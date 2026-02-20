La mamá de la joven atropellada y abandonada en La Plata será particular daminficada en la causa

La imagen de Eugenia Carril, la adolescente atropellada (Redes sociales)

La Justicia de La Plata resolvió aceptar a la madre de Eugenia Carril como particular damnificada en la causa que investiga su muerte, tras ser atropellada en la localidad de Villa Elvira cuando regresaba de la universidad. Con esta decisión la mujer podrá participar en el proceso penal e impulsar la acusación junto al fiscal designado, Fernando Padovan.

De esta manera, la mamá de la joven de 18 años está habilitada para ejercer la defensa de derechos mediante la presentación de pruebas, formulación de alegatos, interposición de recursos y asistencia a las audiencias. De acuerdo con la información difundida por 0221.com.ar, la mujer mantuvo un encuentro con Padovan y una tía de la víctima en las dependencias judiciales. El abogado que representa a la familia, Fabián Musto, confirmó la aceptación por parte de la Justicia. En la reunón también expresaron el pedido para que el acusado permanezca detenido hasta el inicio del juicio oral.

Eugenia fue hallada sin vida en la intersección de las calles 3 y 96 en el partido de La Plata, luego de que algunos vecinos dieran aviso la Policía Bonaerense sobre la presencia de un cuerpo en la vía pública. Al lugar acudieron los efectivos de la Comisaría Octava, el Comando de Patrullas y la Policía Científica. Al momento de ser encontrada, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con un atropello. Posteriormente, la autopsia confirmó que la joven falleció a causa de asfixia y traumatismo craneal grave, coincidiendo el horario estimado de muerte con el momento en que se produjo el impacto, según pudo saber Infobae.

Un hombre de 41 años y extranjero quedó detenido tras su declaración ante el fiscal de la causa

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron las autoridades, la joven había descendido del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y se dirigía a su domicilio situado a unas seis cuadras del lugar, en 1 y 96. Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal registraron sus últimos movimientos. En uno de los videos incorporados como prueba central, se veía la figura de una persona caminando por la calle 96 y el momento en que una Chevrolet Meriva negra pasaba por allí, la cual fue identificada como el vehículo presuntamente involucrado.

En un segundo video, captado desde otro ángulo, se observa al mismo rodado aproximándose a una figura al borde de la vereda. Luego de una maniobra de esquive del automóvil, la imagen de la persona desaparece de la toma. Instantes después, un motociclista, aparece en la escena. Al momento el caso se encuentra caratulado como “averiguación de causales de muerte”, aunque el expediente avanzó con la imputación de un conductor que se entregó dos días después del hecho.

El auto que conducía el imputado

El avance de la causa permitió identificar y detener al conductor sospechoso, quien se presentó ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata el domingo posterior al hecho. El imputado, de 41 años, nacionalidad extranjera y domiciliado en La Plata, enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por conducción antirreglamentaria y abandono de persona. El juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Penal N°4 de La Plata, rechazó el pedido de eximición solicitado por la defensa y avaló la orden de detención.

Durante su declaración indagatoria, el hombre relató que el viernes del incidente conducía el auto mencionado anteriormente tras una jornada laboral y, según su versión, cabeceó una o dos veces y sintió un impacto, como si alguien hubiese arrojado un proyectil. Al llegar a su casa, se fue a dormir y solo al día siguiente, al notar los daños en el vehículo, comprendió que podría haber estado involucrado en el hecho.

Frente al fiscal, el detenido no pudo precisar si perdió el control del automóvil o si realizó una maniobra evasiva, pese a los daños verificados en la Meriva tales como rotura de una óptica, abolladuras en el capó y guardabarros delantero derecho. Tampoco explicó por qué, ante el temor de haber sufrido un hecho de inseguridad y residiendo a poca distancia del lugar, no dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.