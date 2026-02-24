Crimen y Justicia

La insólita respuesta de la Justicia al pedido de un fiscal para prohibir el uso de celulares en las cárceles

Dos tribunales enviaron oficios al Servicio Penitenciario para solicitar informes, pero sin dar directivas en el caso de los detenidos en la causa contra “La Banda del Millón”, quienes planean los golpes desde prisión y ya han cometido dos crímenes

Guardar
Videollamada desde la cárcel de "La Banda del Millón": el botín del robo a Mónica Mancini

Falta la respuesta de los jueces de menores, del Ministerio de Justicia bonaerense y de un juzgado de garantías de San Isidro. De ese distrito, dos tribunales enviaron oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense donde se dice mucho y no dice nada, se piden informes de informes y no resuelve la cuestión de fondo. ¿Cuál es? El pedido del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, quien el 12 de febrero pasado solicitó a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet para los 40 detenidos sospechados de integrar la llamada “La Banda del Millón”.

Se trata de la organización delictiva señalada como responsable de dos homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del conurbano bonaerense y que usa menores de edad para dar los golpes que, en la mayoría de los casos, planean los líderes desde las cárceles.

Justamente, este martes se conoció que cuando allanaron la celda de uno de los líderes de la organización delictiva, Lucas Ezequiel Mereles, en el penal de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense, encontraron el celular desde el que hizo la videollamada junto a Brandon Brites, otro de los jefes de “La Banda del Millón”, durante el robo a la abuela influencer Mónica Mancini.

Se trata de un Samsung A32 de color celeste y funda negra con un papel pegado en su interior: “U-45, grupo requisa, interno Ezequeil Flores Mereles”. Es decir, ese teléfono estaba registrado y permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense. El pabellón parecía un boliche.

El pabellón de uno de los líderes de "La Banda del Millón" es un boliche

Por lo pronto, el primero en responder fue el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, que tiene un solo detenido de la banda. Luego, llegó el oficio del TOC N°3, con la firma de la jueza Verónica Di Tommasso, una de las magistradas del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, que tiene a 14 de los detenidos de la organización criminal.

Qué dice el oficio

Infobae accedió al oficio que envió el TOC N°3 "a las unidades penitenciarias alojantes" del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de los sospechosos, para que informen con carácter “muy urgente”:

1) “Si los detenidos poseen telefonía celular en uso”, reza. Si es así, pidió que se detallen “todos los datos de identificación de los aparatos, líneas instaladas y si poseen acceso a internet”.

2) Solicitó que se informe si a alguno de los detenidos “se les formó una causa nueva... vinculado o por el uso de los teléfonos celulares y si ello dio lugar a medidas tales como allanamiento e incautación de los aparatos”. En su caso, pidió que se indique en qué causa y qué juez la solicitó.

3) En caso de que tuvieran una nueva causa formada, le reclama al SPB por qué no se le informó de ello: “El motivo por el cual no se puso en conocimiento de este Tribunal oportunamente la formación de causa penal novedosa”.

4) Pide que se le informe si se ha dispuesto sobre los detenidos de “La Banda del Millón” a cargo del TOC N°3 de San Isidro “algún traslado y/o se ha llevado a cabo alguna medida de seguridad dispuesta por la autoridad penitenciaria”.

5) Solicita que se informe y se adjunte “una copia del Protocolo para el uso de teléfonos celulares para personas privadas de la libertad” que se está usando, “teniendo en cuenta que el informado oportunamente estuvo vigente en ocasión del dictado del DNU 297/20 (aislamiento social obligatorio, por pandemia COVID 19)”.

6) Y le avisa al SPB que “idéntica información se está requiriendo al Ministerio de Justicia” bonaerense.

Temas Relacionados

Fiscal Patricio FerrariCelularesLa Banda del MillónBanda del MillónÚltimas noticiasInseguridadRobos

Últimas Noticias

El jefe narco acusado de balear el supermercado de los Roccuzzo recibió perpetua por un doble femicidio

Pablo Nicolás Camino fue sentenciado a la máxima pena por haber ordenado en 2022 el secuestro y ejecución a tiros de dos hermanas

El jefe narco acusado de

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno de los capos narco más buscados en Santa Fe

Lo atraparon en un barrio de la capital provincial. Lo buscaban desde 2024 y había una recompensa de 5 millones de pesos por información que permitiera su detención

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno

La muerte de dos presas en el penal de Bouwer: piden investigar si hubo irregularidades

La familia de una de las víctimas se presentó como querellante en la causa y solicitó que determinen si existieron fallas en el accionar de las autoridades. Las reclusas murieron durante un incendio en diciembre

La muerte de dos presas

Dos detenidas por el ataque en grupo y con armas blancas a un juzgado de San Martín

Las arrestó en las últimas horas la Policía Federal en el marco de las amenazas al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín para exigir la liberación de familiares que están presos

Dos detenidas por el ataque

Detuvieron a tres profesionales de la salud por robar el celular de Malena Maidana, la joven asesinada de 10 puñaladas en Ezeiza

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. Por el hurto del teléfono arrestaron al ambulanciero, la enfermera y una médica

Detuvieron a tres profesionales de
DEPORTES
Juega en el Círculo Polar

Juega en el Círculo Polar Ártico y el plantel medita antes de cada partido: Bodo Glimt, el equipo que sacó al Inter de la Champions

A la espera de San Lorenzo-Instituto, Platense igualó con Defensa y Justicia por la séptima fecha del Torneo Apertura

La demanda que sacude al tenis mundial: consumió carne contaminada, la sancionaron por doping y reclama USD 20 millones

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

TELESHOW
La emoción de Topa por

La emoción de Topa por le primer día de clases de su hija Mitai: “El tiempo vuela demasiado rápido”

“Pura vida”: el video del espectacular salto en paracaídas de María Susini y la inesperada reacción de Facundo Arana

Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a los estudiantes

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

Sin machos ni obreras: así es la increíble colonia de hormigas japonesas donde todas pueden ser reina

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo