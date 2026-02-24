Crimen y Justicia

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno de los capos narco más buscados en Santa Fe

Lo atraparon en un barrio de la capital provincial. Lo buscaban desde 2024 y había una recompensa de 5 millones de pesos por información que permitiera su detención

Guardar
Lo atraparon en un barrio de la capital provincial. Lo buscaban desde 2024 y había una recompensa de 5 millones de pesos por información que permitiera su detención

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe capturó este martes a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como el líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024 y uno de los más buscados de la provincia. Lo atraparon durante un operativo realizado en el barrio Las Flores de la ciudad capital.

La detención se ejecutó bajo la orden de la Justicia federal y el “Turu” tenía pedido de captura y sobre su cabeza había una recompensa de 5 millones de pesos de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran información sobre su paradero.

Mendieta era considerado el jefe de una organización dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas aledañas, estructura que había sido parcialmente desarticulada tras una serie de allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024. En esos procedimientos, la policía incautó dosis de estupefacientes, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Días antes de la captura de Mendieta, la Justicia Federal condenó a cuatro integrantes de su banda en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Detuvieron en Santa Fe a
Detuvieron en Santa Fe a Jorge Alberto “Turu” Mendieta

Los acusados admitieron su responsabilidad penal y recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes.

Uno de ellos, Eduardo Alejandro Santa Cruz, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva debido a antecedentes previos.

La investigación judicial determinó que los condenados formaban parte de un engranaje criminal cuyo máximo responsable era Mendieta. Tras las sentencias, el tribunal ordenó remitir los elementos secuestrados al juzgado federal para su análisis dentro de la causa principal, que tenía como objetivo la detención del señalado líder de la organización.

Según la información oficial, Mendieta nació el 10 de noviembre de 1986 en Argentina; su último domicilio conocido se encuentra en Azopardo al 10400, barrio Punta Norte, en la ciudad de Santa Fe.

El expediente detalla que frecuentaba el Club de bochas “Club Los 17”, ubicado en la intersección de las calles Lamadrid y Regimiento 12 de Infantería, en el centro del barrio Las Flores.

Mendieta presenta tatuajes distintivos, entre los que se destacan un tatuaje grande en el pecho con el nombre “Samirah”, un tatuaje tipo manga en el brazo izquierdo, otro en el bíceps derecho y una manga en la parte baja de la pierna izquierda.

Recompensas

Ambos prófugos son buscados desde
Ambos prófugos son buscados desde mediados de octubre

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de $5.000.000 por cada uno, para quienes aporten información que facilite la captura de Ernesto Lionel Godoy (39) y Dyonathan Leonardo Da Silva (31). Se trata de dos hombres oriundos del partido de General San Martín, que son buscados desde el año pasado por tenencia de estupefacientes.

La medida fue oficializada el 11 de febrero pasado después de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín solicitara que se ponga en marcha el programa de recompensas; los casos fueron aceptados por la ministra Alejandra Monteoliva.

De la misma manera, las autoridades informaron que ambos eran buscados “en principio por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes organizadas para su comisión”.

Incluso, remarcaron que ambos eran buscados bajo orden de captura nacional desde el 21 de octubre de 2025 y con notificación internacional emitida el 19 de noviembre de 2025. Por este motivo, las autoridades judiciales consideraron que el incentivo económico podría acelerar la ruta para dar con el paradero de los fugitivos.

Da Silva y su cómplice
Da Silva y su cómplice fueron acusados de tenencia de estupefacientes

Por este motivo, desde el Ministerio de Seguridad Nacional aseguraron que la identidad de quienes colaboren se mantendrá protegida, con el fin de que no corrieran ningún tipo de represalia por haber colaborado en la investigación. No obstante, remarcaron que será requisito no haber sido parte de la causa que se encuentra en proceso.

Una vez que fuera verificada la información aportada por el colaborador, indicaron que el monto será abonado en las oficinas del Ministerio de Seguridad Nacional o donde se establezca por designación oficial. En este sentido, podría efectuarse el pago en cualquier otro tipo de edificio estatal.

Temas Relacionados

Jorge Alberto “Turu” MendietaSanta FePrófugosNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El jefe narco acusado de balear el supermercado de los Roccuzzo recibió perpetua por un doble femicidio

Pablo Nicolás Camino fue sentenciado a la máxima pena por haber ordenado en 2022 el secuestro y ejecución a tiros de dos hermanas

El jefe narco acusado de

La muerte de dos presas en el penal de Bouwer: piden investigar si hubo irregularidades

La familia de una de las víctimas se presentó como querellante en la causa y solicitó que determinen si existieron fallas en el accionar de las autoridades. Las reclusas murieron durante un incendio en diciembre

La muerte de dos presas

Dos detenidas por el ataque en grupo y con armas blancas a un juzgado de San Martín

Las arrestó en las últimas horas la Policía Federal en el marco de las amenazas al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín para exigir la liberación de familiares que están presos

Dos detenidas por el ataque

Detuvieron a tres profesionales de la salud por robar el celular de Malena Maidana, la joven asesinada de 10 puñaladas en Ezeiza

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. Por el hurto del teléfono arrestaron al ambulanciero, la enfermera y una médica

Detuvieron a tres profesionales de

Discusión de tránsito en Castelar: agravaron la acusación del agresor y la víctima tiene hundimiento de cráneo

Hay dos hermanos detenidos por haber dejado inconsciente al conductor con el que discutieron por un roce

Discusión de tránsito en Castelar:
DEPORTES
La frase con la que

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

Platense-Defensa y Justicia abren la acción de la séptima fecha del Apertura: San Lorenzo-Instituto y la agenda del día

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
Cómo vivió Alejandro, el hijo

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre el Gobierno del

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco