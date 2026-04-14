El abogado de Luque dijo que “Maradona murió de un infarto” y pidió un juicio público

El abogado de Leopoldo Luque afirmó que Diego Maradona murió de un infarto y descartó la acusación por dolo eventual en el proceso judicial

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el abogado Francisco Oneto anticipó los ejes de la estrategia defensiva que presentará en el tribunal que juzga la muerte de Diego Maradona. Oneto sostuvo que el proceso afronta “un problema de narrativa, no de prueba”, y remarcó: “Diego Armando Maradona muere de un infarto y eso lo vamos a probar en el juicio”.

Oneto refutó la acusación de “plan común con dolo eventual” y explicó: “El dolo eventual se caracteriza por la indiferencia hacia el resultado. ¿Cómo puede haber un plan común orientado a conseguir un resultado respecto del cual soy indiferente? Es un problema de lógica en la acusación. No puede haber un dolo eventual”.

La estrategia técnica de la defensa: el cuestionamiento al dolo eventual

El abogado defendió la imposibilidad de atribuir dominio del hecho al equipo médico: “La principal doctrina que se sigue en las universidades sobre autoría es la de Claus Roxin, que dice que es autor aquel quien tiene el dominio del hecho. Son médicos. Si aunque ellos dejaran de hacer aquello que correspondía que hagan, no tenían dominio del resultado, porque tenía que actuar la naturaleza”.

Según Oneto, existe una confusión esencial en la imputación: “La acusación plantea que hubo un plan común para producir la muerte de Maradona con dolo eventual, pero eso es conceptualmente inaceptable. El dolo eventual requiere indiferencia, no un plan deliberado”.

Francisco Oneto aseguró que la familia de Maradona avaló la internación domiciliaria tras la cirugía en la clínica Olivos y firmó el alta (Infobae en Vivo)

Al ser consultado sobre la decisión de internación domiciliaria, Oneto fue enfático: “La familia firmó el alta de examación. Está firmado. Y la familia fue la que se comprometió a aportar el inmueble, que ahora dicen que estaba en malas condiciones”. Además, sostuvo que tras la operación de hematoma subdural en la clínica Olivos, “hay un antes y un después en cuanto al vínculo profesional de Leopoldo con Diego. Leopoldo Luque deja de ser el médico de Maradona. Eso es falso, eso de ‘neurocirujano de cabecera’, es falso”.

El juicio público y el temor al prejuicio social

Oneto anunció que solicitará la transmisión en vivo del juicio: “La República no puede juzgar en el oscurantismo. Tiene que ser público, por eso el juicio es público”.

Subrayó la necesidad de “que la sociedad vea la producción de la prueba”, y apuntó a la presión mediática y social: “Lo que ocurre cuando hay una situación de mucho dolor, el ser humano tiende a querer encontrar una explicación. Y la muerte de Diego Armando Maradona provoca mucho dolor, porque fue un sujeto que le dio muchas alegrías a todo el mundo, incluido a mí”.

Argumentó que la causa está socialmente “cerrada antes de arrancar”, y defendió el pedido de juicio por jurados: “Nosotros estamos desesperados porque la sociedad vea la producción de la prueba. La producción de prueba se llama a que los testigos declaren, que los peritos cuenten lo que pasó y vean los interrogatorios”.

Sobre supuestos intereses comerciales vinculados a Matías Morla, Oneto desestimó que tengan relevancia penal: “Eso es una controversia del fuero civil y comercial. Están criminalizando una cuestión comercial. Hoy el derecho penal lo abarca todo”.

Oneto solicitó que el juicio por la muerte de Diego Maradona sea público y transmitido en vivo para garantizar la transparencia del proceso (Infobae en Vivo)

Garantías constitucionales y riesgos jurídicos en el nuevo proceso

El defensor cuestionó el esquema de acusación múltiple: “Hay una garantía constitucional que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y que el Estado no tiene la oportunidad de hacer múltiples intentos acusatorios. Esto surge en el fallo Green de la Corte Suprema de Estados Unidos y después se receptaba en la Corte argentina”.

Oneto anticipó que la defensa podría solicitar la nulidad del proceso: “Cuando arranque el debate, mañana es probable que pidamos que no puedan volver, que el Estado no pueda hacer más intentos acusatorios. Lo que pedimos también es un juicio por jurados, porque dijimos: ya que van a hacer un nuevo intento acusatorio, que juzgue el pueblo”.

El abogado advirtió sobre el riesgo de “escándalo jurídico” en caso de sentencias contradictorias entre los distintos imputados: “Eso puede conducir a un escándalo. ¿Qué ocurriría si en este juicio vengan y digan: ‘El hecho no ocurrió. Maradona fallece de muerte natural’, y que en el próximo juicio digan: ‘El culpable es otro’? Eso se llama escándalo jurídico”.

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