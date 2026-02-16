“Cabeceé”: qué declaró el acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril en La Plata

Uno de los videos clave en la causa por la muerte de Eugenia Carril en La Plata

Luego de que este domingo se entregara a las autoridades el automovilista sospechado de haber atropellado y matado a Eugenia Carril, la adolescente de 18 años hallada sin vida en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira; en las últimas horas el fiscal Fernando Padován lo indagó y el detenido dio su versión de los hechos, pero no supo responder una pregunta clave, informaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae.

El sospechoso, de nacionalidad extranjera, de 41 años, con domicilio en La Plata y que se dedica al revestimiento de pisos y paredes, quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria y por abandono de persona. La justicia de garantías no resolvió aún si continuará preso.

El viernes pasado, Eugenia volvía de estudiar y se bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y caminó en dirección a su casa, ubicada en 1 y 96, un trayecto de unas seis cuadras. Durante ese recorrido, cámaras del Centro de Monitoreo Municipal la captaron desplazándose por la vía pública.

Luego, su cuerpo fue encontrado en una zanja de la intersección de las calles 3 y 96, del barrio Aeropuerto: un grupo de vecinos avisó del hallazgo a la Policía Bonaerense, mientras los padres de la adolescente la buscaban por todos lados.

Eugenia Carril tenía 18 años

Este lunes, según reconstruyeron las fuentes del caso consultadas por este medio, el detenido declaró que ese viernes “venía de trabajar cansado” y, mientras manejaba su Chevrolet Meriva, “cabeceó una o dos veces y sintió un impacto, como si alguien hubiese arrojado un proyectil”.

Luego, relató que eso lo hizo “entrar en pánico” y que incluso “llegó a su casa tocando bocina”. Luego se fue a dormir y recién al otro día, cuando tenía que salir rumbo a su trabajo, “vio el auto dañado y empezó a atar cabos”.

Siempre en base a la versión del imputado, fue entonces que “se dio cuenta de que podía haber sido él” quien atropelló a Eugenia y “se contactó con una abogada y decidió entregarse” el domingo por la mañana ante el gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. El fiscal, para ese entonces, ya lo había identificado y había pedido la orden de aprehensión.

El detenido

Frente a frente con el investigador, el detenido este lunes no supo explicar si perdió el control del auto o esquivó algo, tomando en cuenta la severidad de los daños que tenía su vehículo: la Chevrolet Meriva gris oscuro que presentaba la rotura de una óptica y abolladura en el capó, como también en el guardabarro delantero del lado del acompañante.

Lo otro que tampoco pudo decir es por qué, ante el pánico que le generó poder haber sido víctima de un ilícito, y que lo llevó a llegar a su casa tocando bocina, no avisó a los servicios de emergencia y más teniendo en cuenta que vivía cerca.

Tras el hallazgo del cuerpo de Eugenia, la causa se comenzó a investigar como “averiguación de causales de muerte“, pero dos videos centrales enseguida sugirieron la hipótesis de que había sido atropellada y abandonada a su suerte. Además, el cuerpo presentaba golpes y la autopsia luego determinó que murió por un traumatismo craneal grave y asfixia.

El auto del imputado

El primero de los videos muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de la Chevrolet Meriva sospechosa. El segundo, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la camioneta acercándose.

La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen.

La hipótesis fiscal sostiene que ese viernes, a cerca de las 22:30 y cuando la adolescente regresaba de cursar el ingreso a la Facultad de Humanidades, Eugenia caminaba por la banquina de la calle 96, después de haberse bajado de un colectivo, y que fue embestida desde atrás.