El video que compartió la Academia del Inter Miami con las perlas y goles de Ciro Messi

El menor de los Messi no para de deslumbrar con su técnica en las inferiores del club estadounidense

La Academia del Inter Miami compartió un video que volvió a llevar al centro de la escena a Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. En las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, se observa un remate de larga distancia del pequeño que culminó en gol, además de otras jugadas junto a jóvenes talentos como Lauti Suárez, hijo de Luis Suárez, quien lleva el dorsal 9. A diferencia de él, el heredero más pequeño del astro argentino utiliza la camiseta número 10, como su padre.

El club destacó nuevamente el trabajo de sus divisiones inferiores al publicar este compilado de goles tras una serie de partidos ante la academia del Deportivo Cali de Estados Unidos. La categoría que enfrentó Ciro es conocida como “2018 Montero”, y fue parte de los encuentros disputados a finales de marzo, donde también participaron la U7, U9 y U10 del Inter de Miami.

Ciro Messi alcanzó un nuevo título por la Copa Weston 2026 (@InterMiamiAcad)

El video no solo muestra la capacidad goleadora de Ciro, sino también su desempeño en la cancha, un aspecto que generó numerosos comentarios por la similitud de su estilo de juego con el de su padre. Muchos fanáticos resaltaron en el último tiempo una jugada donde el niño analiza los movimientos de sus compañeros y, en cuanto recibe la pelota, arranca con decisión hacia el arco rival para definir con una acción individual.

Ciro, nacido en marzo de 2018, se consagró campeón a principios de mes en la Adidas Champions Cup, actuando como capitán y portando el dorsal 10. La celebración del trofeo junto a su equipo fue otro de los momentos destacados que compartió la institución.

El hijo más chico del astro argentino celebró un título como capitán de la U8

Uno de sus hermanos, Mateo Messi juega en la Sub-10 del club y consiguió títulos como campeón invicto y goleador en torneos disputados durante 2024 y 2025, entre ellos en la Easter International Cup gracias a su habilidad técnica. El mayor de los tres hijos del argentino, Thiago Messi, se desempeña como mediocampista en la U13 y se coronó campeón en la Dreams Cup, además demostró actuaciones relevantes en la MLS Next por su creatividad en el juego.

A principios de marzo, Ciro sumó un nuevo título al ganar la Copa Weston 2026, celebración que compartió con su hermano Thiago, quien había levantado el mismo trofeo en 2024. El festejo de Ciro se caracterizó por un look llamativo, con el cabello teñido de azul.

La familia Messi es protagonista absoluta en el Inter Miami

Los logros de los hijos de Messi en la academia del Inter de Miami no solo refuerzan su protagonismo, sino que también los posicionan como figuras emergentes dentro del club. Los tres hermanos construyen su propio camino con títulos y celebraciones propias, desde muy jóvenes, y despiertan expectativas entre los fanáticos de la familia.

Mientras sus hijos destacan en las categorías juveniles, Lionel Messi continúa activo en la competencia profesional con el Inter de Miami, que el sábado igualó 2-2 ante New York Red Bulls y no pudo ganar su primer partido en el Miami Freedom Park, su flamante estadio.

El vigente campeón de la MLS está tercero en la Conferencia Este con 12 puntos, cuatro menos que el líder, Nashville FC.