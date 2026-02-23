Crimen y Justicia

Juzgan a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo durante un incendio en su departamento de Belgrano

Melchor Rodrigo terminó con el 90% del cuerpo quemado mientras dormía en un sillón. El acusado, en cambio, dejó su casa ileso. La pena en expectativa es de 20 años de cárcel

Guardar
Melchor Rodrigo, la víctima
Melchor Rodrigo, la víctima

Felipe Pettinato comenzará a ser juzgado este lunes, desde las 9, por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 por el delito de estrago doloso seguido de muerte, o sea, de provocar el incendio que mató al médico. Así, enfrenta una pena de 8 a 20 años de prisión, en un debate que demandará seis audiencias y todas se realizarán por Zoom.

Rodrigo perdió la vida en un incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento del hijo del ex saxofonista de Sumo, ubicado en la calle Aguilar al 2300, barrio de Belgrano. El neurólogo terminó con el 90% del cuerpo quemado: ardió mientras dormía en un sillón. El acusado, en cambio, dejó su casa ileso.

El ex imitador de Michael Jackson, que jamás estuvo detenido por este hecho, participará del juicio desde su departamento en el barrio porteño de Belgrano junto a sus dos defensores. Tomás Melchor, el padre de la víctima, murió a mediados de 2024 a sus 90 años y esperando el juicio. La madre del médico, Delia Beatriz (81) está a la cabeza de la querella, con tres abogados a su lado.

El TOC N°14 estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar Francisco Figueroa.

Así quedó el ambiente en
Así quedó el ambiente en el que estaba Rodrigo

En 2023, el fiscal Martín Mainardi acusó a Pettinato de iniciar el incendio en el departamento del piso 22 de la calle Aguilar “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Rodrigo, según determinó la pericia toxicológica, supuestamente dormía bajo los efectos de psicofármacos.

Una prueba crucial será, sin duda, la pericia realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad para analizar el incendio, un dato clave en la requisitoria de elevación a juicio. También será de importancia el análisis de los celulares y dispositivos electrónicos que se encontraron en el lugar. El contenido de los aparatos indicó que Felipe invitó a Melchor a cenar a su casa. También se corroboró que el médico tenía planeado radicarse en el exterior y que así dejaría de atender a Felipe.

Felipe Pettinato, el acusado (Instagram)
Felipe Pettinato, el acusado (Instagram)

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó el fiscal en el expediente.

Las historias clínicas de Pettinato en diversos centros médicos también forman parte de la causa, así como un informe socioambiental ordenado por la Justicia en 2025 para determinar su situación, con conclusiones favorables para el stream. El vínculo entre Rodrigo y el imitador será de particular interés para el proceso, estiman investigadores.

Este lunes se espera que declare la mamá de Rodrigo, como también el imputado; al menos eso es lo que creen los defensores de Pettinato.

Otra imagen del departamento de
Otra imagen del departamento de Pettinato

Hay que recordar que el acusado ya había sido condenado en abril de 2024 en la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había cobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018. El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor RodrigoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un ex gendarme por un robo boquetero en una relojería de Lomas de Zamora

Fue atrapado junto a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el golpe ocurrido a fines de enero

Detuvieron a un ex gendarme

El femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero: dos tiros para matarla y la indagatoria al detenido

Este lunes Cristian Salto enfrentará a la fiscal que le imputa el crimen de la mujer con la que había mantenido una relación hasta el año pasado

El femicidio de Thania Santillán

Cumbre de peritos en la causa contra el empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Es el paso previo a la presentación de los informes ante el juez y las partes sobre las pericias psicológicas a los tres últimos denunciantes que declararon en Cámara Gesell

Cumbre de peritos en la

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel y el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto

Sofía González tenía 35 años y la mataron en su casa. Desde entonces buscaban a su ex pareja. Su cadáver este domingo fue ubicado en una zona boscosa, ubicada a cinco kilómetros de la ciudad

Encontraron el cuerpo de una

Entró a robar marihuana a una casa de Parque Chacabuco, lo atraparon y ahora buscan al dueño de la propiedad

La Policía de la Ciudad halló al sospechoso con las tijeras en la mano y confesó que fue a cortar unos brotes. Había un vivero y un invernadero de cannabis

Entró a robar marihuana a
DEPORTES
La selección argentina cayó 4-0

La selección argentina cayó 4-0 ante Brasil en el Sudamericano femenino Sub 20

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

Marcelo Gallardo evalúa su futuro: por primera vez desde su regreso a River Plate su continuidad está en duda

Del dardo al River de Gallardo a los detalles de su charla con Manu Lanzini: 7 frases de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo

Tomás Etcheverry habló tras su consagración en el Río Open: “Es el día más feliz de mi vida”

TELESHOW
El tierno video que Wanda

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

¿Es el Flaco? El impactante parecido de Ángelo Mutti Spinetta con su abuelo Luis Alberto

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

INFOBAE AMÉRICA

De la tragedia personal al

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón

Kim Jong-un consolidó su control total sobre Corea del Norte tras ser reelecto en el congreso del partido gobernante

La literatura juvenil transforma “Mujercitas” en relatos sobrenaturales, dark y de suspenso

¿Cuál es el argumento para creer en Dios?

La belleza de la semana: “El juicio al cadáver del papa Formoso”, de Jean-Paul Laurens