El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló luego de ser liberado tras gritar “bomba” en un avión: “Estoy arrepentido”

El futbolista de Gimnasia de Jujuy aseguró que nunca fue su intención "generar disturbios" y pidió disculpas públicas por lo ocurrido

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, pidió disculpas en un video difundido en las redes sociales luego de haber quedado en libertad provisional tras el incidente por una falsa amenaza de bomba a bordo de un avión. “Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la Policía Aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido. Nunca mi intención fue provocar disturbios, ni provocar miedo, ni asustar a nadie”, declaró el defensor, quien enfrenta una imputación por intimidación pública.

Endrizzi había sido detenido el sábado 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy, tras exclamar en la cabina del vuelo FO5181 de Flybondi: “Él lleva una bomba”. El plantel de Gimnasia se dirigía a Buenos Aires para disputar un partido por la Primera Nacional. El incidente activó el protocolo de seguridad y derivó en la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), que inspeccionaron la aeronave y el equipaje de los pasajeros.

El operativo obligó a evacuar a todos los pasajeros y generó la postergación y cancelación de vuelos, con más de 1.200 personas afectadas. La empresa Flybondi informó que este hecho, el segundo en menos de 48 horas en el aeropuerto jujeño, provocó la movilización de todos los equipos de emergencia y la conformación de un comité de crisis. Tras más de tres horas, se confirmó que la alarma era falsa y se permitió la reanudación de las actividades.

El fiscal federal Sebastián Jure imputó a Endrizzi por el delito de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. Solicitó la prisión preventiva, aunque el juez federal de Garantías, Eduardo Hansen, resolvió conceder la libertad provisional del jugador, sujeta a medidas restrictivas. Entre ellas, la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la obligación de presentarse semanalmente ante la delegación local de la Policía Federal e informar cualquier cambio de domicilio.

Un futbolista fue arrestado en un avión por amenaza de bomba

Durante la audiencia, el juez Hansen subrayó que “estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”. El club Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado en el que aseguró su disposición a colaborar con las autoridades y remarcó que el hecho constituye una “manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores que promueve la institución deportiva”.

En su declaración pública, Endrizzi agradeció al club, a los hinchas y a su familia por el apoyo durante las horas posteriores al incidente. “Agradecer al club, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que acompañó también estas horas a mí y a mi familia, al hincha por su mensaje”, explicó el defensor en el video dado a conocer por la prensa. El futbolista se mostró “a disposición de la justicia” y manifestó su respeto hacia el proceso judicial en curso.

La dirigencia del club se mantiene a la espera de la evolución de la causa para definir la situación contractual de Endrizzi. El presidente, Walter Morales, anticipó que la institución priorizará la protección de su imagen y que la rescisión del vínculo sigue siendo una posibilidad. El plantel profesional debió viajar sin el defensor, quien fue titular en los ocho partidos previos de la temporada.

La causa por intimidación pública sigue en trámite y las autoridades judiciales continúan con la investigación de los hechos para determinar posibles sanciones y responsabilidades.

El comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras el episodio en el avión (Instagram @oficialgyejujuy)