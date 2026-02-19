Crimen y Justicia

Un penitenciario murió durante la fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán

El guardia se descompensó este mediodía. Los internos escaparon cuando esperaban para ser trasladados al penal de San Felipe

Bravo Morón (der) y Acosta
Bravo Morón (der) y Acosta Vega (izq), los presos fugados

Un agente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza se descompensó mientras perseguía a dos personas privadas de libertad que se fugaron de la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán, que escaparon cuando esperaban ser reintegradas al Complejo Penitenciario San Felipe tras asistir a sus audiencias judiciales. El oficial falleció.

Todo ocurrió esta mañana, alrededor de las 11, cuando los internos, identificados como Enrique Acosta Vega, de 34 años, y Víctor Bravo Morón, aprovecharon la espera por el traslado al penal para escapar, según se informó oficialmente.

En ese contexto, el jefe de la Alcaldía, acompañado por personal del turno, inició la persecución de los evadidos. Durante el trayecto, el penitenciario sufrió una descompensación que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial cercano.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el Hospital Regional Antonio Scaravelli, se comunicó el fallecimiento del jefe de la Alcaidía, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Los dos evadidos fueron vistos corriendo por última vez en las inmediaciones de calle 25 de Noviembre y Melchor Villanueva. Luego les perdieron el rastro, detalló el portal El Sol.

Acosta Vega estaba procesado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y registraba antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples, daños simples en concurso real, amenazas simples en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

Por su parte, Bravo Morón enfrentaba una acusación por robo agravado por uso de arma, y contaba con antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y hechos relacionados con violencia de género.

Ante la fuga, se dispuso un operativo cerrojo con múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas, en contacto permanente con el Centro Estratégico de Operaciones, que coordinó todo.

Sin embargo, no hubo resultados positivos en primera instancia. La investigación permanece en curso, con la intervención del Ministerio Público, y esta tarde continuaban los operativos enfocados en localizar a los internos evadidos.

No se difundió la identidad del penitenciario fallecido.

Recapturado en Salta

Recapturaron a uno de los
Recapturaron a uno de los presos que se fugó

La Policía de Salta logró recapturar este martes a uno de los tres detenidos que se fugaron de una comisaría ubicada al norte de la provincia, durante una operación realizada este lunes.

Según información de los medios locales, el aprehendido fue identificado como Ernesto Damián Miranda, de 31 años, quien fue localizado en horas de la noche en el marco de los rastrillajes coordinados por el Distrito de Prevención 2, con intervención de distintas áreas investigativas y operativas.

Mientras tanto, las autoridades policiales, junto con la Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, mantienen activa la búsqueda del resto de los prófugos que se encontraban detenidos en la Comisaría Primera de la ciudad. Se trata de Jorge Nelson Bizama y Luis Ángel Vizcarra, de 31 y 46 años respectivamente.

La fuga de los tres reclusos desató un importante operativo luego de que el personal policial constatara la ausencia de los internos durante una revisión de rutina en la dependencia.

De acuerdo con lo reportado por El Tribuno, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes intensivos en barrios de San Ramón de la Nueva Orán, caminos rurales y accesos a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, ante la posibilidad de que los prófugos buscaran salir del área urbana o cruzar a otras jurisdicciones.

Además, la ubicación, próxima a la frontera norte, llevó a que se refuercen los controles en rutas nacionales y provinciales, así como la ampliación del radio de búsqueda.

Mendoza Tunuyán Fuga de presos

