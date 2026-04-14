Crimen y Justicia

Condenaron por maltrato infantil a los padres de una beba que llegó en estado crítico a un hospital en Salta

La menor ingresó al centro de salud con un cuadro convulsivo y múltiples lesiones. Los progenitores perdieron la responsabilidad parental

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Vista exterior del Hospital Materno Infantil de Salta, un edificio blanco con una entrada central escalonada. Varias personas y taxis rojos están estacionados al frente
La menor ingresó en estado crítico al Hospital Materno Infantil de Salta

La Justicia de Salta condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a los padres de una beba de 8 meses por causar lesiones graves a su hija. La menor ingresó al hospital en un estado convulsivo a principios de marzo.

La sentencia se dictó después de que la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto acreditara en audiencia que ambos progenitores ejercieron maltrato infantil. El padre, además, fue responsabilizado por coacción contra un familiar directo de la menor. Como parte de la resolución, los padres perdieron la responsabilidad parental, quedando privados de la custodia y de los derechos sobre el cuidado y educación de la niña.

El caso se conoció a partir del ingreso de la menor al Hospital Materno Infantil el 5 de marzo pasado, en estado crítico, con un cuadro convulsivo y múltiples lesiones. El equipo médico reportó la situación a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, lo que dio inicio a la investigación penal y a la detención de ambos padres en Villa Lavalle.

El tribunal dispuso además medidas de protección para la menor, quien permanece internada bajo atención médica especializada.

Durante la investigación, un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal realizó visitas y entrevistas con el entorno familiar, recabando informes médicos y testimonios que evidenciaron un contexto de violencia. Las versiones contradictorias sobre las condiciones de vida de la niña reforzaron la decisión de mantener el seguimiento profesional y la protección integral de sus derechos.

Caso Ángel López

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel López tenía tan solo 4 años cuando ingresó con un paro cardiorrespiratorio al hospital regional de Comodoro Rivadavia

La condena de los padres de esta menor llega tan solo días después de que se conociera la noticia de la muerte de un niño de 4 años, que ingresó al Hospital de Regional de Comdoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

Por el caso, detuvieron a su madre biológica y a la pareja de ella. El informe preliminar de la autopsia, entrevistas, denuncias previas y testimonios fundamentaron el pedido de arresto que resolvió el juez Alejandro Soñis, tal como indicaron fuentes del caso a Infobae.

Ángel había sido trasladado el 5 de abril al hospital local en estado crítico, luego de descompensarse en la vivienda materna, donde se encontraba en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.

El parte médico oficial consignó que, presentaba signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible. El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga, detalló que el niño tenía lesiones compatibles con violencia física y niveles anormales de glucemia, elementos incorporados a la causa judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis, el padre de Ángel, al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

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