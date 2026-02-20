Muerte de un penitenciario en medio de una fuga de la Alcaidía de Tunuyán: recapturaron a los dos presos evadidos

Recapturaron a los dos presos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán provocando la muerte de un penitenciario

La Policía de Mendoza recapturó este viernes a los dos presos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán este jueves, provocando la muerte del agente del Servicio Penitenciario Pablo Rivero, jefe del establecimiento, mientras los perseguía.

Durante la mañana, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, primero informó que había caído Víctor Bravo Morón.

“En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la UEP Tunuyán, recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía”, indicó la funcionaria en sus redes sociales.

Y agregó: “El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales”.

La publicación fue acompañada con fotos del momento de la detención de quien hasta la mañana de ayer estaba alojado en la celda 17 del módulo 8 de San Felipe, ala 1.

Víctor Bravo Morón fue hallado en la Rotonda del Gaucho

Dos horas más tarde, Rus volvió a publicar en sus redes sociales. Habían atrapado a Enrique Acosta Vega.

“Recapturamos al segundo evadido de la Alcaidía de Tunuyán, Enrique Acosta Vega, quien estaba procesado por homicidio simple en grado de tentativa y cuenta con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, robo y hechos de violencia”, detalló la ministra.

Y completó: “Gracias al operativo cerrojo desplegado desde el primer minuto, con todos los recursos en la calle —helicóptero, drones, cuerpos especiales y patrullajes intensivos— la Policía lo detuvo en la calle Otero de Colonia Las Rosas y lo puso nuevamente a disposición de la Justicia".

Enrique Acosta Vega fue recapturado en Colonia Las Rosas

Antes de su fuga, el nuevamente detenido se encontraba alojado en la celda 15 del Módulo 5 de San Felipe, ala 1.

También se difundieron en este caso imágenes de Acosta Vega dentro del patrullero en el que lo trasladaron.

Acosta Vega estaba procesado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y registraba antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples, daños simples en concurso real, amenazas simples en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

Por su parte, Bravo Morón enfrentaba una acusación por robo agravado por uso de arma, y contaba con antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y hechos relacionados con violencia de género.

Cómo fue la fuga en la que murió un agente penitenciario

Un penitenciario murió producto de una descompensación cuando dos presos se daban a fuga en la Alcaidía de Tunuyán

Todo ocurrió en la mañana del jueves, alrededor de las 11, cuando los internos, identificados como Enrique Acosta Vega, de 34 años, y Víctor Bravo Morón aprovecharon la espera por el traslado al penal para escapar, según se informó oficialmente.

En ese contexto, el jefe de la Alcaidía, acompañado por personal del turno, inició la persecución de los evadidos. Durante el trayecto, el penitenciario sufrió una descompensación que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial cercano.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el Hospital Regional Antonio Scaravelli, se comunicó la muerte del jefe de la Alcaidía, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Ante la fuga, se dispuso un operativo cerrojo con múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas, en contacto permanente con el Centro Estratégico de Operaciones, que coordinó todo.

