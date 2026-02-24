Capturaron al “Turu” Mendieta, uno de los capos narco más buscados en Santa Fe

Lo atraparon en un barrio de la capital provincial. Lo buscaban desde 2024 y había una recompensa de 5 millones de pesos por información que permitiera su detención

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe capturó este martes a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como el líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024 y uno de los más buscados de la provincia. Lo atraparon durante un operativo realizado en el barrio Las Flores de la ciudad capital.

La detención se ejecutó bajo la orden de la Justicia federal y el “Turu” tenía pedido de captura y sobre su cabeza había una recompensa de 5 millones de pesos de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran información sobre su paradero.

Mendieta era considerado el jefe de una organización dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas aledañas, estructura que había sido parcialmente desarticulada tras una serie de allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024. En esos procedimientos, la policía incautó dosis de estupefacientes, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Días antes de la captura de Mendieta, la Justicia Federal condenó a cuatro integrantes de su banda en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Los acusados admitieron su responsabilidad penal y recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes.

Uno de ellos, Eduardo Alejandro Santa Cruz, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva debido a antecedentes previos.

La investigación judicial determinó que los condenados formaban parte de un engranaje criminal cuyo máximo responsable era Mendieta. Tras las sentencias, el tribunal ordenó remitir los elementos secuestrados al juzgado federal para su análisis dentro de la causa principal, que tenía como objetivo la detención del señalado líder de la organización.

Según la información oficial, Mendieta nació el 10 de noviembre de 1986 en Argentina; su último domicilio conocido se encuentra en Azopardo al 10400, barrio Punta Norte, en la ciudad de Santa Fe.

El expediente detalla que frecuentaba el Club de bochas “Club Los 17”, ubicado en la intersección de las calles Lamadrid y Regimiento 12 de Infantería, en el centro del barrio Las Flores.

Mendieta presenta tatuajes distintivos, entre los que se destacan un tatuaje grande en el pecho con el nombre “Samirah”, un tatuaje tipo manga en el brazo izquierdo, otro en el bíceps derecho y una manga en la parte baja de la pierna izquierda.

