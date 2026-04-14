Crimen y Justicia

Golpe comando a una inmobiliaria en La Plata: se robaron más de 20 millones de pesos

El robo fue detectado por la central de alarmas. Los delincuentes se llevaron pagarés, chequeras y las llaves de una camioneta. La investigación apunta a un golpe organizado debido al modus operandi

Guardar
Vista de la calle 16 en La Plata, Argentina, con casas residenciales, árboles frondosos y graffiti en una pared, bajo un cielo claro
Calle 16 y 59 en La Plata, escenario de un reciente golpe comando contra una desarrolladora inmobiliaria que conmocionó a la ciudad (Foto: Google Maps)

Durante la madrugada del domingo un grupo de delincuentes asaltó una inmobiliaria de La Plata y se llevó una importante cantidad de dinero, documentos relevantes y las llaves de un vehículo.

Los atacantes lograron apoderarse de dos cajas fuertes en donde encontraron la plata y los documentación clave para el funcionamiento de la empresa. Las autoridades policiales se presentaron en el lugar y comenzaron una investigación, en la que no descartan que haya existido una planificación previa.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el robo ocurrió en el edificio de la firma, situado en la intersección de calle 16 y 59. La secuencia comenzó cerca de las 4.30 de la mañana, cuando la empresa de alarmas detectó actividad inusual en el inmueble y alertó a uno de los empleados del lugar.

Al acercarse a la zona, el trabajador constató que la cerradura de acceso había sido violentada, lo que motivó el inmediato aviso al titular de la desarrolladora, quien se presentó minutos después para verificar el alcance del ataque. El titular de la empresa denunció el hecho en la comisaría Quinta y detalló que les faltaban las cajas fuertes, una de gran tamaño, donde había pagarés, chequeras, estatutos, balances y la llave de una camioneta. Junto a la documentación, se encontraba una suma estimada en 7.500 dólares y aproximadamente $10.000.000 en efectivo.

Según su testimonio, los delincuentes actuaron con precisión y conocimiento previo, cubriendo sensores de alarma y cortando el suministro eléctrico del edificio para evitar la detección de su maniobra. La segunda caja era de menor tamaño y contenía talonarios de pagaré.

La investigación policial determinó que los autores del delito forzaron una ventana sobre la calle 59, otra sobre la calle 60 y una puerta trasera, accediendo al inmueble por distintos puntos para minimizar el riesgo de ser detectados. Además, cubrieron los sensores de la alarma con trapos y cortaron la electricidad.

Desde la Policía consideran que, debido al nivel de detalle, los ladrones contaban con información precisa sobre la disposición de las cajas y la existencia de dinero en efectivo. Los investigadores analizaron los registros de cámaras de seguridad de la zona.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La investigación sospecha de inteligencia previa por parte de los delincuentes

Robo en una vinoteca de La Plata

Hacia fines del mes pasado, un episodio de similares características ocurrió en la capital bonaerense durante la madrugada cuando delincuentes ingresaron a una vinoteca ubicada en el corazón de Barrio Norte y sustrajeron $300 mil junto a una considerable cantidad de bebidas alcohólicas.

El hecho se produjo sin que los accesos presentaran signos de violencia. El propietario de la vinoteca, un comerciante platense, recibió la alarma del robo alrededor de las cuatro de la mañana. Al recibir la notificación, se dirigió de inmediato al establecimiento situado en la intersección de las calles 14 y 38. Durante el trayecto, el comerciante advirtió que no tenía consigo las llaves del local y al llegar al lugar constató que ninguna de las puertas o ventanas exhibía daños ni rastros de haber sido violentadas.

Los delincuentes se apoderaro de $300 mil en efectivo, doce botellas de gin, seis botellas de Baileys, cinco botellas de whisky y varias botellas de vino. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La causa fue caratulada como robo y se llevó a cabo un relevamiento en la zona para recolectar imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que permitan identificar a los autores.

Las autoridades tomaron declaraciones a los posibles testigos al tiempo que revisaron los registros de movimientos sospechosos en el área durante la madrugada. Trataban de determinar el recorrido de las llaves y si los delincuentes actuaron de manera premeditada o aprovecharon una oportunidad fortuita.

Temas Relacionados

golpe comandodesarrolladora inmobiliariarobomillonesLa Plata

Últimas Noticias

El abogado de Luque dijo que “Maradona murió de un infarto” y pidió un juicio público

El defensor, Francisco Oneto, rechazó las acusaciones por dolo eventual en el proceso por la muerte del exfutbolista y remarcó en Infobae al Regreso que la familia había avalado la internación domiciliaria

El abogado de Luque dijo que “Maradona murió de un infarto” y pidió un juicio público

Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

El juicio reinicia tras la anulación del proceso anterior y enfrenta al equipo médico de Maradona a pruebas decisivas, con la expectativa de que se esclarezca el rol de cada imputado, según declaró el abogado en Infobae al Regreso

Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

Impactante tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones: una oficial resultó herida

Ocurrió en Puerto Iguazú. Los individuos navegaban por el río Paraná, desde la costa paraguaya en una lancha con electrodomésticos y tecnología valuada en 245 millones de pesos. La prefecta herida está fuera de peligro

Impactante tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones: una oficial resultó herida

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, apuntó contra el equipo médico de Diego Maradona y denunció abandono en diálogo con Infobae al Regreso, a horas de que se reinicie el proceso judicial en San Isidro

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Tras un procedimiento realizado por la Policía Federal, la mujer de 34 años quedó bajo la disposición de la Justicia. Hallaron varias ampollas rotas en su domicilio y algunas estaban vencidas

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló luego de ser liberado tras gritar “bomba” en un avión: “Estoy arrepentido”

El video que compartió la Academia del Inter Miami con las perlas y goles de Ciro Messi

El Ratón Ayala dio detalles de la lesión del Cuti Romero y reveló el singular mensaje de Scaloni al plantel de la Selección

Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

TELESHOW
Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

El primer ministro Mark Carney se aseguró la mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá

La novela que convirtió en estrella a un joven escritor al que ya comparan con Thomas Mann y García Márquez

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social de Irán

Los videojuegos de realidad virtual pueden aumentar las conductas solidarias, según un estudio