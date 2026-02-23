Juzgan a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo durante un incendio en su departamento de Belgrano

Melchor Rodrigo, la víctima

Felipe Pettinato comenzará a ser juzgado este lunes, desde las 9, por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 por el delito de estrago doloso seguido de muerte, o sea, de provocar el incendio que mató al médico. Así, enfrenta una pena de 8 a 20 años de prisión, en un debate que demandará seis audiencias y todas se realizarán por Zoom.

Rodrigo perdió la vida en un incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento del hijo del ex saxofonista de Sumo, ubicado en la calle Aguilar al 2300, barrio de Belgrano. El neurólogo terminó con el 90% del cuerpo quemado: ardió mientras dormía en un sillón. El acusado, en cambio, dejó su casa ileso.

El ex imitador de Michael Jackson, que jamás estuvo detenido por este hecho, participará del juicio desde su departamento en el barrio porteño de Belgrano junto a sus dos defensores. Tomás Melchor, el padre de la víctima, murió a mediados de 2024 a sus 90 años y esperando el juicio. La madre del médico, Delia Beatriz (81) está a la cabeza de la querella, con tres abogados a su lado.

El TOC N°14 estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar Francisco Figueroa.

Así quedó el ambiente en el que estaba Rodrigo

En 2023, el fiscal Martín Mainardi acusó a Pettinato de iniciar el incendio en el departamento del piso 22 de la calle Aguilar “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Rodrigo, según determinó la pericia toxicológica, supuestamente dormía bajo los efectos de psicofármacos.

Una prueba crucial será, sin duda, la pericia realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad para analizar el incendio, un dato clave en la requisitoria de elevación a juicio. También será de importancia el análisis de los celulares y dispositivos electrónicos que se encontraron en el lugar. El contenido de los aparatos indicó que Felipe invitó a Melchor a cenar a su casa. También se corroboró que el médico tenía planeado radicarse en el exterior y que así dejaría de atender a Felipe.

Felipe Pettinato, el acusado (Instagram)

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó el fiscal en el expediente.

Las historias clínicas de Pettinato en diversos centros médicos también forman parte de la causa, así como un informe socioambiental ordenado por la Justicia en 2025 para determinar su situación, con conclusiones favorables para el stream. El vínculo entre Rodrigo y el imitador será de particular interés para el proceso, estiman investigadores.

Este lunes se espera que declare la mamá de Rodrigo, como también el imputado; al menos eso es lo que creen los defensores de Pettinato.

Otra imagen del departamento de Pettinato

Hay que recordar que el acusado ya había sido condenado en abril de 2024 en la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había cobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018. El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.