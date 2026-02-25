Primera condena por apuestas ilegales en CABA: sentenciaron a una mujer a tres años de prisión en suspenso

El local clausurado

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad logró la primera condena en la justicia porteña por explotación de apuestas ilegales. La sentencia, que recayó sobre una mujer de 48 años, establece tres años de prisión en suspenso por organizar y administrar un sistema de captación de apuestas sin la debida autorización.

La investigación se originó tras una denuncia efectuada por Lotería de la Ciudad. Según fuentes del caso, la entidad detectó actividad irregular durante una inspección en un local comercial ubicado en el barrio porteño de Villa Riachuelo.

La denuncia dio lugar a la intervención de Juan Rozas, titular de la FEJA, quien coordinó la pesquisa junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Las tareas de investigación, que incluyeron seguimiento en fuentes abiertas y relevamientos de campo, permitieron acreditar que la mujer tomaba apuestas sobre eventos deportivos, quiniela y bingo sin autorización. “El artículo 301 bis del Código Penal sanciona la explotación, administración u organización de juegos de azar sin permiso de la autoridad competente, y fue bajo este encuadre que se avanzó en la causa”, explicaron las fuentes.

Pruebas que formaron parte del caso

Durante el proceso judicial, la imputada reconoció los hechos en un juicio abreviado. El fallo, dictado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1, impuso una condena de tres años de prisión en suspenso, junto con reglas de conducta especiales. Entre las obligaciones establecidas se incluye la realización de 100 horas de tareas de utilidad pública y la participación en un curso orientado a la prevención y concientización sobre las consecuencias del juego ilegal.

La FEJA, a través de un comunicado, indicó que el juego ilegal no constituye una simple actividad informal, sino que implica estructuras de captación que eluden controles y buscan expandirse mediante mecanismos de difusión y cobro que incrementan el riesgo social, con impacto en niñas, niños y adolescentes.

Elemtentos que formaron parte de la investigación

La investigación se dirigió a demostrar el funcionamiento del sistema de apuestas y la responsabilidad penal de quien operaba el local. Según fuentes del caso, la causa permitió visibilizar el modo en que se organizan las redes de juego clandestino y la necesidad de fortalecer los controles en todo el ámbito porteño.

Como parte de la prevención, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar recordó que las plataformas habilitadas para operar en la Argentina deben utilizar el dominio “.bet.ar”. Toda página o sistema que funcione por fuera de ese marco debe considerarse de riesgo y potencialmente ilegal. Este dato apunta a orientar a los usuarios y desalentar la participación en circuitos no autorizados.

Cómo reconocer la adicción a las apuestas deportivas

Una investigación publicada recientemente por académicos de la Universidad de Sheffield y citada por The Independent analizó el comportamiento de hombres de entre 18 y 45 años en Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. El estudio concluyó que la presencia de anuncios televisivos de juegos de azar se asoció con un aumento en la frecuencia de las apuestas.

En ese contexto, especialistas en salud mental advirtieron sobre las señales que pueden indicar que la práctica dejó de ser ocasional y se convirtió en un problema. Gonzalo “Kanny” Sánchez, terapeuta principal de Priory Life Works House, detalló al medio británico siete indicadores que permiten identificar una posible adicción al juego.

Uno de los primeros signos se relaciona con la presencia permanente del juego en los pensamientos. “Una de las principales señales conductuales de la adicción al juego es la preocupación que tiene durante la vida diaria”, afirmó Sánchez.

El impacto emocional también constituye una señal de alerta. “Otra señal son los cambios bruscos de humor”, indicó. Además puntualizó que “los ludópatas suelen experimentar euforias extremas cuando ganan y depresiones devastadoras cuando pierden”.

La dedicación excesiva al juego tiende a desplazar otras actividades. “Las personas que apuestan constantemente en deportes a menudo empiezan a descuidar sus pasatiempos e intereses personales y también pueden empezar a descuidar a sus seres queridos”, sostuvo el terapeuta.

El ocultamiento de la conducta aparece como otro rasgo frecuente. Sánchez explicó que una señal habitual de secretismo consiste en mentir de forma reiterada a familiares y amigos. Cuando el entorno señala la conducta problemática, la reacción puede ser intensa. “Ponerse a la defensiva cuando le preguntan o le confrontan sobre apuestas puede ser una señal muy reveladora”, afirmó Sánchez.

El impulso de recuperar rápidamente el dinero perdido constituye un indicador clave. Por último, intentar dejar de apostar también puede revelar la existencia de un trastorno.