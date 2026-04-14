Crimen y Justicia

El abogado de Luque dijo que “Maradona murió de un infarto” y pidió un juicio público

El defensor, Francisco Oneto, rechazó las acusaciones por dolo eventual en el proceso por la muerte del exfutbolista y remarcó en Infobae al Regreso que la familia había avalado la internación domiciliaria

Guardar
El abogado de Leopoldo Luque afirmó que Diego Maradona murió de un infarto y descartó la acusación por dolo eventual en el proceso judicial

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el abogado Francisco Oneto anticipó los ejes de la estrategia defensiva que presentará en el tribunal que juzga la muerte de Diego Maradona. Oneto sostuvo que el proceso afronta “un problema de narrativa, no de prueba”, y remarcó: “Diego Armando Maradona muere de un infarto y eso lo vamos a probar en el juicio”.

Oneto refutó la acusación de “plan común con dolo eventual” y explicó: “El dolo eventual se caracteriza por la indiferencia hacia el resultado. ¿Cómo puede haber un plan común orientado a conseguir un resultado respecto del cual soy indiferente? Es un problema de lógica en la acusación. No puede haber un dolo eventual”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La estrategia técnica de la defensa: el cuestionamiento al dolo eventual

El abogado defendió la imposibilidad de atribuir dominio del hecho al equipo médico: “La principal doctrina que se sigue en las universidades sobre autoría es la de Claus Roxin, que dice que es autor aquel quien tiene el dominio del hecho. Son médicos. Si aunque ellos dejaran de hacer aquello que correspondía que hagan, no tenían dominio del resultado, porque tenía que actuar la naturaleza”.

Según Oneto, existe una confusión esencial en la imputación: “La acusación plantea que hubo un plan común para producir la muerte de Maradona con dolo eventual, pero eso es conceptualmente inaceptable. El dolo eventual requiere indiferencia, no un plan deliberado”.

(Infobae en Vivo)
Francisco Oneto aseguró que la familia de Maradona avaló la internación domiciliaria tras la cirugía en la clínica Olivos y firmó el alta (Infobae en Vivo)

Al ser consultado sobre la decisión de internación domiciliaria, Oneto fue enfático: “La familia firmó el alta de examación. Está firmado. Y la familia fue la que se comprometió a aportar el inmueble, que ahora dicen que estaba en malas condiciones”. Además, sostuvo que tras la operación de hematoma subdural en la clínica Olivos, “hay un antes y un después en cuanto al vínculo profesional de Leopoldo con Diego. Leopoldo Luque deja de ser el médico de Maradona. Eso es falso, eso de ‘neurocirujano de cabecera’, es falso”.

El juicio público y el temor al prejuicio social

Oneto anunció que solicitará la transmisión en vivo del juicio: “La República no puede juzgar en el oscurantismo. Tiene que ser público, por eso el juicio es público”.

Subrayó la necesidad de “que la sociedad vea la producción de la prueba”, y apuntó a la presión mediática y social: “Lo que ocurre cuando hay una situación de mucho dolor, el ser humano tiende a querer encontrar una explicación. Y la muerte de Diego Armando Maradona provoca mucho dolor, porque fue un sujeto que le dio muchas alegrías a todo el mundo, incluido a mí”.

Argumentó que la causa está socialmente “cerrada antes de arrancar”, y defendió el pedido de juicio por jurados: “Nosotros estamos desesperados porque la sociedad vea la producción de la prueba. La producción de prueba se llama a que los testigos declaren, que los peritos cuenten lo que pasó y vean los interrogatorios”.

Sobre supuestos intereses comerciales vinculados a Matías Morla, Oneto desestimó que tengan relevancia penal: “Eso es una controversia del fuero civil y comercial. Están criminalizando una cuestión comercial. Hoy el derecho penal lo abarca todo”.

(Infobae en Vivo)
Oneto solicitó que el juicio por la muerte de Diego Maradona sea público y transmitido en vivo para garantizar la transparencia del proceso (Infobae en Vivo)

Garantías constitucionales y riesgos jurídicos en el nuevo proceso

El defensor cuestionó el esquema de acusación múltiple: “Hay una garantía constitucional que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y que el Estado no tiene la oportunidad de hacer múltiples intentos acusatorios. Esto surge en el fallo Green de la Corte Suprema de Estados Unidos y después se receptaba en la Corte argentina”.

