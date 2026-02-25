Crimen y Justicia

Primera condena por apuestas ilegales en CABA: sentenciaron a una mujer a tres años de prisión en suspenso

La investigación se originó tras una denuncia efectuada por Lotería de la Ciudad. El fallo fue dictado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1

Guardar
El local clausurado
El local clausurado

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad logró la primera condena en la justicia porteña por explotación de apuestas ilegales. La sentencia, que recayó sobre una mujer de 48 años, establece tres años de prisión en suspenso por organizar y administrar un sistema de captación de apuestas sin la debida autorización.

La investigación se originó tras una denuncia efectuada por Lotería de la Ciudad. Según fuentes del caso, la entidad detectó actividad irregular durante una inspección en un local comercial ubicado en el barrio porteño de Villa Riachuelo.

La denuncia dio lugar a la intervención de Juan Rozas, titular de la FEJA, quien coordinó la pesquisa junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Las tareas de investigación, que incluyeron seguimiento en fuentes abiertas y relevamientos de campo, permitieron acreditar que la mujer tomaba apuestas sobre eventos deportivos, quiniela y bingo sin autorización. “El artículo 301 bis del Código Penal sanciona la explotación, administración u organización de juegos de azar sin permiso de la autoridad competente, y fue bajo este encuadre que se avanzó en la causa”, explicaron las fuentes.

Pruebas que formaron parte del
Pruebas que formaron parte del caso

Durante el proceso judicial, la imputada reconoció los hechos en un juicio abreviado. El fallo, dictado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1, impuso una condena de tres años de prisión en suspenso, junto con reglas de conducta especiales. Entre las obligaciones establecidas se incluye la realización de 100 horas de tareas de utilidad pública y la participación en un curso orientado a la prevención y concientización sobre las consecuencias del juego ilegal.

La FEJA, a través de un comunicado, indicó que el juego ilegal no constituye una simple actividad informal, sino que implica estructuras de captación que eluden controles y buscan expandirse mediante mecanismos de difusión y cobro que incrementan el riesgo social, con impacto en niñas, niños y adolescentes.

Elemtentos que formaron parte de
Elemtentos que formaron parte de la investigación

La investigación se dirigió a demostrar el funcionamiento del sistema de apuestas y la responsabilidad penal de quien operaba el local. Según fuentes del caso, la causa permitió visibilizar el modo en que se organizan las redes de juego clandestino y la necesidad de fortalecer los controles en todo el ámbito porteño.

Como parte de la prevención, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar recordó que las plataformas habilitadas para operar en la Argentina deben utilizar el dominio “.bet.ar”. Toda página o sistema que funcione por fuera de ese marco debe considerarse de riesgo y potencialmente ilegal. Este dato apunta a orientar a los usuarios y desalentar la participación en circuitos no autorizados.

Cómo reconocer la adicción a las apuestas deportivas

Una investigación publicada recientemente por académicos de la Universidad de Sheffield y citada por The Independent analizó el comportamiento de hombres de entre 18 y 45 años en Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. El estudio concluyó que la presencia de anuncios televisivos de juegos de azar se asoció con un aumento en la frecuencia de las apuestas.

En ese contexto, especialistas en salud mental advirtieron sobre las señales que pueden indicar que la práctica dejó de ser ocasional y se convirtió en un problema. Gonzalo “Kanny” Sánchez, terapeuta principal de Priory Life Works House, detalló al medio británico siete indicadores que permiten identificar una posible adicción al juego.

Uno de los primeros signos se relaciona con la presencia permanente del juego en los pensamientos. “Una de las principales señales conductuales de la adicción al juego es la preocupación que tiene durante la vida diaria”, afirmó Sánchez.

El impacto emocional también constituye una señal de alerta. “Otra señal son los cambios bruscos de humor”, indicó. Además puntualizó que “los ludópatas suelen experimentar euforias extremas cuando ganan y depresiones devastadoras cuando pierden”.

La dedicación excesiva al juego tiende a desplazar otras actividades. “Las personas que apuestan constantemente en deportes a menudo empiezan a descuidar sus pasatiempos e intereses personales y también pueden empezar a descuidar a sus seres queridos”, sostuvo el terapeuta.

El ocultamiento de la conducta aparece como otro rasgo frecuente. Sánchez explicó que una señal habitual de secretismo consiste en mentir de forma reiterada a familiares y amigos. Cuando el entorno señala la conducta problemática, la reacción puede ser intensa. “Ponerse a la defensiva cuando le preguntan o le confrontan sobre apuestas puede ser una señal muy reveladora”, afirmó Sánchez.

El impulso de recuperar rápidamente el dinero perdido constituye un indicador clave. Por último, intentar dejar de apostar también puede revelar la existencia de un trastorno.

Temas Relacionados

Juego ilegalApuestasJusticia porteñaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Otra balacera en Rosario: tres hombes y una nena de 6 años resultaron heridos

El ataque a tiros ocurrió este martes en inmediaciones de Espinosa y Aguzzi. La niña ya fue dada de alta. Los otros lesionados tienen 17, 22 y 47 años

Otra balacera en Rosario: tres

Detuvieron al hermano de un piloto de carreras acusado de robar en comercios de Villa Urquiza y Olivos

Se trata de Juan Pablo Gini, hermano de Oscar Gini, quien se entregó luego de que la Justicia lo buscara por una serie de asaltos que quedaron grabados por cámaras de seguridad

Detuvieron al hermano de un

Violento asalto en Villa Ballester: balearon en la pierna a un repartidor para robarle la moto

La víctima está internada, aunque fuera de peligro. Por ahora no se le pudo tomar declaración testimonial. No hay detenidos. El video del ataque

Violento asalto en Villa Ballester:

La trama de deudas con el Estado del clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

La fiscal Mónica Cuñarro pidió la elevación a juicio de Vito L’Abbate, sus tres hijos y un colaborador, señalados por engañar a más de 400 víctimas con 17 obras en CABA. La investigación en su contra reveló una serie de sociedades que fueron clave para su esquema

La trama de deudas con

Rosario: segunda balacera “al voleo” con nota mafiosa para un preso de Los Monos en los últimos tres días

Dos gatilleros dispararon 14 tiros contra una camioneta estacionada y dejaron un mensaje para Claudio Nahuel Canavo, condenado por atentados para la banda narco. El domingo pasado, balearon a un docente y arrojaron un papel con un texto similar

Rosario: segunda balacera “al voleo”
DEPORTES
Murió Javier Pipo Marín, histórico

Murió Javier Pipo Marín, histórico dirigente del fútbol de ascenso

La decisión que tomó la UEFA con la sanción a Gianluca Prestianni a horas del Real Madrid-Benfica por Champions League

“No entro a la ducha sin revisarla”: la confesión de una futbolista que fue grabada en secreto por su entrenador durante cuatro años

El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

TELESHOW
Ricardo Montaner agotó tres fechas

Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

Los primeros días de Úrsula Corberó como mamá: la tierna foto con Dante y el regalo especial del Chino Darín

La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 11 años preso

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico