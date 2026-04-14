Crimen y Justicia

Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

El juicio reinicia tras la anulación del proceso anterior y enfrenta al equipo médico de Maradona a pruebas decisivas, con la expectativa de que se esclarezca el rol de cada imputado, según declaró el abogado en Infobae al Regreso

Guardar
Fernando Burlando declara que existen pruebas contundentes para lograr la condena de los implicados por el fallecimiento de Maradona

En una entrevista exclusiva, Fernando Burlando sostuvo que el desarrollo del juicio por la muerte de Diego Maradona será determinante para establecer responsabilidades penales sobre el equipo médico, a horas del inicio de las audiencias y tras la polémica anulación del proceso anterior.

Durante su paso por el ciclo de Infobae al Regreso —conducido los lunes por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari—, Burlando ratificó su confianza en el resultado judicial y cuestionó las maniobras previas al fallecimiento de Maradona.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Burlando y la expectativa frente al veredicto: “Estamos tranquilos, habrá condena”

Fernando Burlando expresó: “Tengo muchísima confianza en que el desenlace sea la condena a todos los autores del asesinato de Diego Armando Maradona. Hay muchísima prueba. Podrán decir de todo, incluso esgrimir su inocencia, pero el caudal de prueba es tan contundente que estamos tranquilos, con un solo objetivo: que el juicio se lleve adelante ágilmente y respetando todas las garantías”.

El abogado subrayó que las condenas esperadas superarán los 15 años y descartó cualquier tipo de ejecución condicional: “Sabemos que esto termina como debió haber terminado el anterior juicio: con una condena que no sea ni siquiera de ejecución condicional”.

El juicio por la muerte de Diego Maradona reinicia tras la anulación anterior y apunta a aclarar la responsabilidad del equipo médico (REUTERS/Agustin Marcarian)
El juicio por la muerte de Diego Maradona reinicia tras la anulación anterior y apunta a aclarar la responsabilidad del equipo médico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al analizar la solidez del caso, Burlando fue categórico: “Es un juicio de claridad absoluta. Es algo tan sencillo…, primero tengo que destacar la tarea de los fiscales Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, de alto profesionalismo y paciencia al sumar una a una las pruebas. El cuadro de Diego podía ocultar cualquier calamidad”.

La responsabilidad médica y el abandono: “A Diego lo medicaban como un animal”

Burlando remarcó la gravedad de las omisiones del equipo médico: “Diego fue externado, engañaron a la familia, manipularon a la familia para que fuera llevado a una casa que nunca tuvo las condiciones adecuadas. Los encargados de su salud están ahora sentados en el banquillo”.

Cuestionó la falta de controles: “Si vos tenés una historia clínica y desde el día 11 al 25, cuando murió Diego, no la llenás con datos certeros, los médicos no lo van a ver. Todos sabían que la salud de Diego era delicada. Se lo medicaba como si fuese un animal. La intoxicación que le provocó la doctora Cosachov era peor que las adicciones de Diego”.

En ese sentido, el abogado sumó: “No controlaban absolutamente nada. Entonces, frente a un panorama de estas características, yo te pregunto: ¿está claro o está gris el panorama?”.

Burlando denuncia que Diego Maradona fue medicado como un animal, alegando que la intoxicación médica superó incluso sus adicciones previas

Negocios, contratos y derechos de imagen: el trasfondo económico tras la muerte de Maradona

A la hora de abordar las causas paralelas, Burlando señaló: “Nosotros somos abogados de Claudia Villafañe. Nos tocó asistirla en todo esto, que estoy seguro fue pergeñado por una persona”.

Y, ante la consulta directa, atribuyó la contratación del equipo médico y las maniobras sobre los derechos de imagen a Matías Morla: “No digo si fue o no fue, pero hay un contrato firmado para que el producido de Diego tenga vigencia después de su muerte, alterando todos los principios del derecho de propiedad y afectando a los herederos”.

El letrado explicó que existen dos causas conexas: una ligada a la muerte y otra a los derechos económicos por la marca Maradona: “En vez de facturar los hijos lo que dejó su papá, lo están facturando otros”.

