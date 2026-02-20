Asesinaron a un jubilado en Córdoba durante un violento robo y fueron condenados a 11 años de prisión

El barrio Tranviarios de Córdoba, donde un jubilado fue asesinado

La Justicia de Córdona condenó a 11 años de prisión a un hombre y una mujer fueron por el homicidio de un jubilado en medio de un violento robo en el barrio Tranviarios.

Ambos condenados, Daniela Videla y Mauricio De la Torre, recibieron una pena menor a la solicitada por la Fiscalía de Cámara. El tribunal consideró las confesiones de ambos imputados y evaluó circunstancias personales y sociales antes de definir la sentencia.

Según informó el portal El Doce.tv, el homicidio se produjo el 16 de septiembre de 2024 dentro de una vivienda ubicada en barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba.

La víctima fue hallada boca abajo, amordazado y atado de pies y manos. Presentaba múltiples golpes y, según la autopsia, murió horas después del asalto debido a las lesiones sufridas y al estrés que soportó durante el tiempo en el que permaneció reducido.

La investigación policial y judicial, en la que intervinieron tanto el Ministerio Público Fiscal como la fiscalía de Cámara, permitió reconstruir los hechos previos y posteriores al asesinato.

Las investigaciones policiales y judiciales fueron clave en el hecho

De acuerdo con los planteos expuestos en el juicio, Daniela Videla se acercó a la víctima durante una visita al banco. Aprovechó esa situación para entablar una relación de confianza con el jubilado, quien había perdido a su esposa un año antes y vivía solo.

Luego de varios encuentros, Videla perpetró un primer robo en el que sustrajo 70 mil pesos y las llaves de la casa de Rearte. La familia del jubilado advirtió la situación y formalizó una denuncia, pero esto no disuadió a la acusada, quien planificó un nuevo asalto junto a Mauricio De la Torre.

Este último había recuperado la libertad poco tiempo antes del crimen y atravesaba una fuerte adicción a la cocaína. Ambos ingresaron a la vivienda y ejecutaron el ataque que terminó con la vida del jubilado. El tribunal determinó que la muerte de Rearte se produjo como consecuencia directa de la violencia ejercida y del estrés físico y psicológico al que fue sometido.

Durante el juicio oral, los dos acusados confesaron su participación en el hecho. La Fiscalía había solicitado 15 años de cárcel para cada uno de los imputados, pero el tribunal optó por aplicar una condena menor. En los fundamentos de la sentencia, se destacó la importancia de la confesión y la posibilidad de una futura readaptación social.

Por esto mismo, el juez valoró la admisión de responsabilidad y consideró elementos personales al momento de dictar sentencia. Videla no tenía antecedentes penales y De la Torre presentaba un historial de “extrema precariedad socioeconómica” sumado a problemas de consumo de drogas, variables que influyeron en la determinación de la pena.

Un jubilado murió tras un violento asalto: lo manitaron y golpearon

A finales de enero, un jubilado de 74 años murió tras sufrir un violento asalto en su casa del barrio porteño de Saavedra. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado 24 de enero, en una vivienda ubicada en la calle Núñez al 4000, donde tres delincuentes ingresaron forzando la reja de la ventana de la cocina.

Todo sucedió aproximadamente a las 05:28. De acuerdo con la denuncia, dentro del domicilio, los ladrones agredieron a la pareja de adultos mayores que residía en la vivienda. En ese contexto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los asaltantes. Tras largos minutos, logró desatarse y llamar al 911 para alertar del episodio.

Al arribar el personal policial y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), las autoridades se encontraron al jubilado ya sin vida. Hasta el momento, no se precisó si el fallecimiento del hombre se debió a la violencia ejercida por los delincuentes o a una causa asociada al hecho.