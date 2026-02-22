Entró a robar marihuana a una casa de Parque Chacabuco, lo atraparon y ahora buscan al dueño de la propiedad

Cómo es la propiedad de Parque Chacabuco donde encontraron más de 100 plantas de marihuana

Lo encontraron con las tijeras en la mano, pero no fue lo único que hallaron...

Una situación peculiar se dio en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La Policía de la Ciudad respondió a un llamado de un vecino por sospechosos en el techo de una casa y los oficiales se dirigieron al lugar con la conjetura de que podrían ser ladrones. Sin embargo, se toparon con un sospechoso que había ido a robar gajos de una de las tantas plantas de marihuana que había en esa propiedad.

Ahora, los investigadores buscan al dueño de la vivienda donde había un vivero y un invernadero con más de 100 plantas, explicaron fuentes del caso a Infobae, en el marco de una causa que investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Darío Bonanno, quien a su vez dispuso la detención del acusado que irrumpió en la propiedad para llevarse un poco de marihuana.

Todo sucedió días atrás, de madrugada. Eran cerca de las 2.30 cuando personal policial recibió una alerta sobre personas extrañas en el techo de una casa de la calle Pumacahua al 1000. El propietario de esa vivienda no se encontraba en el lugar.

El ladrón de marihuana

Fuentes del caso dijeron a este medio que, al arribar la Policía de la Ciudad al lugar de la denuncia, los oficiales tomaron contacto con el vecino que había llamado al 911, quien les habilitó el acceso al inmueble.

Cuando los policías accedieron a la propiedad, comenzaron a revisarla. En la zona de los fondos y, al subir por las escaleras hacia la terraza, los efectivos se encontraron con 87 plantas de marihuana y, en un cuarto lindero, un espacio similar a un invernadero con luces donde se hallaron otras 22 plantas. El total dio 109.

En el lugar hallaron más de 100 plantas

En la terraza, los policías de la Ciudad detuvieron al ahora imputado, quien tenía una tijera en sus manos y manifestó que había ingresado por el techo con el objetivo de sustraer varias plantas de marihuana al propietario de la vivienda.

El juez Bonanno dispuso la detención del acusado, pero además ordenó el secuestro de las plantas y la realización de tareas investigativas con el objetivo de identificar a los dueños del inmueble.

Lo que le secuestraron al sospechoso

La Policía de la Ciudad, en tanto, detuvo en el partido bonaerense de San Martín a una mujer de 35 años y recuperó gran parte de los elementos que habían sido robados en un asalto ocurrido días atrás en el barrio de Caballito al músico Daniel “Alambre” Guillermo González, exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano.

La sospechosa fue arrestada tras un procedimiento realizado este sábado alrededor de las 10, luego de que el personal policial avanzara con tareas investigativas en torno al hecho.

El robo ocurrió el 15 de febrero pasado, cuando el músico fue sorprendido al ingresar a un edificio, ubicado sobre avenida Avellaneda, por una pareja que lo amenazó en el ascensor y lo obligó a entrar a su departamento, donde le robaron instrumentos y otros elementos de valor. También lo forzaron a realizar una transferencia mediante billetera virtual.

En el marco de la investigación, los efectivos lograron establecer, a través de las cámaras de seguridad, el sistema por el que la víctima hizo la transferencia y los movimientos previos de los delincuentes, la información del perfil de los autores. A partir de lo cual identificaron la propiedad de ambos y solicitaron al magistrado interviniente la correspondiente orden de allanamiento.