikma con dos paletas de pádel y una rueda armada de auxilio marca Bridgestone.

El caso se encuentra ahora en manos de la Oficina Fiscal de Luján, que dispuso la actuación del personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de la Policía Científica. Según consignó el informe, las tareas de búsqueda y recolección de pruebas continúan activas, aunque hasta el momento no se reportaron avances significativos en la recuperación de los bienes sustraídos.

La investigación permanece abierta, con la participación activa de la Unidad Investigativa Departamental y la Policía Científica, mientras el entorno de Fayad y el propio funcionario aguardan novedades sobre el paradero del vehículo.

Robaron en una dependencia de Capital Humano

Hace unos días, el Ministerio de Capital Humano informó que en la madrugada del domingo, cerca de las 5:00, se produjo un sugestivo robo en una dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el acceso de 25 de Mayo 645, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la atención al público del Programa Asistir. El edificio se encuentra a solo seis cuadras de la Casa Rosada y tiene habitualmente custodia.

El hecho fue comunicado oficialmente bajo el título “Robo en la Secretaría de Trabajo” por medio de un posteo en las redes sociales, que fue replicado por el presidente Javier Milei. Según el parte difundido por la cartera, personas no identificadas atravesaron la reja de ingreso y accedieron al interior por ese sector. De inmediato, se notificó a las autoridades competentes.

En el lugar trabajaron la Policía Federal Argentina, Asuntos Internos y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. Además, se analizaron las cámaras de seguridad del edificio para contribuir al esclarecimiento del episodio.

La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. En paralelo, la Secretaría de Trabajo inició una investigación interna y el sumario administrativo correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

En una primera inspección, conforme al comunicado oficial, se constató la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraídos aún se encuentra en proceso de determinación, ya que se realiza el inventario y conteo.