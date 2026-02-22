Crimen y Justicia

Golpearon brutalmente a un menor a la salida de un boliche en Mendoza, su madre lo socorrió y quedó internado

La víctima es un menor de 17 años, quien permanece internado con graves lesiones producto del ataque en grupo. Ya identificaron a uno de los responsables

Guardar
El menor de edad presentaba
El menor de edad presentaba un corte en la cabeza y un traumatismo encéfalo craneano

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido, después de que fuera atacado a golpes durante una pelea ocurrida a la salida de un boliche de la localidad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. La madre de la víctima logró salvarlo y lo trasladó de forma particular al hospital donde fue internado.

La agresión se desató cerca de las 06:00 horas en el interior de una discoteca ubicada en la zona de Avenida Balloffet y calle Braña. Luego de que el grupo saliera del local, el menor de edad fue atacado en patota.

En ese momento, una persona que se encontraba en el lugar alertó al 911 sobre la riña. Incluso, aportó un detalle que podría ser vital para la investigación al señalar que en el ataque no solo habrían participado hombres, sino que también había mujeres.

De acuerdo con la información publicada por Los Andes, la madre del joven aseguró que había visto cómo dos personas golpeaban a su hijo. Aparentemente, el menor estaba tendido en el piso, mientras uno de ellos le habría golpeado la cabeza con una baldosa.

La zona en donde el
La zona en donde el menor de edad fue atacado por un grupo

A raíz de la gravedad del hecho, la mujer los trasladó en un auto particular hacia el Hospital Schestakow. El diagnóstico médico detalló que el herido sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que determinaron que el menor de edad continúe hospitalizado en la institución.

Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos, indicaron que la zona estaba dispersa. No obstante, constataron que, al recibir la atención médica, tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad.

De esta manera, la Fiscalía dispuso la citación formal de la madre para que realice la denuncia y poder avanzar en las detenciones e identificación de todos los partícipes. Aparentemente, la Justicia ya habría identificado a un mayor de edad como presunto responsable directo de la agresión, según los testimonios de las personas que presenciaron el ataque.

Una mujer fue golpeada brutalmente en La Plata: hay seis personas detenidas

Una mujer de 33 años resultó hospitalizada tras recibir una feroz golpiza en pleno centro de La Plata, mientras que seis jóvenes fueron aprehendidos por la policía en el lugar. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la calle 50, entre las avenidas 7 y 8, inmediatamente después del cierre de un boliche de la zona.

Los seis acusados de haber
Los seis acusados de haber atacado a la mujer en el centro de La Plata

Todo se desencadenó por un roce accidental entre la víctima y otra joven; esto motivó una reacción violenta que movilizó, en pocos minutos, a patrullas municipales, personal de la Policía Bonaerense y ambulancias del SAME.

Entre la confusión y la presencia de decenas de testigos, la víctima fue encontrada tendida en el asfalto, inconsciente y con visibles lesiones en su rostro. La respuesta médica fue inmediata, ya que la trasladaron de urgencia al Hospital Rossi, donde confirmaron que presentaba lesiones de carácter leve, aunque permanecía desmayada en ese momento y con prominente hinchazón en labios y boca.

Varios testigos aportaron detalles clave a los efectivos de seguridad. Uno de ellos, entrevistado por el medio platense 0221, relató: “Yo estaba yendo a trabajar y vi que una chica la tira al piso y le empieza a dar con los tacos en la cabeza”.

Otra persona sumó que la agredida “se aferraba a la pierna de un hombre, suplicando que detuvieran la golpiza”. La reconstrucción policial indica que el hermano de la mujer atacada intentó intervenir, pero fue rodeado por al menos cinco individuos, que también lo agredieron y le provocaron heridas menores.

Las cámaras del Centro de Monitoreo permitieron identificar a los seis involucrados, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años, y que residen en diferentes barrios de La Plata. Con los datos preliminares aportados por las fuerzas de seguridad, la fiscalía caratuló la causa como lesiones en riña.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 2 están a cargo de resolver las eventuales responsabilidades penales. Tras su identificación y traslado a la sede de la Comisaría Primera, los seis aprehendidos recuperaron la libertad poco después, en el marco de la investigación en curso.

Temas Relacionados

MendozaSan RafaelGolpizaMenor de edadÚltimas noticias

Últimas Noticias

A un año de la desaparición de Lian Flores en Córdoba, cómo continúa la investigación

A finales de 2025, las autoridades aumentaron la recompensa a 30 millones de pesos por información certera del paradero del menor. Hasta el momento, no se obtuvieron datos certeros sobre lo que ocurrió con él

A un año de la

Revelaron que la joven asesinada por su ex en Santiago del Estero había pedido auxilio a la policía

Thania Santillán había terminado su relación con Cristian Salto hace un año, pero hasta el momento del crimen mantenía una relación cordial

Revelaron que la joven asesinada

Absolvieron a tres presos que habían sido acusados de asesinar a una adolescente por encargo en Rosario

Candela Berenice Romero tenía 16 años cuando fue acribillada en su casa del barrio Antártida Argentina. Según la investigación, su madre también estaba en el blanco del ataque

Absolvieron a tres presos que

Comienza el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: el drama de la familia de la víctima y las pruebas del caso

El streamer e imitador de Michael Jackson enfrentará desde este lunes a un tribunal oral. Podrá ser condenado hasta 20 años de prisión si es hallado culpable

Comienza el juicio a Felipe

Río Negro: una niña de 11 años recibió un disparo en la cabeza por un ajuste de cuentas y se encuentra en grave estado

El hermano mayor habría robado a la familia que luego ejecutó el ataque. Aún buscan al sospechoso. Otra hermana, de 9 años, también resultó herida

Río Negro: una niña de
DEPORTES
20 fotos impactantes que dejaron

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles

TELESHOW
De la infancia creativa al

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania condenó el “chantaje energético”

Ucrania condenó el “chantaje energético” de Eslovaquia y Hungría: “Los ultimátums deberían ser para el Kremlin”

La detención del ex príncipe Andrés frustra los esfuerzos de la familia real por superar el escándalo

Una isla de las Galápagos recupera sus tortugas gigantes tras más de un siglo

Nuevo giro en el caso del niño que murió tras sufrir un accidente en un parque de diversiones de Uruguay

5 canciones pop que surgieron de crímenes reales y marcaron la memoria colectiva