Misiones disolvió la empresa provincial de cannabis medicinal a fin de “apuntalar la eficiencia del Estado”

Disolvieron la empresa de cannabis medicinal en Misiones para “apuntalar la eficiencia del Estado”

El gobierno de la provincia de Misiones tomó la decisión de cerrar la empresa provincial de cannabis medicinal con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado. “He decidido avanzar en la disolución de MisioPharma, disponiendo el cese de sus funciones operativas”, informó este lunes por la mañana el mandatario provincial Hugo Passalacqua a través de su cuenta de X.

La definición había tomado estado público horas antes. En el Boletín Oficial de Misiones figuraba el decreto 539. Allí se enumeraban las razones y las consecuencias del cierre. La medida había sido anticipada a Infobae por una alta fuente semanas atrás. Está en sintonía con la privatización del puerto de Posadas.

El gobernador explicó que el paso dado por su administración se ubica en la “necesaria evolución ante un mercado mundial que, a diferencia de hace seis años, hoy se encuentra normalizado y maduro”. Este nuevo escenario, adujo, permite “acceso a insumos de manera más ágil y económica”. Para ello se utilizan “técnicas productivas privadas más eficientes que las de una estructura estatal propia”, agregó.

El gobernador de Misiones anunció el cierre de la fábrica de cannabis medicinal de la provincia (Patricio Murphy)

La normativa dictada por el Poder Ejecutivo misionero sumó otras razones. Entre ellas, “la prolongada y profunda recesión que sufre nuestro país”. En ese contexto, se ha producido “la virtual ruptura de las cadenas de pago”. El quiebre “opera a su vez como un factor de retroalimentación en el proceso de deterioro del nivel de actividad económica”. Estas circunstancias potencian “el riesgo de que las sociedades del Estado registren pérdidas de su capital social”, precisó el decreto.

Luego, agregó que existe una situación “crítica de emergencia económica y financiera” en el país. Así, se configura una “circunstancia excepcional”. En ese marco, se torna “imposible la consecución de los objetivos fijados para MisioPharma”.

Según explicó el gobernador, existe una situación “crítica de emergencia económica y financiera”

Passalacqua puntualizó en su publicación que la gran mayoría de los empleados de la firma no perderán su fuente laboral. Serán reacomodados en Biofábrica Misiones. Se trata de otra empresa estatal, destinada al desarrollo de biotecnología agrícola.

“Nuestra prioridad es la optimización absoluta de los recursos públicos”, subrayó el gobernador. Por eso, se han eliminado “costos operativos innecesarios”. La meta es “redirigir el presupuesto hacia áreas críticas”, añadió. Se garantiza así “un Estado eficiente y responsable”, precisó.

Fuentes de primera línea confiaron a este medio que el cierre de la empresa representará un ahorro anual de $1,5 mil millones.

Qué era MisioPharma

La sociedad fue creada por el propio Passalacqua en las postrimerías de su primer mandato (2015/2019).

MisioPharma tenía que ocuparse de la producción, industrialización y comercialización de cannabis y derivados. La norma de creación la autorizaba a su vez a la instalación y explotación de establecimientos, equipamientos y plantas industriales necesarias a esos fines.

Hugo Passalacqua

MisioPharma podía también adquirir, elaborar y fabricar todos los productos relacionados. En esa lista se incluían semillas y plantas abonos. Además, material fitosanitario, fertilizantes y otros recursos necesarios.

Estaba autorizada a transportarlos, almacenarlos y distribuirlos. Asimismo, se encontraba habilitada a comercializar, exportar e importar.

Cuáles son los próximos pasos

En el articulado del decreto 539 se fija una serie de etapas para proceder al cierre y a la liquidación de MisioPharma.

La normativa establece que continuará en funcionamiento hasta el jueves 16 de abril a las 9 de la mañana. Ese día, el Fiscal de Estado Eduardo Duarte dará los pasos formales necesarios para la disolución.

La firma es una sociedad del Estado. Por tanto, el 100 % de las acciones están en manos del Gobierno. En representación de ese capital, el funcionario rubricará el acta de cierre. Acto seguido, nombrará liquidador a Francisco Malica.

Esta persona será la responsable de realizar el activo de la firma (cobrar acreencias y vender equipamiento y demás) y cancelar el pasivo (deudas y compromisos existentes).