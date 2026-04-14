Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

Fernando Burlando declara que existen pruebas contundentes para lograr la condena de los implicados por el fallecimiento de Maradona

En una entrevista exclusiva, Fernando Burlando sostuvo que el desarrollo del juicio por la muerte de Diego Maradona será determinante para establecer responsabilidades penales sobre el equipo médico, a horas del inicio de las audiencias y tras la polémica anulación del proceso anterior.

Durante su paso por el ciclo de Infobae al Regreso —conducido los lunes por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari—, Burlando ratificó su confianza en el resultado judicial y cuestionó las maniobras previas al fallecimiento de Maradona.

Burlando y la expectativa frente al veredicto: “Estamos tranquilos, habrá condena”

Fernando Burlando expresó: “Tengo muchísima confianza en que el desenlace sea la condena a todos los autores del asesinato de Diego Armando Maradona. Hay muchísima prueba. Podrán decir de todo, incluso esgrimir su inocencia, pero el caudal de prueba es tan contundente que estamos tranquilos, con un solo objetivo: que el juicio se lleve adelante ágilmente y respetando todas las garantías”.

El abogado subrayó que las condenas esperadas superarán los 15 años y descartó cualquier tipo de ejecución condicional: “Sabemos que esto termina como debió haber terminado el anterior juicio: con una condena que no sea ni siquiera de ejecución condicional”.

El juicio por la muerte de Diego Maradona reinicia tras la anulación anterior y apunta a aclarar la responsabilidad del equipo médico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al analizar la solidez del caso, Burlando fue categórico: “Es un juicio de claridad absoluta. Es algo tan sencillo…, primero tengo que destacar la tarea de los fiscales Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, de alto profesionalismo y paciencia al sumar una a una las pruebas. El cuadro de Diego podía ocultar cualquier calamidad”.

La responsabilidad médica y el abandono: “A Diego lo medicaban como un animal”

Burlando remarcó la gravedad de las omisiones del equipo médico: “Diego fue externado, engañaron a la familia, manipularon a la familia para que fuera llevado a una casa que nunca tuvo las condiciones adecuadas. Los encargados de su salud están ahora sentados en el banquillo”.

Cuestionó la falta de controles: “Si vos tenés una historia clínica y desde el día 11 al 25, cuando murió Diego, no la llenás con datos certeros, los médicos no lo van a ver. Todos sabían que la salud de Diego era delicada. Se lo medicaba como si fuese un animal. La intoxicación que le provocó la doctora Cosachov era peor que las adicciones de Diego”.

En ese sentido, el abogado sumó: “No controlaban absolutamente nada. Entonces, frente a un panorama de estas características, yo te pregunto: ¿está claro o está gris el panorama?”.

Burlando denuncia que Diego Maradona fue medicado como un animal, alegando que la intoxicación médica superó incluso sus adicciones previas

Negocios, contratos y derechos de imagen: el trasfondo económico tras la muerte de Maradona

A la hora de abordar las causas paralelas, Burlando señaló: “Nosotros somos abogados de Claudia Villafañe. Nos tocó asistirla en todo esto, que estoy seguro fue pergeñado por una persona”.

Y, ante la consulta directa, atribuyó la contratación del equipo médico y las maniobras sobre los derechos de imagen a Matías Morla: “No digo si fue o no fue, pero hay un contrato firmado para que el producido de Diego tenga vigencia después de su muerte, alterando todos los principios del derecho de propiedad y afectando a los herederos”.

El letrado explicó que existen dos causas conexas: una ligada a la muerte y otra a los derechos económicos por la marca Maradona: “En vez de facturar los hijos lo que dejó su papá, lo están facturando otros”.

Burlando también apuntó contra la manipulación de la familia: “La familia firmó la externación engañada. Eso está en todos los chats. Las conversaciones hablan peyorativamente de Dalma, de Gianinna y de Jana, subestimándolas en todo sentido. Decían: ‘Ya las tenemos, las convencimos, vamos a hacer esto’. Así nomás, clarito como el agua”.

Al cierre, el abogado insistió en la necesidad de transparencia: “Estoy de acuerdo en que este juicio lo debería ver el mundo. Tenemos que ver la crueldad hasta dónde se llegó con Diego, que agonizó no menos de 12 horas. Eso está probado en la pericia”.

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