Golpearon salvajemente a un hombre en Mendoza y le mutilaron las orejas por un presunto ajuste de cuentas

La Policía acudió a la zona de Colonia Gelman tras recibir una denuncia por desaparición

Un presunto ajuste de cuentas ocurrido en la madrugada del domingo último en San Rafael, provincia de Mendoza, dejó a un hombre gravemente herido y activó una serie de allanamientos policiales en distintos puntos de la ciudad. Lo golpearon salvajemente y le mutilaron las orejas.

La denuncia sobre la desaparición de la víctima se registró cerca de las 6.15, cuando una mujer se comunicó con el 911 para informar que su esposo, identificado como A. A., de 42 años, no había regresado a dormir. La denunciante relató a los agentes de la comisaría 64 que el hombre había salido de su domicilio en el distrito Monte Comán a las 23:30 de la noche anterior y no había dado señales de vida desde entonces.

Los efectivos acudieron inicialmente a una vivienda ubicada en Catamarca y Diagonal Italia, donde la esposa expuso los detalles de la desaparición. Poco después, surgió una segunda alerta: la presencia de un hombre con actitud sospechosa en la zona de Colonia Gelman. Al arribar, los uniformados confirmaron que se trataba del mismo sujeto reportado como desaparecido horas antes.

Según informó el mediolocal Los Andes, el hombre presentaba lesiones visibles en la cabeza y fue trasladado de inmediato a un centro de salud local para su evaluación médica. Los profesionales diagnosticaron un traumatismo de cráneo y detectaron cortes en los lóbulos de ambas orejas, heridas que motivaron su derivación al hospital Schestalow de San Rafael para recibir atención especializada.

La situación fue calificada desde el principio como excepcionalmente violenta por parte de los investigadores. Según indicaron fuentes policiales, el tipo de lesiones sufridas y la localización de los cortes sugieren un mensaje intimidatorio, típico de casos en los que hay cuentas pendientes entre los involucrados. De igual forma, se desconocen detalles de esa aparente deuda que la víctima tendría con los agresores.

La víctima se recupera en el hospital de San Rafael

Durante la tarde del lunes, la Justicia avanzó con una serie de procedimientos para identificar y detener a los presuntos responsables del ataque. El primer allanamiento se realizó cerca de las 16 en una vivienda situada en la intersección de Colombia y San Luis. En el lugar, los efectivos aprehendieron a R. M. G., de 32 años, y secuestraron una pistola con un cargador, así como tres vainas servidas localizadas en la vereda.

El operativo continuó en un segundo domicilio, ubicado en la zona de Villa Talleres y San Juan. Allí fue detenido V. O., también de 32 años, y se procedió al secuestro de un teléfono celular, elemento que será peritado para determinar su posible vinculación con el hecho denunciado.

La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, en tanto la Fiscalía avanza con la toma de declaraciones y la revisión de pruebas recolectadas en los allanamientos. Los detenidos permanecen incomunicados mientras se determina su grado de responsabilidad en el ataque.

El informe médico inicial señala que la víctima permanece hospitalizada con lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro inmediato. El hospital Schestalow ha dispuesto seguimiento clínico para evaluar la evolución de los cortes en las orejas y el traumatismo craneal.

Por su parte, la Fiscalía ordenó la ampliación de las pericias sobre el arma secuestrada y el análisis de los teléfonos móviles incautados, a fin de reconstruir las comunicaciones previas y posteriores al hecho.

No se han informado nuevas detenciones hasta el momento, mientras la causa sigue bajo investigación judicial.