Oneto anticipó que la defensa podría solicitar la nulidad del proceso: “Cuando arranque el debate, mañana es probable que pidamos que no puedan volver, que el Estado no pueda hacer más intentos acusatorios. Lo que pedimos también es un juicio por jurados, porque dijimos: ya que van a hacer un nuevo intento acusatorio, que juzgue el pueblo”.

El abogado advirtió sobre el riesgo de “escándalo jurídico” en caso de sentencias contradictorias entre los distintos imputados: “Eso puede conducir a un escándalo. ¿Qué ocurriría si en este juicio vengan y digan: ‘El hecho no ocurrió. Maradona fallece de muerte natural’, y que en el próximo juicio digan: ‘El culpable es otro’? Eso se llama escándalo jurídico”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Leopoldo LuqueDiego MaradonaFrancisco OnetoJuicio Diego MaradonaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

El juicio reinicia tras la anulación del proceso anterior y enfrenta al equipo médico de Maradona a pruebas decisivas, con la expectativa de que se esclarezca el rol de cada imputado, según declaró el abogado en Infobae al Regreso

Fernando Burlando: “El juicio por Maradona es tan claro que no hay margen para dudas”

Impactante tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones: una oficial resultó herida

Ocurrió en Puerto Iguazú. Los individuos navegaban por el río Paraná, desde la costa paraguaya en una lancha con electrodomésticos y tecnología valuada en 245 millones de pesos. La prefecta herida está fuera de peligro

Impactante tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones: una oficial resultó herida

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, apuntó contra el equipo médico de Diego Maradona y denunció abandono en diálogo con Infobae al Regreso, a horas de que se reinicie el proceso judicial en San Isidro

El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Tras un procedimiento realizado por la Policía Federal, la mujer de 34 años quedó bajo la disposición de la Justicia. Hallaron varias ampollas rotas en su domicilio y algunas estaban vencidas

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Qué se sabe sobre el caso de la beba hallada sin vida dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

El cuerpo sin vida fue encontrado por trabajadores en una obra dentro del edificio. La Policía Federal detuvo a la madre, una mujer de 32 años, y la investigación quedó a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla

Qué se sabe sobre el caso de la beba hallada sin vida dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata
DEPORTES
Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

Estudiantes de Río Cuarto publicó un comunicado ante las versiones respecto a que apartó jugadores del plantel por apuestas deportivas

Video: el momento en el que un fanático del Arsenal se burló del Cuti Romero en las calles de Londres

El contundente informe del árbitro Sebastián Zunino sobre la expulsión de Marcos Rojo: la serie de insultos del futbolista

La llamativa predicción de un medio especializado sobre la grilla de la F1 en 2027: por qué dejó afuera a Colapinto

TELESHOW
Marcelo Polino opinó sobre Grecia Colmenares en Gran Hermano y su experiencia trabajando con ella: “No sabía dónde estaba”

Marcelo Polino opinó sobre Grecia Colmenares en Gran Hermano y su experiencia trabajando con ella: “No sabía dónde estaba”

Alberto Cormillot habló de las versiones de embarazo de Estefanía Pasquini: “Emilio quiere un hermanito”

La conmovedora despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo, el periodista que fue su maestro de primaria: “Con todo mi amor”

El reencuentro de Adrián Suar y Natalia Oreiro en pantalla con la comedia Yo, narciso

Andrea del Boca reapareció después de su caída en Gran Hermano: “Mimos que todo lo curan”

INFOBAE AMÉRICA

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social de Irán

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social de Irán

Los videojuegos de realidad virtual pueden aumentar las conductas solidarias, según un estudio

El grupo terrorista Hezbollah dijo que no acatará acuerdos del diálogo entre el Líbano e Israel

El baile viral de un dirigente húngaro del partido que ganó las elecciones

Estados Unidos detalló cómo funciona el bloqueo en el estrecho Ormuz tras la incertidumbre en la negociación con Irán