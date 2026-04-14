Golpe comando a una inmobiliaria en La Plata: se robaron más de 20 millones de pesos

Calle 16 y 59 en La Plata, escenario de un reciente golpe comando contra una desarrolladora inmobiliaria que conmocionó a la ciudad (Foto: Google Maps)

Durante la madrugada del domingo un grupo de delincuentes asaltó una inmobiliaria de La Plata y se llevó una importante cantidad de dinero, documentos relevantes y las llaves de un vehículo.

Los atacantes lograron apoderarse de dos cajas fuertes en donde encontraron la plata y los documentación clave para el funcionamiento de la empresa. Las autoridades policiales se presentaron en el lugar y comenzaron una investigación, en la que no descartan que haya existido una planificación previa.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el robo ocurrió en el edificio de la firma, situado en la intersección de calle 16 y 59. La secuencia comenzó cerca de las 4.30 de la mañana, cuando la empresa de alarmas detectó actividad inusual en el inmueble y alertó a uno de los empleados del lugar.

Al acercarse a la zona, el trabajador constató que la cerradura de acceso había sido violentada, lo que motivó el inmediato aviso al titular de la desarrolladora, quien se presentó minutos después para verificar el alcance del ataque. El titular de la empresa denunció el hecho en la comisaría Quinta y detalló que les faltaban las cajas fuertes, una de gran tamaño, donde había pagarés, chequeras, estatutos, balances y la llave de una camioneta. Junto a la documentación, se encontraba una suma estimada en 7.500 dólares y aproximadamente $10.000.000 en efectivo.

Según su testimonio, los delincuentes actuaron con precisión y conocimiento previo, cubriendo sensores de alarma y cortando el suministro eléctrico del edificio para evitar la detección de su maniobra. La segunda caja era de menor tamaño y contenía talonarios de pagaré.

La investigación policial determinó que los autores del delito forzaron una ventana sobre la calle 59, otra sobre la calle 60 y una puerta trasera, accediendo al inmueble por distintos puntos para minimizar el riesgo de ser detectados. Además, cubrieron los sensores de la alarma con trapos y cortaron la electricidad.

Desde la Policía consideran que, debido al nivel de detalle, los ladrones contaban con información precisa sobre la disposición de las cajas y la existencia de dinero en efectivo. Los investigadores analizaron los registros de cámaras de seguridad de la zona.

La investigación sospecha de inteligencia previa por parte de los delincuentes

Robo en una vinoteca de La Plata

Hacia fines del mes pasado, un episodio de similares características ocurrió en la capital bonaerense durante la madrugada cuando delincuentes ingresaron a una vinoteca ubicada en el corazón de Barrio Norte y sustrajeron $300 mil junto a una considerable cantidad de bebidas alcohólicas.

El hecho se produjo sin que los accesos presentaran signos de violencia. El propietario de la vinoteca, un comerciante platense, recibió la alarma del robo alrededor de las cuatro de la mañana. Al recibir la notificación, se dirigió de inmediato al establecimiento situado en la intersección de las calles 14 y 38. Durante el trayecto, el comerciante advirtió que no tenía consigo las llaves del local y al llegar al lugar constató que ninguna de las puertas o ventanas exhibía daños ni rastros de haber sido violentadas.

Los delincuentes se apoderaro de $300 mil en efectivo, doce botellas de gin, seis botellas de Baileys, cinco botellas de whisky y varias botellas de vino. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La causa fue caratulada como robo y se llevó a cabo un relevamiento en la zona para recolectar imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que permitan identificar a los autores.

Las autoridades tomaron declaraciones a los posibles testigos al tiempo que revisaron los registros de movimientos sospechosos en el área durante la madrugada. Trataban de determinar el recorrido de las llaves y si los delincuentes actuaron de manera premeditada o aprovecharon una oportunidad fortuita.