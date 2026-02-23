Los vínculos de “El Mencho” en la Argentina: bobinas blancas y una abogada contratada como sicaria

“Bobinas blancas”: la extraditación de los tres narcos mexicanos condenados por intentar exportar casi dos toneladas de cocaína

Envuelto en una trama preocupante, debido al plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti, el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recordó, este lunes, durante, una entrevista radial el caso que detectó los tentáculos del peligroso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Argentina, con motivo de la muerte de su líder máximo: Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Ocurrió en 2017 cuando, una investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que Roncaglia lideró como jefe de la PFA junto al juez federal de Campana Adrián González Charvay- decubrió que en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca esperaban más de 1376 kilos de toneladas de cocaína distruibuídos en 1984 panes multicolores. La droga estaba acondicionada dentro de ocho enormes bobinas. De ahí, el nombre de la operación que desbarató los planes de la organización: “Bobinas blancas”, uno de los mayores golpes al narcotráfico en Argentina.

Otros 486 kilos de polvo blanco fueron incautado en un departamento de Luján de Cuyo (Mendoza). Detrás de la estructura que se preparaba para exportar los rollos de acero a España y a Canadá, que saldrían desde el puerto de Campana, aparecía la sombra del sanguinario cartel mexicano que sumó poder tras la caída de otros capos.

Operativo Bobinas Blancas: los panes marcados por colores y sellos

Sucede que entre los 15 detenidos por los federales, había méxicanos afiliados, según la DEA, a un cartel que operaba en Michoacán, una región próxima a Jalisco y asediada por los soldados de “El Mencho”, pese a ser territorio de La Nueva Familia Michoacana (LNFM). “Ellos eran de ahí, de Jalisco”, recordó una fuente judicial.

Además, los responsables de esta logística operaban bajo la fachada de la empresa Can Trade Connections, a través de la cual financiaban la operación con fondos provenientes de México.

En 2025, Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva fueron expulsados. Los tres habían sido condenados en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca a penas de 15 y 14 años de prisión, respectivamente, tras ser considerados coautores penalmente responsables del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Los mexicanos dejaron la cárcel de Ezeiza el 10 de julio de ese año y, con una fuerte custodia de Interpol y de la PFA, fueron traslados hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistartini. El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió a las 23.25 con destino a la ciudad de Cáncun. La comitiva de federales regresó el 14 de julio.

Con ellos se llevaron un gran secreto: los nombres detrás del homicidio de quien fue considerado jefe operativo de la célula del CJNG en Argentina Rodrigo Alexander Naged Ramírez, también méxicano.

Y en este punto entró en escena una inesperada figura: la de la abogada Julieta Bonanno. La letrada, oriunda del oeste del conurbano bonaerense, fue contratada para abrirle la puerta al sicario que mataron a Naged y a su hijo John Naged Aguilar, de nacionalidad colombiana, en un departamento de la Avenidad Cabildo al 2600, en el barrio porteño de Núñez, donde el narco se recuperaba de un accidente cerebro vascular.

Ocurrió el 4 de junio de 2018. Bonanno, defensora de Naged Ramírez en la casa, acordó reunirse en ese departamento con las víctimas. Llegó con un hombre que se tapó el rostro con una capucha y nunca fue identificado. El killer logró escapar, ella terminó presa y condenada a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y mediante el uso de arma de fuego”.

Durante la investigación del doble crimen, se comprobó que Bonanno, quien cumplió 37 años el 28 de noviembre pasado en el penal de Ezeiza, viajó a México poco antes del doble asesinato, bajo la supervisión de “La Tía”, una enigmática mujer con quien entabló una relación romántica y con quién se reunió en ese país y quien impartiría las órdenes a todos los miembros de la red que actuó en Argentina.

“Hay que estar con la Tía”, aconsejaba Naged en una nota que fue secuestrada en la causa. Los detectives que participaron del caso sospechan que fue ella quien ordenó su ejecución.

