Bajaron todos los delitos en CABA y es la segunda ciudad con menor tasa de homicidios en América

Los homicidios tuvieron una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes

La Ciudad de Buenos Aires presentó este lunes el Mapa del Delito de 2025, con una tendencia marcada en materia de seguridad: todos experimentaron un descenso, algunos con cifras récord. Por ejemplo, CABA se ubica como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios en América, solo superada por Ottawa, Canadá. En tanto, los índices de robos con armas y de autos se posicionaron en sus niveles más bajos desde el inicio de los registros formales.

La presentación de las cifras preliminares de los índices en la Ciudad se hizo en el palacio porteño del barrio de Parque Patricios, con la presencia del jefe de gobierno Jorge Macri, del ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y del secretario de esa cartera, Maximiliano Piñeiro.

“Nunca estuvimos tan bajos como ahora, por lo menos desde que hay estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive, algunos por debajo de la pandemia, que parecía imposible, porque ahí no había casi movimiento”, puntualizó Macri.

El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae, detalla que los homicidios en la Ciudad en 2025 sumaron 78 casos, lo que equivale a una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes.

Los homicidios tuvieron un descenso del 3%

Este valor representa un descenso del 3% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 80 homicidios, y un 60% menos que el pico registrado en 2014, con 197 casos. Además, remarca que esta cifra constituye la más baja desde 1995.

La principal motivación de los homicidios en 2025 fue la “riña” o “venganza”, con 21 casos, equivalente al 27% del total. Le siguen los homicidios “en ocasión de robo”, con 14 (18%), los relacionados con “violencia o conflicto intrafamiliar”, con 10 (13%), y los femicidios, con 8 (10%).

Un dato llamativo es que el 30% de los homicidios ocurrieron en barrios vulnerables: 24 hechos. Mientras que los 54 restantes se registraron en el resto de la ciudad. En cuanto al uso de armas, el documento precisa que 31 homicidios se cometieron con armas de fuego y 27 con armas cortantes.

Robos

En el apartado de robos, el Mapa del Delito 2025 reporta que los robos totales descendieron un 27% respecto a 2024, estableciéndose en 50.069 casos frente a los 68.392 del año anterior. Este registro constituye la cantidad más baja desde el año 2000, excluidos los años 2020 y 2021, afectados por la pandemia de coronavirus.

Robos a mano armada

Desde el máximo histórico de 2008, la caída acumulada es del 43%. El informe subraya también que las detenciones por todos los delitos sumaron 36.512 en 2025, lo que implica un incremento del 3% frente a las 35.544 de 2024.

El segmento de robos con armas (que abarca los cometidos con armas de fuego, cortantes o cualquier elemento contundente) presenta un descenso del 34% en relación al año previo, con 5.566 casos en 2025 frente a los 8.445 de 2024.

Este tipo de delitos se encuentra en el nivel más bajo desde 2016, año en que se registraron 19.554 casos. La caída desde ese máximo alcanza el 71%, y el registro actual es incluso inferior al de los años de la pandemia.

El robo de autos bajó un 54%

El robo automotor muestra la mayor variación interanual entre las modalidades analizadas. Según el documento, durante 2025 se denunciaron 524 robos de automóviles, frente a los 1.140 de 2024, lo que representa una baja del 54%.

Se trata de la cifra más baja desde 2002, incluyendo el período de la pandemia, y la reducción acumulada desde el máximo histórico de ese año, cuando se reportaron 6.667 robos, es del 92%.

El robo motochorro también bajó

La cantidad de robos de autos fue incluso menor que la registrada durante los años de confinamiento.

El análisis de los robos tipo motochorros revela una disminución del 3% respecto al año anterior, con 5.587 casos en 2025 frente a 5.758 en 2024. Esta modalidad se encuentra un 51% por debajo del pico histórico alcanzado en 2018, cuando se denunciaron 11.271 hechos.

En tanto, los hurtos, definidos como la sustracción de bienes sin uso de violencia, experimentaron una baja del 21%: se contabilizaron 49.641 hurtos en 2025 frente a 62.771 en 2024.

Los hurtos en la Ciudad cayeron con respecto al año pasado

El problema de la reiterancia

El Jefe de Gobierno remarcó durante la presentación la problemática con la reiterancia y dijo que “el grueso de los delitos es cometido por reincidentes”.

Según expuso, la Ciudad dispone de casi 28 mil policías para poco más de 3 millones de habitantes, cifra ampliamente superior a grandes urbes europeas, pero: “Muchas veces hay que detener a la misma persona 20 veces”, enfatizó y siguió: "El 20% de los delincuentes concentra la mayoría de los delitos cometidos“.

Eso sí, destacó junto al ministro Giménez un índice de un 80% de resolución de casos y abogó por una política de expulsión para los extranjeros detenidos. Y advirtió: “En la Ciudad se pueden cometer delitos, pero no te la llevás gratis, porque tarde o temprano te detenemos”.

Consultado sobre la baja de edad de imputabilidad, sostuvo: “Los delitos cometidos estadísticamente no es un número relevante. Es mucho más importante que haya pena efectiva, detención efectiva”. Y marcó como preocupación central el uso parte de adultos de los chicos para delinquir: “Se deberían aplicar todos los agravantes posibles a quien usa un menor”.

El Jefe de Gobierno habló también sobre las trabas por la Ley de Salud Mental y advirtió que su artículo 20 complica las tareas tanto preventivas como de respuesta y calificó ese apartado legal como “una catástrofe”. Al describir la dificultad de intervenir, afirmó: “Es tan ridículo como que alguien lo ves en un séptimo piso por tirarse y no podés hacer nada hasta que lo haga. Ahí ya es tarde”.

Resultados: gestión, inversión y orden público

Para la gestión, los resultados de este informe, que se presenta por 9° año consecutivo en la ciudad, surgen de la combinación de la aplicación de políticas públicas orientadas a la prevención y combate del delito en CABA, la inversión para reforzar la seguridad en las calles, así como la creación de la “Patrulla de Control de Accesos”.

La expansión del sistema de videovigilancia también figura entre las estrategias adoptadas. Se instalaron 1.200 cámaras adicionales, alcanzando un total de 17.000 cámaras controladas por el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita. A esto se añade la acción del Anillo Digital y la instalación de 400 Puntos Seguros.

El orden público fue otra de las aristas valoradas en este informe e incluye el desalojo de unas 600 propiedades ocupadas ilegalmente, la remoción de alrededor de 18.000 manteros y puesteros que comerciaban en la vía pública y la liberación de 639 cuadras ocupadas de manera irregular. Además, se intensificaron los operativos contra los denominados “trapitos” en eventos deportivos y recitales.

“Toda esa combinación de orden, que uno no lo pone directamente como política de seguridad, tiene una derivada muy importante en los números”, sintetizó Macri.