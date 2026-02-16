Buscan intesamente a tres presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Desplegaron un importante operativo policial en Orán tras la fuga de tres presos de una comisaría (Gobierno de Salta)

Un intenso operativo policial se mantiene en San Ramón de la Nueva Orán para localizar a tres detenidos que se fugaron de la Comisaría Primera. La acción fue detectada rápidamente, lo que activó un despliegue coordinado por el Centro de Coordinación Operativa junto con distintas áreas del Distrito de Prevención 2, equipos investigativos y personal de calle.

Según informó el medio local Agenda Salta, los prófugos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de la misma edad; y Luis Ángel Viscarra, de 46. Desde que se confirmó su ausencia, se intensificaron los patrullajes en varios barrios de Orán, áreas estratégicas de la ciudad y caminos rurales, ante la posibilidad de desplazamiento hacia localidades vecinas o cruces departamentales.

La ubicación de Orán, próxima a la frontera, motivó que los controles se refuercen en accesos y rutas provinciales y nacionales. La búsqueda abarca tanto el ejido urbano como sectores periféricos, ampliando el radio ante la eventualidad de que los evadidos busquen salir del área.

Para esto, las autoridades ejecutan rastrillajes, análisis de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, verificación de datos aportados por vecinos y seguimiento de posibles contactos. El trabajo combina personal uniformado y civil, con el objetivo de avanzar en la recaptura de los evadidos.

Los tres detenidos que se fugaron de la comisaría

En la investigación interviene la Fiscalía Penal 1 de Orán, junto con el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, que disponen las medidas judiciales. Se dispusieron diligencias para determinar con precisión las circunstancias de la fuga y eventuales responsabilidades internas, sin descartar ninguna hipótesis.

La fuga en una dependencia del interior de Salta reactiva el debate sobre las condiciones de seguridad en las comisarías y la situación de las personas alojadas en ellas. En la región norte, donde suelen funcionar como alojamientos transitorios por la falta de plazas penitenciarias, la sobrecarga puede generar escenarios complejos.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo de evasión. Se realizan pericias internas, relevamiento de guardias y análisis de sectores por donde podrían haber escapado.

Desde la Policía de Salta solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se pidió comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o acudir a la comisaría más cercana, sin intentar intervenir de forma particular.

La búsqueda se extiende a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, y no se descarta que se haya alertado a otras unidades regionales para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos. Las próximas horas serán clave, con controles selectivos y tareas de inteligencia criminal orientadas a detectar posibles escondites o apoyos logísticos.

La situación generó preocupación en sectores de la población de Orán, donde hechos vinculados a la seguridad y la infraestructura policial han sido motivo de debate durante los últimos años.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

A medidados de enero, tres reclusos se fugaron de la comisaría 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario. En un operativo cerrojo que realizó la Policía en cercanías de la seccional situada en Sarmiento al 4300, se logró la recaptura de los tres evadidos, quienes buscaron esconderse en domicilios vecinos.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: los tres fueron recapturados

La situación fue detectada a las 5, cuando los internos se fueron de la seccional policial, aparentemente, tras limar los barrotes del módulo de detención transitorio que funciona en esa comisaría. Rápidamente, se solicitaron refuerzos en la zona para tratar de dar con los delincuentes.

En Mitre, entre Mister Ross y Ameghino, a la vuelta de la comisaría, sonó la alarma de un domicilio, cuyo dueño se asomó a la calle e hizo señas a los agentes. Al ser entrevistado, comentó que había escuchado ruidos en el techo de su propiedad y autorizó el ingreso a los uniformados, quienes encontraron en el patio a Julián A.

La segunda recaptura fue la de Maximiliano R., quien fue localizado por el Comando Radioeléctrico en una casa vecina, en Mister Ross al 1100.

El tercer recluso tardó unos minutos más en ser recapturado. Lisandro R., cuyo video del traslado encabeza esta nota, fue hallado por la Policía mientras se bajaba del techo de una casa. Intentó correr, pero aparentemente había sufrido un golpe en la caída, ya que comenzó a renguear y fue fácilmente atrapado.

En principio, los tres recapturados fueron nuevamente llevados a la seccional 15ª, aunque serán trasladados a una unidad penitenciaria a la brevedad.