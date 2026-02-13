Crimen y Justicia

Córdoba incorporó 244 oficiales de las Fuerzas Armadas a su fuerza de elite antinarcóticos

Los nuevos agentes integrarán la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba

Guardar
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

La provincia de Córdoba incorporó 244 oficiales que provienen de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de elite especializado en combatir el narcotráfico en el territorio provincial.

Estos oficiales llegaron desde el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, y pasaron a integrar la FPA luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). A finales de 2025 se les tomó juramento.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Córdoba, los flamantes integrantes ya están desplegados en tareas operativas e investigativas dentro de la fuerza, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y el Fuero Antinarcotráfico de la provincia, y depende administrativamente del Ministerio de Justicia.

La FPA mantiene un funcionamiento autónomo respecto de la Policía provincial y tiene como objetivo principal combatir el avance del narcotráfico en Córdoba. Para habilitar el ingreso de personal con formación militar, la Legislatura provincial modificó la Ley N°10.227, lo que abrió la posibilidad de sumar a la FPA a quienes aprobaran el trayecto formativo diseñado y dictado por la UPC, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

Según informó la Universidad Provincial de Córdoba, el trayecto de formación profesional inicial con orientación en Persecución del Narcotráfico fue elaborado para unir contenidos teóricos y prácticos. La propuesta busca dar herramientas a los futuros agentes para un abordaje integral de la problemática, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el compromiso democrático.

La casa de estudios comunicó además que el equipo docente está integrado por profesionales del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP), el Ministerio Público Fiscal y la propia Escuela de Formación de la FPA.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

La formación universitaria orientada a la persecución del narcotráfico ha sido calificada como inédita en Argentina y Sudamérica, y se complementa con la reciente apertura de la Licenciatura en Seguridad y Antinarcotráfico anunciada por la UPC para 2026. El proceso de capacitación incluyó contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos, con el objetivo de formar profesionales especializados en la investigación y combate de delitos complejos.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

Durante el acto de juramento realizado en la sede de la FPA en diciembre pasado, el gobernador Martín Llaryora destacó ante los nuevos oficiales que su incorporación responde a una definición política del Estado provincial y remarcó que se trata de una fuerza de elite con capacitación universitaria del máximo nivel.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, sostuvo en esa oportunidad que el ingreso de los efectivos representa “un crecimiento del 60 por ciento de la fuerza, lo que se traduce en más presencia territorial y más capacidad para acompañar el trabajo de fiscales y jueces”.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

En el último acto de ascensos de la FPA -fueron 273 los efectivos que recibieron ascensos en reconocimiento a su trayectoria y desempeño en el combate contra el narcotráfico-, hace tres semanas, el ministro López también se refirió a la importancia de la política de formación de los nuevos agentes, resaltando que “combatir el narcotráfico no es solo perseguir un delito: es defender la vida, la salud, la seguridad y el futuro de los vecinos de Córdoba”.

En tanto, el jefe de la FPA, Camilo Gabriel Lassaga, subrayó que la fuerza cuenta con un despliegue territorial y una estructura logística únicas en el país para combatir el crimen organizado.

Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba

En paralelo a la incorporación de los nuevos oficiales, la provincia entregó 20 camionetas 4x4 cero kilómetro para fortalecer la capacidad operativa y el despliegue territorial de la FPA.

La estrategia de Córdoba para enfrentar el narcotráfico se completa con la creación de la Mesa Operativa Conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y acuerdos de colaboración con provincias vecinas como Santa Fe y Entre Ríos, acciones que buscan fortalecer el trabajo coordinado y la respuesta ante el delito en la región.

Temas Relacionados

CórdobaNarcotráficoFuerzas ArmadasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rechazaron el último intento del neurocirujano Leopoldo Luque para frenar el juicio por la muerte de Maradona

La Justicia denegó el pedido de suspensión que había presentado la defensa y confirmó que el debate oral comenzará el próximo 17 de marzo en San Isidro

Rechazaron el último intento del

Detuvieron a un hombre que ofrecía dinero a niños de La Plata: “¿Querés plata para caramelos o helado?"

El sospechoso quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras sobornaba a dos menores que jugaban en la vereda. El video

Detuvieron a un hombre que

La carta que dejó el soldado que se suicidó en Olivos tras ser extorsionado: “No quiero ser más una carga para todos”

En las últimas horas se conocieron las palabras de despedida de Rodrigo Gómez, quien murió mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial. El agradecimiento al Ejército y un sentido pedido de disculpas a sus padres

La carta que dejó el

Lo despidieron, volvió a tiros a su trabajo, mató a un inocente y terminó preso

Kevin Locatelli Schmidt fue arrestado por la División Homicidios de la PFA tras el crimen ocurrido en Moreno el mes pasado. La víctima agonizó durante casi un mes

Lo despidieron, volvió a tiros

Detuvieron a “Chikunguña”, cómplice de “Dengue”: tiene 16 años y robaba comercios en La Boca

El adolescente era el cómplice del sospechoso arrestado la semana pasada. Ambos fueron capturados por la Policía de la Ciudad

Detuvieron a “Chikunguña”, cómplice de
DEPORTES
Franco Colapinto cerró la pretemporada

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

TELESHOW
Pepe Cibrián: “Cada función es

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Zoológicos de Estados Unidos permiten

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Panamá avanza en la identificación de víctimas de la invasión estadounidense tras nuevas exhumaciones

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos