Crimen y Justicia

Buscan intesamente a tres presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Los prófugos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de la misma edad; y Luis Ángel Viscarra, de 46

Guardar
Desplegaron un importante operativo policial
Desplegaron un importante operativo policial en Orán tras la fuga de tres presos de una comisaría (Gobierno de Salta)

Un intenso operativo policial se mantiene en San Ramón de la Nueva Orán para localizar a tres detenidos que se fugaron de la Comisaría Primera. La acción fue detectada rápidamente, lo que activó un despliegue coordinado por el Centro de Coordinación Operativa junto con distintas áreas del Distrito de Prevención 2, equipos investigativos y personal de calle.

Según informó el medio local Agenda Salta, los prófugos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de la misma edad; y Luis Ángel Viscarra, de 46. Desde que se confirmó su ausencia, se intensificaron los patrullajes en varios barrios de Orán, áreas estratégicas de la ciudad y caminos rurales, ante la posibilidad de desplazamiento hacia localidades vecinas o cruces departamentales.

La ubicación de Orán, próxima a la frontera, motivó que los controles se refuercen en accesos y rutas provinciales y nacionales. La búsqueda abarca tanto el ejido urbano como sectores periféricos, ampliando el radio ante la eventualidad de que los evadidos busquen salir del área.

Para esto, las autoridades ejecutan rastrillajes, análisis de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, verificación de datos aportados por vecinos y seguimiento de posibles contactos. El trabajo combina personal uniformado y civil, con el objetivo de avanzar en la recaptura de los evadidos.

Los tres detenidos que se
Los tres detenidos que se fugaron de la comisaría

En la investigación interviene la Fiscalía Penal 1 de Orán, junto con el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, que disponen las medidas judiciales. Se dispusieron diligencias para determinar con precisión las circunstancias de la fuga y eventuales responsabilidades internas, sin descartar ninguna hipótesis.

La fuga en una dependencia del interior de Salta reactiva el debate sobre las condiciones de seguridad en las comisarías y la situación de las personas alojadas en ellas. En la región norte, donde suelen funcionar como alojamientos transitorios por la falta de plazas penitenciarias, la sobrecarga puede generar escenarios complejos.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo de evasión. Se realizan pericias internas, relevamiento de guardias y análisis de sectores por donde podrían haber escapado.

Desde la Policía de Salta solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se pidió comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o acudir a la comisaría más cercana, sin intentar intervenir de forma particular.

La búsqueda se extiende a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, y no se descarta que se haya alertado a otras unidades regionales para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos. Las próximas horas serán clave, con controles selectivos y tareas de inteligencia criminal orientadas a detectar posibles escondites o apoyos logísticos.

La situación generó preocupación en sectores de la población de Orán, donde hechos vinculados a la seguridad y la infraestructura policial han sido motivo de debate durante los últimos años.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

A medidados de enero, tres reclusos se fugaron de la comisaría 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario. En un operativo cerrojo que realizó la Policía en cercanías de la seccional situada en Sarmiento al 4300, se logró la recaptura de los tres evadidos, quienes buscaron esconderse en domicilios vecinos.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: los tres fueron recapturados

La situación fue detectada a las 5, cuando los internos se fueron de la seccional policial, aparentemente, tras limar los barrotes del módulo de detención transitorio que funciona en esa comisaría. Rápidamente, se solicitaron refuerzos en la zona para tratar de dar con los delincuentes.

En Mitre, entre Mister Ross y Ameghino, a la vuelta de la comisaría, sonó la alarma de un domicilio, cuyo dueño se asomó a la calle e hizo señas a los agentes. Al ser entrevistado, comentó que había escuchado ruidos en el techo de su propiedad y autorizó el ingreso a los uniformados, quienes encontraron en el patio a Julián A.

La segunda recaptura fue la de Maximiliano R., quien fue localizado por el Comando Radioeléctrico en una casa vecina, en Mister Ross al 1100.

El tercer recluso tardó unos minutos más en ser recapturado. Lisandro R., cuyo video del traslado encabeza esta nota, fue hallado por la Policía mientras se bajaba del techo de una casa. Intentó correr, pero aparentemente había sufrido un golpe en la caída, ya que comenzó a renguear y fue fácilmente atrapado.

En principio, los tres recapturados fueron nuevamente llevados a la seccional 15ª, aunque serán trasladados a una unidad penitenciaria a la brevedad.

Temas Relacionados

Fuga De DetenidosOránMinisterio Público FiscalOperativo PolicialSaltaPrófugosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mataron a tiros a un joven en Mendoza e investigan los motivos del violento ataque

La víctima fue identificada como Maximiliano Garate, de 25 años, quien contaba con varios antecedentes penales

Mataron a tiros a un

Citaron a declarar a la dueña del depósito clandestino que se incendió en julio del año pasado en La Plata

El fiscal Fernando Padován dispuso la comparecencia de la accionista mayoritaria de Aloise Tecno, tras solicitudes impulsadas por la parte querellante por el derrumbe que provocó pérdidas materiales y daños a vecinos

Citaron a declarar a la

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

El hecho ocurrió el viernes cuando regresaba de la facultad. El conductor se fugó sin asistirla ni llamar a los servicios de emergencia. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes

Se conocieron los resultados de

Mataron a golpes al sereno de un aserradero de Morón y el capataz del predio se entregó a las autoridades

El episodio ocurrió en una propiedad de la colectora del Acceso Oeste y Carlos Casares. Un mensaje que el sospechoso le envió a un conocido en el que admitía el crimen fue clave

Mataron a golpes al sereno

Lo balearon, lo prendieron fuego y dijo ser un policía, pero mintió: quién era el hombre asesinado en José C. Paz

El caso se investiga como un ajuste de cuentas y en el pasado la víctima fue denunciada en redes sociales como un falso abogado

Lo balearon, lo prendieron fuego
DEPORTES
Alan Schlenker fue padre por

Alan Schlenker fue padre por segunda vez: cómo transcurren sus días en la cárcel mientras espera por las apelaciones que presentó

Un mural, una canción y cuatro destinos que Maradona unió para siempre: “De vez en cuando, el ‘Barba’ nos sorprende como niños”

Las perlitas del All-Star Game 2026: del MVP “argentino” al increíble triple de Stephen Curry desde la platea

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

TELESHOW
Bad Bunny cerró su trilogía

Bad Bunny cerró su trilogía histórica en Argentina rodeado de estrellas de la música y con un show deslumbrante

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Las claves del juicio por

Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

El autor del atentado terrorista de Bondi Beach compareció por primera vez ante un tribunal australiano por videoconferencia

Controles pediátricos antes de la vuelta a clases, una herramienta clave para detectar problemas a tiempo

¿Cuántas veces nos enamoramos a lo largo de la vida?

¿El amor feminiza a los varones? No: hay un amor masculino y aquí se lo cuenta muy bien