Burlando también apuntó contra la manipulación de la familia: “La familia firmó la externación engañada. Eso está en todos los chats. Las conversaciones hablan peyorativamente de Dalma, de Gianinna y de Jana, subestimándolas en todo sentido. Decían: ‘Ya las tenemos, las convencimos, vamos a hacer esto’. Así nomás, clarito como el agua”.

Al cierre, el abogado insistió en la necesidad de transparencia: “Estoy de acuerdo en que este juicio lo debería ver el mundo. Tenemos que ver la crueldad hasta dónde se llegó con Diego, que agonizó no menos de 12 horas. Eso está probado en la pericia”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Fernando BurlandoMaradonaJuicio por MaradonaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, apuntó contra el equipo médico de Diego Maradona y denunció abandono en diálogo con Infobae al Regreso, a horas de que se reinicie el proceso judicial en San Isidro

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Tras un procedimiento realizado por la Policía Federal, la mujer de 34 años quedó bajo la disposición de la Justicia. Hallaron varias ampollas rotas en su domicilio y algunas estaban vencidas

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Qué se sabe sobre el caso de la beba hallada sin vida dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

El cuerpo sin vida fue encontrado por trabajadores en una obra dentro del edificio. La Policía Federal detuvo a la madre, una mujer de 32 años, y la investigación quedó a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla

Qué se sabe sobre el caso de la beba hallada sin vida dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

Un joven cayó al vacío en un boliche de San Telmo y se salvó de milagro: la familia denuncia que fue agredido por patovicas

La víctima de 19 años terminó con una fractura en el tabique nasal y pómulos, además de heridas cortantes en la boca y la ceja que demandaron suturas. Las versiones cruzadas sobre lo que ocurrió el pasado sábado en el local bailable. IMÁGENES SENSIBLES

Un joven cayó al vacío en un boliche de San Telmo y se salvó de milagro: la familia denuncia que fue agredido por patovicas

La desmayó a golpes, la ahogó en un río e hizo pasar todo como un accidente: condenaron a perpetua al femicida de Magalí Vera

Javier Cerfoglio fue hallado culpable por homicidio cuádruplemente agravado por el femicidio de su pareja. La investigación determinó que la víctima murió por asfixia por sumersión tras recibir decenas de golpes en la vía pública

La desmayó a golpes, la ahogó en un río e hizo pasar todo como un accidente: condenaron a perpetua al femicida de Magalí Vera
DEPORTES
El contundente informe del árbitro Sebastián Zunino sobre la expulsión de Marcos Rojo: la serie de insultos del futbolista

El contundente informe del árbitro Sebastián Zunino sobre la expulsión de Marcos Rojo: la serie de insultos del futbolista

La llamativa predicción de un medio especializado sobre la grilla de la F1 en 2027: por qué dejó afuera a Colapinto

Desconexión, mar y círculo íntimo: la fórmula de Carlos Alcaraz para enfrentar la presión del tenis mundial

La confesión de la esposa de una figura del tenis tras recibir amenazas: la inquietante escena en un hotel

Chilavert se comparó con los mejores arqueros de la historia: los únicos dos argentinos que puso a la par suya

TELESHOW
La conmovedora despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo, el periodista que fue su maestro de primaria: “Con todo mi amor”

La conmovedora despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo, el periodista que fue su maestro de primaria: “Con todo mi amor”

El reencuentro de Adrián Suar y Natalia Oreiro en pantalla con la comedia Yo, narciso

Andrea del Boca reapareció después de su caída en Gran Hermano: “Mimos que todo lo curan”

Mariano Martínez regresa a la conducción con su debut en La Jaula de la Moda

Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

INFOBAE AMÉRICA

Los videojuegos de realidad virtual pueden aumentar las conductas solidarias, según un estudio

Los videojuegos de realidad virtual pueden aumentar las conductas solidarias, según un estudio

El grupo terrorista Hezbollah dijo que no acatará acuerdos del diálogo entre el Líbano e Israel

El baile viral de un dirigente húngaro del partido que ganó las elecciones

Estados Unidos detalló cómo funciona el bloqueo en el estrecho Ormuz tras la incertidumbre en la negociación con Irán

Polémica en Uruguay por persona que utilizó cupo trans para ingresar a organismo pero no cambió su nombre ni apariencia