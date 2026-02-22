Golpearon brutalmente a un menor a la salida de un boliche en Mendoza, su madre lo socorrió y quedó internado

El menor de edad presentaba un corte en la cabeza y un traumatismo encéfalo craneano

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido, después de que fuera atacado a golpes durante una pelea ocurrida a la salida de un boliche de la localidad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. La madre de la víctima logró salvarlo y lo trasladó de forma particular al hospital donde fue internado.

La agresión se desató cerca de las 06:00 horas en el interior de una discoteca ubicada en la zona de Avenida Balloffet y calle Braña. Luego de que el grupo saliera del local, el menor de edad fue atacado en patota.

En ese momento, una persona que se encontraba en el lugar alertó al 911 sobre la riña. Incluso, aportó un detalle que podría ser vital para la investigación al señalar que en el ataque no solo habrían participado hombres, sino que también había mujeres.

De acuerdo con la información publicada por Los Andes, la madre del joven aseguró que había visto cómo dos personas golpeaban a su hijo. Aparentemente, el menor estaba tendido en el piso, mientras uno de ellos le habría golpeado la cabeza con una baldosa.

La zona en donde el menor de edad fue atacado por un grupo

A raíz de la gravedad del hecho, la mujer los trasladó en un auto particular hacia el Hospital Schestakow. El diagnóstico médico detalló que el herido sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que determinaron que el menor de edad continúe hospitalizado en la institución.

Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos, indicaron que la zona estaba dispersa. No obstante, constataron que, al recibir la atención médica, tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad.

De esta manera, la Fiscalía dispuso la citación formal de la madre para que realice la denuncia y poder avanzar en las detenciones e identificación de todos los partícipes. Aparentemente, la Justicia ya habría identificado a un mayor de edad como presunto responsable directo de la agresión, según los testimonios de las personas que presenciaron el ataque.

Una mujer fue golpeada brutalmente en La Plata: hay seis personas detenidas

Una mujer de 33 años resultó hospitalizada tras recibir una feroz golpiza en pleno centro de La Plata, mientras que seis jóvenes fueron aprehendidos por la policía en el lugar. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la calle 50, entre las avenidas 7 y 8, inmediatamente después del cierre de un boliche de la zona.

Los seis acusados de haber atacado a la mujer en el centro de La Plata

Todo se desencadenó por un roce accidental entre la víctima y otra joven; esto motivó una reacción violenta que movilizó, en pocos minutos, a patrullas municipales, personal de la Policía Bonaerense y ambulancias del SAME.

Entre la confusión y la presencia de decenas de testigos, la víctima fue encontrada tendida en el asfalto, inconsciente y con visibles lesiones en su rostro. La respuesta médica fue inmediata, ya que la trasladaron de urgencia al Hospital Rossi, donde confirmaron que presentaba lesiones de carácter leve, aunque permanecía desmayada en ese momento y con prominente hinchazón en labios y boca.

Varios testigos aportaron detalles clave a los efectivos de seguridad. Uno de ellos, entrevistado por el medio platense 0221, relató: “Yo estaba yendo a trabajar y vi que una chica la tira al piso y le empieza a dar con los tacos en la cabeza”.

Otra persona sumó que la agredida “se aferraba a la pierna de un hombre, suplicando que detuvieran la golpiza”. La reconstrucción policial indica que el hermano de la mujer atacada intentó intervenir, pero fue rodeado por al menos cinco individuos, que también lo agredieron y le provocaron heridas menores.

Las cámaras del Centro de Monitoreo permitieron identificar a los seis involucrados, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años, y que residen en diferentes barrios de La Plata. Con los datos preliminares aportados por las fuerzas de seguridad, la fiscalía caratuló la causa como lesiones en riña.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 2 están a cargo de resolver las eventuales responsabilidades penales. Tras su identificación y traslado a la sede de la Comisaría Primera, los seis aprehendidos recuperaron la libertad poco después, en el marco de la investigación en curso.