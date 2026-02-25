Córdoba: detuvieron a un ex militar acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

Un agente de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) escolta a un ex militar detenido, acusado de pertenecer a una banda dedicada a la venta de drogas. (www.mpfcordoba.gob.ar)

Un ex militar retirado de 63 años fue detenido en la zona de Traslasierras, en Córdoba, acusado de comercializar estupefacientes. El arresto estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que llevaron adelante un operativo en la localidad de Nono, departamento San Alberto, en el marco de una investigación por venta de droga.

El procedimiento, ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, se realizó en una vivienda ubicada en calle Recalde, donde el sospechoso fue aprehendido y trasladado a sede judicial, según informaron fuentes judiciales.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 10.040.550 pesos argentinos, 1.500 dólares estadounidenses, 70 cartuchos de calibres .22 y .38, una balanza digital y diversos elementos considerados de interés para la causa.

El hallazgo de cartuchos y dinero en efectivo refuerza la hipótesis de una estructura dedicada al comercio de sustancias ilícitas, con recursos logísticos y capacidad de movilización de fondos, cuyo integrante más relevante era el ex militar.

La detención del hombre de 63 años está relacionada con una investigación previa realizada el 5 de diciembre de 2025 en la misma localidad. En esa ocasión, la fuerza antidrogas detuvo a seis hombres y una mujer, además de secuestrar varias dosis de estupefacientes, 35 plantas y 122 semillas de cannabis sativa, sustancia de corte, dinero en efectivo, una balanza digital y dos automóviles.

El operativo policial en el que se concretó el arresto

Según las autoridades, ambos procedimientos evidencian la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas en la región, con ramificaciones en distintas localidades del departamento San Alberto.

La causa avanza en la identificación de los roles de los distintos integrantes y en el análisis de los elementos secuestrados, que serán peritados para determinar su relación con la comercialización de drogas. El dinero incautado y los cartuchos hallados en el último operativo serán incorporados al expediente, junto con los antecedentes de los detenidos y el material recolectado en los allanamientos previos.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado del detenido y de todo lo secuestrado a la sede judicial, donde se formalizó la imputación por el delito de Comercialización de Estupefacientes, contemplado en la ley nacional de drogas. Las fuentes judiciales confirmaron que el ex militar permanecerá detenido mientras avanza la investigación, que busca desarticular el circuito de distribución y venta de sustancias prohibidas en la zona.

Los procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Nono forman parte de una serie de operativos que apuntan a combatir el narcotráfico en el interior de la provincia de Córdoba. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y no descartan nuevas detenciones vinculadas a la causa. La investigación se encuentra bajo reserva para preservar el curso de las actuaciones y garantizar el éxito de las medidas judiciales en marcha.

Córdoba incorporó 244 oficiales de las Fuerzas Armadas a su fuerza de elite antinarcóticos

Este mes, la provincia de Córdoba incorporó 244 oficiales que provienen de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de elite especializado en combatir el narcotráfico en el territorio provincial.

Estos oficiales llegaron desde el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, y pasaron a integrar la FPA luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). A finales de 2025 se les tomó juramento.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Córdoba, los flamantes integrantes ya están desplegados en tareas operativas e investigativas dentro de la fuerza, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y el Fuero Antinarcotráfico de la provincia, y depende administrativamente del Ministerio de Justicia.