Crimen y Justicia

Golpearon salvajemente a un hombre en Mendoza y le mutilaron las orejas por un presunto ajuste de cuentas

La víctima fue encontrada en Colonia Gelman. La Policía detuvo a dos sospechosos e investiga el hecho como una represalia vinculada a una deuda

Guardar
Camino de tierra rodeado de vegetación verde y arbustos bajo un cielo azul claro, con postes y cables de electricidad visibles en la distancia
La Policía acudió a la zona de Colonia Gelman tras recibir una denuncia por desaparición

Un presunto ajuste de cuentas ocurrido en la madrugada del domingo último en San Rafael, provincia de Mendoza, dejó a un hombre gravemente herido y activó una serie de allanamientos policiales en distintos puntos de la ciudad. Lo golpearon salvajemente y le mutilaron las orejas.

La denuncia sobre la desaparición de la víctima se registró cerca de las 6.15, cuando una mujer se comunicó con el 911 para informar que su esposo, identificado como A. A., de 42 años, no había regresado a dormir. La denunciante relató a los agentes de la comisaría 64 que el hombre había salido de su domicilio en el distrito Monte Comán a las 23:30 de la noche anterior y no había dado señales de vida desde entonces.

Los efectivos acudieron inicialmente a una vivienda ubicada en Catamarca y Diagonal Italia, donde la esposa expuso los detalles de la desaparición. Poco después, surgió una segunda alerta: la presencia de un hombre con actitud sospechosa en la zona de Colonia Gelman. Al arribar, los uniformados confirmaron que se trataba del mismo sujeto reportado como desaparecido horas antes.

Según informó el mediolocal Los Andes, el hombre presentaba lesiones visibles en la cabeza y fue trasladado de inmediato a un centro de salud local para su evaluación médica. Los profesionales diagnosticaron un traumatismo de cráneo y detectaron cortes en los lóbulos de ambas orejas, heridas que motivaron su derivación al hospital Schestalow de San Rafael para recibir atención especializada.

La situación fue calificada desde el principio como excepcionalmente violenta por parte de los investigadores. Según indicaron fuentes policiales, el tipo de lesiones sufridas y la localización de los cortes sugieren un mensaje intimidatorio, típico de casos en los que hay cuentas pendientes entre los involucrados. De igual forma, se desconocen detalles de esa aparente deuda que la víctima tendría con los agresores.

Hospital Teodoro J. Schestakow, San Rafael Mendoza
La víctima se recupera en el hospital de San Rafael

Durante la tarde del lunes, la Justicia avanzó con una serie de procedimientos para identificar y detener a los presuntos responsables del ataque. El primer allanamiento se realizó cerca de las 16 en una vivienda situada en la intersección de Colombia y San Luis. En el lugar, los efectivos aprehendieron a R. M. G., de 32 años, y secuestraron una pistola con un cargador, así como tres vainas servidas localizadas en la vereda.

El operativo continuó en un segundo domicilio, ubicado en la zona de Villa Talleres y San Juan. Allí fue detenido V. O., también de 32 años, y se procedió al secuestro de un teléfono celular, elemento que será peritado para determinar su posible vinculación con el hecho denunciado.

La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, en tanto la Fiscalía avanza con la toma de declaraciones y la revisión de pruebas recolectadas en los allanamientos. Los detenidos permanecen incomunicados mientras se determina su grado de responsabilidad en el ataque.

El informe médico inicial señala que la víctima permanece hospitalizada con lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro inmediato. El hospital Schestalow ha dispuesto seguimiento clínico para evaluar la evolución de los cortes en las orejas y el traumatismo craneal.

Por su parte, la Fiscalía ordenó la ampliación de las pericias sobre el arma secuestrada y el análisis de los teléfonos móviles incautados, a fin de reconstruir las comunicaciones previas y posteriores al hecho.

No se han informado nuevas detenciones hasta el momento, mientras la causa sigue bajo investigación judicial.

Temas Relacionados

ataquehombrelesionescortesorejasajuste de cuentasMendoza

Últimas Noticias

Una mujer denunció que fue atacada con agua hirviendo durante un partido de hockey infantil en Tucumán

El incidente fue reportado en el Club Universitario, donde la agredida señaló que recibió lesiones por parte de familiares de la ex pareja de su novio

Una mujer denunció que fue atacada con agua hirviendo durante un partido de hockey infantil en Tucumán

El juicio por el asesinato de la jubilada en Córdoba llega a su etapa final con la sobrina como única acusada

Olga Villarreal, de 72 años, fue hallada muerta en su vivienda en junio de 2024. La Justicia determinará esta semana si María Alejandra Tabares es responsable del crimen

El juicio por el asesinato de la jubilada en Córdoba llega a su etapa final con la sobrina como única acusada

Le robaron millones de pesos a una jubilada en La Plata y los delincuentes intentaron calmarla: “Tenemos abuela”

Delincuentes ingresaron al hogar de una mujer de 83 años, la amenazaron con un cuchillo, la encerraron en el baño y le robaron una suma significativa de efectivo recaudado en su kiosco

Le robaron millones de pesos a una jubilada en La Plata y los delincuentes intentaron calmarla: “Tenemos abuela”

Crimen Mercedes Kvedaras: el médico forense confirmó que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos

Durante la audiencia, el jefe médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) brindó detalles de la autopsia realizada a la víctima de femicidio y confirmó la causal de muerte

Crimen Mercedes Kvedaras: el médico forense confirmó que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos

Violento robo en un country de Rosario: ocho hombres derribaron la puerta de una casa y redujeron toda una familia

Según trascendió, el barrio fue inaugurado hace poco tiempo. Los asaltantes accedieron al predio tras romper el cerco perimetral

Violento robo en un country de Rosario: ocho hombres derribaron la puerta de una casa y redujeron toda una familia
DEPORTES
La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

Tiene 14 años, le dicen “el Caniggia del ajedrez”, juega al hockey y al fútbol, y acecha a Faustino Oro e Ilan Schnaider en el ranking

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo

Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

El victimismo como un nuevo capital social que transforma la idea de heroísmo en Occidente